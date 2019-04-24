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«Анжи» нашел титульных спонсоров на матч с ЦСКА

24 апреля 2019, 16:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о появлении на футболках нового титульного спонсора на матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА.

Мы предоставили возможность разместить свою рекламу на наших футболках Нуруллаху Курбанову – большому другу футбольного клуба «Анжи» и моему лично. Курбанов – это человек с большим сердцем, давний болельщик «Анжи» и любитель футбола. В разные годы в его отеле «Петровск» в Махачкале останавливались клубы Премьер-Лиги, многие главные тренеры команд и футболисты РПЛ сохраняют тёплые дружеские отношения с Курбановым. На сегодняшний день отель «Петровск» является домом уже для самого «Анжи». Именно Нуруллах Курбанов не дал команде остаться на улице и разместил у себя футболистов практически за свой счёт.

Haraba.ru – это большой автомобильный агрегатор, сервис, позволяющий получать информацию о всех выставленных на продажу автомобилях. Агрегатор принадлежит сыну Нурулаха Курбанова. Мы достигли договоренности с Курбановым о размещении рекламы интернет-агрегатора Haraba на наших майках на один матч с ЦСКА, так как на сегодняшний день место титульного спонсора «Анжи» остаётся вакантным.

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Все комментарии
Козинак
Козинак ответил МКС
   439 / 954
25 апреля в 03:41
Он не понимает о чем говорит
Козинак
Козинак
   439 / 954
25 апреля в 03:40
Назар,да будет тебе известно,что все нации Дагестана это просто мелкие народы по сотни человек что просто в Дагестане не было цивилизации, культуры и в каждом ауле разговаривали на своем примитивном языке, пока не пришли русские и не дали вам всё, культуру, язык, образование, промышленность
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил МКС
   15 / 954
25 апреля в 01:53
Ну вот видишь все знать невозможно Но много знать вполне себе прилично Доброй ночи Назар
Взаимно, всех благ и спокойной ночи !
МКС
МКС
   149 / 954
25 апреля в 01:50
Ну вот видишь все знать невозможно

Но много знать вполне себе прилично

Доброй ночи Назар
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил МКС
   15 / 954
25 апреля в 01:33
Народность, семья это и есть тейп А дагов в дагестане - НЕТ
36 наций и народнойстей и около 100 языковых наречий- вот это и есть Дагестан.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил МКС
   15 / 954
25 апреля в 01:31
Народность, семья это и есть тейп А дагов в дагестане - НЕТ
Тэйпы в Чечне, в Дагестане- тухумы. Так, на будущее.

Отождествлять Дагестан с тем, что нет нации дагестанец,
это чья-то тупая шутка, кем-то когда то произнесенная,
и ныне подхваченная , видимо, один из "грамотеев" географии,
выдал желаемое за действительное и смешал все в одну кучу.
МКС
МКС ответил NAZAR 007
   149 / 954
25 апреля в 01:25
Уже ошибся, в Даге нет тэйпов. Точнее, такого слова нет в Даге. А утрированность, что нет национальности даг- это не по мне.
Народность, семья это и есть тейп

А дагов в дагестане - НЕТ
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил МКС
   15 / 954
25 апреля в 01:21
В какой земле На территории дагестана Есть тейп - Даги?
Уже ошибся, в Даге нет тэйпов. Точнее, такого слова нет в Даге.
А утрированность, что нет национальности даг- это не по мне.
МКС
МКС ответил NAZAR 007
   149 / 954
25 апреля в 01:14
Спасибо за пожелания, добрый человек, но надо бы пруфы на то, что у дагов нет земляков и нет дагов.
В какой земле

На территории дагестана

Есть тейп - Даги?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил МКС
   15 / 954
25 апреля в 01:08
Живу давно Знаю много Чего и тебе желаю
Спасибо за пожелания, добрый человек, но надо бы
пруфы на то, что у дагов нет земляков и нет дагов.
МКС
МКС ответил NAZAR 007
   149 / 954
25 апреля в 01:04
Насколько помнишь ? Откуда такая инфа не у дага ? Очень интересно....
Живу давно

Знаю много

Чего и тебе желаю
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил МКС
   15 / 954
25 апреля в 00:52
Поживем увидим Насколько я помню у Дагов земляков нет Собственно как нет и Дагов
Насколько помнишь ? Откуда такая инфа не у дага ? Очень интересно....
МКС
МКС ответил NAZAR 007
   149 / 954
24 апреля в 19:29
Это знаешь что напоминает ? Что это земляк, и своих не бросил в трудный момент. Вот что это.
Поживем увидим

