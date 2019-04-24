«Анжи» нашел титульных спонсоров на матч с ЦСКА

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о появлении на футболках нового титульного спонсора на матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА.
Мы предоставили возможность разместить свою рекламу на наших футболках Нуруллаху Курбанову – большому другу футбольного клуба «Анжи» и моему лично. Курбанов – это человек с большим сердцем, давний болельщик «Анжи» и любитель футбола. В разные годы в его отеле «Петровск» в Махачкале останавливались клубы Премьер-Лиги, многие главные тренеры команд и футболисты РПЛ сохраняют тёплые дружеские отношения с Курбановым. На сегодняшний день отель «Петровск» является домом уже для самого «Анжи». Именно Нуруллах Курбанов не дал команде остаться на улице и разместил у себя футболистов практически за свой счёт.
Haraba.ru – это большой автомобильный агрегатор, сервис, позволяющий получать информацию о всех выставленных на продажу автомобилях. Агрегатор принадлежит сыну Нурулаха Курбанова. Мы достигли договоренности с Курбановым о размещении рекламы интернет-агрегатора Haraba на наших майках на один матч с ЦСКА, так как на сегодняшний день место титульного спонсора «Анжи» остаётся вакантным.
Но много знать вполне себе прилично
Доброй ночи Назар
Но много знать вполне себе прилично
Доброй ночи Назар
Отождествлять Дагестан с тем, что нет нации дагестанец,
это чья-то тупая шутка, кем-то когда то произнесенная,
и ныне подхваченная , видимо, один из "грамотеев" географии,
выдал желаемое за действительное и смешал все в одну кучу.
Отождествлять Дагестан с тем, что нет нации дагестанец,
это чья-то тупая шутка, кем-то когда то произнесенная,
и ныне подхваченная , видимо, один из "грамотеев" географии,
выдал желаемое за действительное и смешал все в одну кучу.
А дагов в дагестане - НЕТ
А дагов в дагестане - НЕТ
А утрированность, что нет национальности даг- это не по мне.
А утрированность, что нет национальности даг- это не по мне.
На территории дагестана
Есть тейп - Даги?
На территории дагестана
Есть тейп - Даги?
пруфы на то, что у дагов нет земляков и нет дагов.
пруфы на то, что у дагов нет земляков и нет дагов.
Знаю много
Чего и тебе желаю
Знаю много
Чего и тебе желаю
Насколько я помню у Дагов земляков нет
Собственно как нет и Дагов
Насколько я помню у Дагов земляков нет
Собственно как нет и Дагов
и своих не бросил в трудный момент. Вот что это.
и своих не бросил в трудный момент. Вот что это.
Перед матчем с зенитом они нашли деньги у газ прома
Тут им денег дает хозяин отеля
"хорошо знакомый" с командами РПЛ
Сольют бородатые, и с большим счетом
Перед матчем с зенитом они нашли деньги у газ прома
Тут им денег дает хозяин отеля
"хорошо знакомый" с командами РПЛ
Сольют бородатые, и с большим счетом
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официальный информатор обо всех угнанных автомобилях по стране
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официальный информатор обо всех угнанных автомобилях по стране
Возможно на матч 26 тура с Ростовом будет красоваться "Зх прокачу, мамой клянусь, Тофик" или "Шаурмания"
Возможно на матч 26 тура с Ростовом будет красоваться "Зх прокачу, мамой клянусь, Тофик" или "Шаурмания"