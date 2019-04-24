Вылет «Зенита-2», гол Рязанцева и другие события 33-го тура ФНЛ

Представляем Вашему вниманию все результаты 33-го тура ФНЛ. Поражение от «Армавира» лишило «Зенит-2» шансов на сохранение прописки в ФНЛ. За 5 туров до конца команда идет последней с 19 очками.
«Луч» - «Сочи» - 0:1
Гол: Обольский 65
«СКА-Хабаровск» - «Химки» - 0:1
Гол: Рязанцев 43.
«Краснодар-2» - «Ротор» - 0:0
«Тюмень» - «Спартак-2» - 1:2
Голы: Милосавлев 45 - Бакаев Солтмурад 33, Нимели 37
«Сибирь» - «Томь» - 1:0
Гол: Коржунов 28.
«Мордовия» - «Факел» - 1:1
Голы: Мухаметшин 65 - Олейников 31
«Нижний Новгород» - «Балтика» - 0:0
«Тамбов» - «Шинник» - 1:0
Гол: Аппаев 42.
«Армавир» - «Зенит-2» - 1:0
Гол: Мичуренков 80.
«Чертаново» - «Авангард» - 3:2
Голы: Колесниченко 6, Сарвели 27, Ежов 75 - Коробов 52, Руденко 90+4