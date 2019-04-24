«Рубин» и «Уфа» победителя не выявили

«Рубин» и «Уфа» обменялись голами в рамках 25-го тура РПЛ.
«Рубин» расположился на 10 месте (31 очко), а «Уфа» находится на 14 позиции (22 пункта).
Казань, стадион Казань-Арена
«Рубин» - «Уфа» 1:1 (0:1)
Голы: Сорокин 71 - Круговой 45+2
«Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Сорокин, Калинин, Уремович, Камболов, Могилевец (Акбашев 69), Подберёзкин (Башкиров 83), Игорь Коновалов, Бухаров (Сагитов 34), Полоз
Главный тренер: Бердыев Курбан.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Никитин, Живоглядов, Круговой, Пауревич, Карп, Ванек (Тилль 67), Слай, Вомбергар (Бизяк 69)
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Карп 21, Сорокин 36, Акбашев 85
Судья: Лапочкин Сергей.
В прошлом туре казанцы проиграли «Уралу».