Насколько я помню у Дагов земляков нет

Собственно как нет и Дагов
Jum13
Jum13 ответил time out
   52 / 954
24 апреля в 19:03
Не кобылам рот открывать про группировки, имея главаря в руководстве.
Свиное ОПГ что-то раскудахталось
сканер
сканер
   242 / 954
24 апреля в 18:40
Удачи Анжи!
nautilus163
nautilus163 ответил Санчо Панса
   119 / 954
24 апреля в 18:19
Хорошо, что хоть так, чем никак. Главное, чтобы Анжи не объявили банкротом и не дай Бог, не расформировали! Футбол для Дагестана играет немаловажную роль, как та же вольная борьба.
Там же море под боком! Можно синхронное плавание развивать. Тем более, что мужское синхронное плавание в стране не развито. Переквалифицируются из футболистов в синхронисты! И для населения местного зрелище!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил МКС
   15 / 954
24 апреля в 18:15
Что то мне это напоминает Перед матчем с зенитом они нашли деньги у газ прома Тут им денег дает хозяин отеля "хорошо знакомый" с командами РПЛ Сольют бородатые, и с большим счетом
Это знаешь что напоминает ? Что это земляк,
и своих не бросил в трудный момент. Вот что это.
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
24 апреля в 18:06
Хорошо, что хоть так, чем никак. Главное, чтобы Анжи не объявили банкротом и не дай Бог, не расформировали! Футбол для Дагестана играет немаловажную роль, как та же вольная борьба.
МКС
МКС
   149 / 954
24 апреля в 18:04
Что то мне это напоминает

Перед матчем с зенитом они нашли деньги у газ прома

Тут им денег дает хозяин отеля

"хорошо знакомый" с командами РПЛ

Сольют бородатые, и с большим счетом
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
24 апреля в 17:54
Нормальный ход .
mangoх12
mangoх12 ответил Ангел неБесГрешен
   32 / 954
24 апреля в 17:48
Здесь могла бы быть ваша реклама...
снова Гинер зажал))))))))))))))))
time out
time out ответил Jum13
   935 / 954
24 апреля в 17:47
Скажи спасибо тюменской ОПГ, что им нужно был клуб деньги отмывать. А то бы сейчас на красно-белой футболке гордо сиял спонсор "Тарасовская фабрика переработки пищевых отходов"
Не кобылам рот открывать про группировки, имея главаря в руководстве.
RIR68
RIR68
   112 / 954
24 апреля в 17:38
сервис, позволяющий получать информацию о всех выставленных на продажу автомобилях

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официальный информатор обо всех угнанных автомобилях по стране
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
24 апреля в 17:36
Здесь могла бы быть ваша реклама...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   313 / 954
24 апреля в 17:30
Поросята ещё и жлобьё. Могли бы на премиальные скинуться для анжи в случаи победа над цска.
Tiger15
Tiger15 ответил Байкал-38
24 апреля в 17:30
....платить за гостиницу нечем, вот и предложили долг закрыть. Хозяин подумал, почесал "репу", всё равно не отдадут, а выгнать неудобно, вот и согласился. Возможно на матч 26 тура с Ростовом будет красоваться "Зх прокачу, мамой клянусь, Тофик" или "Шаурмания"
«Умён,умён» до жути.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
24 апреля в 17:23
Кунак "Анжи" расщедрился аж на один матч!
Союзник противников
Союзник противников ответил LOpp
   17 / 954
24 апреля в 17:17
спасибо скажи Путе, что подогнал цска спонсоров (Россети, Российские вертолеты, Аэрофлот и др.) а то бы щас на красно-синей футболке гордо сиял спонсор - "Хинкальная №1 на Пятницкой".
Путин Федуну-политработнику целую отрасль отдал,а вы его победами порадовать не можете!
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 17:07
Печально.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
24 апреля в 17:06
....платить за гостиницу нечем, вот и предложили долг закрыть. Хозяин подумал, почесал "репу", всё равно не отдадут, а выгнать неудобно, вот и согласился.
Возможно на матч 26 тура с Ростовом будет красоваться "Зх прокачу, мамой клянусь, Тофик" или "Шаурмания"
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