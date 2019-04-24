ЦСКА обыграл «Анжи». Армейцы обгоняют «Краснодар» в таблице

ЦСКА дома обыграл «Анжи» в рамках 25-го тура РПЛ.
Москвичи расположились на 3 месте (44 очка), а «Анжи» находится на 15 позиции (19 пунктов).
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА - «Анжи» 2:0 (1:0)
Голы: Бийол 13, Сигурдссон 55
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Набабкин, Васин, Магнуссон, Обляков, Бийол, Ахметов (Щенников 46), Сигурдссон (Абель Эрнандес 69), Влашич, Чалов (Бистрович 84)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Калошин, Гапон, Ахъядов, Гиголаев, Гайдаров (Ондуа 54), Закиров, Кулик, Долгов (Агаларов 78), Понсе (Кацаев 67)
Главный тренер: Адиев Магомед.
Предупреждения: Гапон 10, Ахметов 36, Удалый 85
Судья: Москалев Владимир.
В прошлом туре москвичи сыграли вничью с «Локомотивом».
Всех благ, а нам удачи не обессудь в игре с Быками))).
Всех благ, а нам удачи не обессудь в игре с Быками))).
Я пошёл в баню?)))
Я пошёл в баню?)))