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ЦСКА обыграл «Анжи». Армейцы обгоняют «Краснодар» в таблице

24 апреля 2019, 21:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

ЦСКА дома обыграл «Анжи» в рамках 25-го тура РПЛ.

Москвичи расположились на 3 месте (44 очка), а «Анжи» находится на 15 позиции (19 пунктов).

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА - «Анжи» 2:0 (1:0)
Голы: Бийол 13, Сигурдссон 55

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Набабкин, Васин, Магнуссон, Обляков, Бийол, Ахметов (Щенников 46), Сигурдссон (Абель Эрнандес 69), Влашич, Чалов (Бистрович 84)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Калошин, Гапон, Ахъядов, Гиголаев, Гайдаров (Ондуа 54), Закиров, Кулик, Долгов (Агаларов 78), Понсе (Кацаев 67)
Главный тренер: Адиев Магомед.

Предупреждения: Гапон 10, Ахметов 36, Удалый 85

Судья: Москалев Владимир.

В прошлом туре москвичи сыграли вничью с «Локомотивом».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
25 апреля в 07:37
Запланированная победа. Следующий матч будет для ЦСКА и Краснодара означать многое. ничья или поражение не устроит никого.
112910415
112910415
   97 / 954
25 апреля в 07:26
в следующем туре интересно будет
Исмет
Исмет
   538 / 954
25 апреля в 06:16
    амурец
    амурец
       83 / 954
    25 апреля в 06:03
    наверное всё же кони окончательно подвинули быков из ЛЧ
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       86 / 954
    25 апреля в 03:12
    Прекрасная новость! Да, нынешний Анжи обыграть не такая уж и трудная задача, но тем не менее. Спартаку тоже два забили армейцы) С очень важной и заслуженной победой, парни!
    Багров-брат
    Багров-брат
       874 / 954
    25 апреля в 00:58
    Будем ждать "искромётной" игры Спартака...)))
    kastites
    kastites
       105 / 954
    24 апреля в 23:48
    Ожидаемо
    Трезвый повар
    Трезвый повар
       879 / 954
    24 апреля в 23:37
    Поздравляю болельщиков ЦСКА с победой
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       179 / 954
    24 апреля в 23:20
    Цска с победой!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Альфи
       37 / 954
    24 апреля в 23:10
    рекомендуете к просмотру искрометную игру Спартака?
    Привет дорогая, обязательно посмотрю как Туляки нагибать будут СпаМ.
    Всех благ, а нам удачи не обессудь в игре с Быками))).
    kotmyshka
    kotmyshka
       128 / 954
    24 апреля в 23:03
    ожидалось...
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       73 / 954
    24 апреля в 23:00
    ЦСКА с победой! Движемся дальше!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил спартак 1987
       37 / 954
    24 апреля в 23:00
    Дед ты похоже сегодня перегрелся на солнце😂 поменьше конские мучения смотри и здоровье нормализуется
    Перестань хамить, вроде бы на соккере уже не малолетка., береги свой сарказм для игр СпаМа))).
    mangoх12
    mangoх12 ответил Дед за ЦСКА
       32 / 954
    24 апреля в 22:55
    Не ругай Николу, 2 голевых паса выдал, спасибо ему, а в остальном, согласен, Витя после травмы, по этому и суетится, боится ошибиться, Алана нет потеря ОГРОМНАЯ( нет ДЯДЬКИ на поле) Супер Марио отыграл на уровне( как не хватало его в игре с Локо!),а Обляков притрётся, молодой, талантлевый, ИМХО.
    Вы правы , я наоборот его оправдываю , ведь он пытается сам что то соорудить - у него класс и мотивация всегда видны. К нему меньше всех претензий.
    Kuprin
    Kuprin
       340 / 954
    24 апреля в 22:51
    пока держимся след. тур все решит
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил mangoх12
       37 / 954
    24 апреля в 22:51
    действия Влашича более менее понятны, пытается больше брать игру на себя, тянуть в одиночку , ну когда реализация хромает то он пытается сам все сделать.. У Вити большой сумбур на поле .. распасовщика и центра нету (тут бы Алан и пригодился) , развитие в атаку идет вслепую. Если Ахметов с Фернандесом справа что то придумают, то хорошо (кстати и голевая оттуда пришла) слева же один швах - беспонтовый Обляков с трусливым Щенниковым
