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«Атлетико» и «Валенсия» забили пять голов на двоих

24 апреля 2019, 22:25
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Атлетико» оказался сильнее «Валенсии» в рамках 34-го тура Примеры.

Мадридцы расположились на 2 месте (71 очко), а «Валенсия» находится на 5 позиции (52 пункта).

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» - «Валенсия» 3:2 (1:1)
Голы: Мората 9, Гризманн 49, Корреа 81 - Гамейро 36, Парехо 77 (пенальти)

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис (