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«Рубин» и «Уфа» победителя не выявили

24 апреля 2019, 21:25
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Рубин» и «Уфа» обменялись голами в рамках 25-го тура РПЛ.

«Рубин» расположился на 10 месте (31 очко), а «Уфа» находится на 14 позиции (22 пункта).

Казань, стадион Казань-Арена

«Рубин» - «Уфа» 1:1 (0:1)
Голы: Сорокин 71 - Круговой 45+2

«Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Сорокин, Калинин, Уремович, Камболов, Могилевец (Акбашев 69), Подберёзкин (Башкиров 83), Игорь Коновалов, Бухаров (Сагитов 34), Полоз
Главный тренер: Бердыев Курбан.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Никитин, Живоглядов, Круговой, Пауревич, Карп, Ванек (Тилль 67), Слай, Вомбергар (Бизяк 69)
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Карп 21, Сорокин 36, Акбашев 85

Судья: Лапочкин Сергей.

В прошлом туре казанцы проиграли «Уралу».

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Все комментарии
Пепс
Пепс ответил particular
   449 / 954
25 апреля в 01:05
Да неее .... Стоимость состава на трансфермаркте сравни ща Рубин и Конюшню свою .... Ровно эту разницу и увидишь и в победах и в ничьих .... Да построится Рубин еще , не переживай так.... Ща разберутся с финансами...
Пепс
Пепс ответил Ангел неБесГрешен
   449 / 954
25 апреля в 00:44
    Пепс
    Пепс ответил Артемкa
       449 / 954
    25 апреля в 00:41
    Что бы поднять его .... За пару лет такие дела не делаются .... Все построится . Верю . Ща с финансами разберутся и начнут потихоньку
    VasyaOblomov
    VasyaOblomov
       817 / 954
    24 апреля в 23:51
    совсем вяло
    Артемкa
    Артемкa
       368 / 954
    24 апреля в 22:11
    зачем Бердыев возвращался в Рубин
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    24 апреля в 22:07
    Очередная унылая ничья от туркмена. Как же это всё надоело...
    Союзник противников
    Союзник противников
       17 / 954
    24 апреля в 21:59
    "Уфа"-типичный "переходник", а бездарный "Рубин" ,возглавляемый бывшим тренером,только стремится к этому почётному званию.
    Знатог
    Знатог
       350 / 954
    24 апреля в 21:57
    Победила дрюжба.
    mars6791
    mars6791
       779 / 954
    24 апреля в 21:54
    Матч с прямым конкурентом. Жаль что теряют очки. Концовка чемпионата у Рубина сложная.
    Zenit_84
    Zenit_84
       87 / 954
    24 апреля в 21:41
    Предсказуемый ТМ
    mat73
    mat73
       588 / 954
    24 апреля в 21:38
    Уфа, привет ФНЛ... (((
    particular
    particular
       1 / 954
    24 апреля в 21:34
    13 ничьих Рубина говорят либо о миролюбии команды, либо о бесхарактерности, либо о неспособности... В общем, импотенция на победы и кураж..:))
    Absinthe3
    Absinthe3
       141 / 954
    24 апреля в 21:29
    Бекиич продолжает зажигать новые имена. Теперь это Акбашев!
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