    Не ругай Николу, 2 голевых паса выдал, спасибо ему, а в остальном, согласен, Витя после травмы, по этому и суетится, боится ошибиться, Алана нет потеря ОГРОМНАЯ( нет ДЯДЬКИ на поле) Супер Марио отыграл на уровне( как не хватало его в игре с Локо!),а Обляков притрётся, молодой, талантлевый, ИМХО.
    RIR68
    RIR68
       112 / 954
    24 апреля в 22:40
    как и должно было быть. всех с победой. идём дальше.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ангел неБесГрешен
       19 / 954
    24 апреля в 22:40
    берегите свои очки,а я лучше МЮ - Сити посмотрю
    mangoх12
    mangoх12 ответил Альфи
       32 / 954
    24 апреля в 22:28
    Матч получился так себе. Спасибо только за то, что особо нервничать не заставили. Ахметов расстроил, после травмы не уровень, а Влашич как подорожал и играть стал хуже столько моментов с Краснодаром и Зенитом не будет реализации как не было так и нет,Обляков стандартный ниочем .....С победой п общем то
    действия Влашича более менее понятны, пытается больше брать игру на себя, тянуть в одиночку , ну когда реализация хромает то он пытается сам все сделать.. У Вити большой сумбур на поле .. распасовщика и центра нету (тут бы Алан и пригодился) , развитие в атаку идет вслепую. Если Ахметов с Фернандесом справа что то придумают, то хорошо (кстати и голевая оттуда пришла) слева же один швах - беспонтовый Обляков с трусливым Щенниковым
    Альфи
    Альфи ответил спартак 1987
       673 / 954
    24 апреля в 22:24
    Дед ты похоже сегодня перегрелся на солнце😂 поменьше конские мучения смотри и здоровье нормализуется
    рекомендуете к просмотру искрометную игру Спартака?
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил спартак 1987
       65 / 954
    24 апреля в 22:24
    Уже с краснодаром смотрю место в лиге чемпионов делить начали😁, ну-ну...только Спартак последнего слова ещё не сказал
    Странно, вроде мужик взрослый, а текст не понимаешь. Я написал "в игре с Краснодаром можно зацепиться за ЛЧ". Где здесь "дележ место в ЛЧ" ?. Уважаемый, не фантазируй и не приписывай мне того, что я не говорю. Надоело уже. С тружом находишь на сайте хряков не фантазеров, а они все равно превращаются в фантазеров и выдумщиков. Теперь по существу Спартака. Не проиграет в Туле завтра, а точнее выиграет в Туле завтра шансы останутся. Не выиграет - шансы ноль. все просто и понятно.
    drug01
    drug01
       118 / 954
    24 апреля в 22:16
    Все идёт по плану!
    Альфи
    Альфи ответил mangoх12
       673 / 954
    24 апреля в 22:12
    Неплохо потренировались. Реализация ужасная. Снова в 10 играли. Обляков все что можно мазал, стандарты тоже все запорол .Витя верим в Облякова!
    Матч получился так себе. Спасибо только за то, что особо нервничать не заставили. Ахметов расстроил, после травмы не уровень, а Влашич как подорожал и играть стал хуже столько моментов с Краснодаром и Зенитом не будет реализации как не было так и нет,Обляков стандартный ниочем .....С победой п общем то
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил Дед за ЦСКА
       227 / 954
    24 апреля в 22:07
    Дед ты похоже сегодня перегрелся на солнце😂 поменьше конские мучения смотри и здоровье нормализуется
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил спартак 1987
       37 / 954
    24 апреля в 22:03
    Уже с краснодаром смотрю место в лиге чемпионов делить начали😁, ну-ну...только Спартак последнего слова ещё не сказал
    А какое это слово?
    Я пошёл в баню?)))
    Jum13
    Jum13 ответил МКС
       52 / 954
    24 апреля в 22:01
    Походу та что у тебя на аве
    Да - в том памятном матче армейцы свиней на их поляне на колени поставили
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 954
    24 апреля в 21:59
    "ЦСКА" с победой!
    Узбагоеный
    Узбагоеный
       100 / 954
    24 апреля в 21:57
    В победу ЦСКА никто не сомневался.
    Альфи
    Альфи ответил Absinthe3
       673 / 954
    24 апреля в 21:56
    По-хорошему, лошадей надо дисквалифицировать за то, что порочат Россию на международной арене и покупают судей на внутренней)
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил Ваня лучший
       227 / 954
    24 апреля в 21:56
    Уже с краснодаром смотрю место в лиге чемпионов делить начали😁, ну-ну...только Спартак последнего слова ещё не сказал
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