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Вылет «Зенита-2», гол Рязанцева и другие события 33-го тура ФНЛ

24 апреля 2019, 21:34

Представляем Вашему вниманию все результаты 33-го тура ФНЛ. Поражение от «Армавира» лишило «Зенит-2» шансов на сохранение прописки в ФНЛ. За 5 туров до конца команда идет последней с 19 очками.

«Луч» - «Сочи» - 0:1
Гол: Обольский 65

«СКА-Хабаровск» - «Химки» - 0:1
Гол: Рязанцев 43.

«Краснодар-2» - «Ротор» - 0:0

«Тюмень» - «Спартак-2» - 1:2
Голы: Милосавлев 45 - Бакаев Солтмурад 33, Нимели 37

«Сибирь» - «Томь» - 1:0
Гол: Коржунов 28.

«Мордовия» - «Факел» - 1:1
Голы: Мухаметшин 65 - Олейников 31

«Нижний Новгород» - «Балтика» - 0:0

«Тамбов» - «Шинник» - 1:0
Гол: Аппаев 42.

«Армавир» - «Зенит-2» - 1:0
Гол: Мичуренков 80.

«Чертаново» - «Авангард» - 3:2
Голы: Колесниченко 6, Сарвели 27, Ежов 75 - Коробов 52, Руденко 90+4

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Все комментарии
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   459 / 954
28 апреля в 19:45
73ыжники питерские)
Danila Selin
Danila Selin ответил mortid
   232 / 954
25 апреля в 13:20
Где-то тут я видел статейку про супер молодёжь зенитовскую ))))))) Похоже тот кто нёс эту чушь, белены объелся.
Проблема в отношении к Зениту-2 со стороны руководства, и в том, что в кресле тренера человек сидит, не очень компетентный.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
25 апреля в 00:28
С выводами по Зениту-2 не стоит торопиться. В ФНЛ можно и с последнего места не вылететь.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
24 апреля в 23:56
Короче - бакланы!
mortid
mortid
   317 / 954
24 апреля в 23:56
Где-то тут я видел статейку про супер молодёжь зенитовскую ))))))) Похоже тот кто нёс эту чушь, белены объелся.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   246 / 954
24 апреля в 23:50
Не удалось ничего Радимову
kastites
kastites
   105 / 954
24 апреля в 23:49
Ну и ну
bsww
bsww
   326 / 954
24 апреля в 22:39
Сейчас пара клубов из ПФЛ откажется от игры в ФНЛ и Зенит-2 останется в турнире, как и в прошлом году
VV V
VV V
   300 / 954
24 апреля в 22:08
Хорошо бы и основной Зенит отправить в пердив, чтобы по-меньше расхищал государственный капитал, который так необходим простым и честным россиянам.
time out
time out
   935 / 954
24 апреля в 21:57
Позор зениту!
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
24 апреля в 21:37
Вылет Зенита-2 не новость!
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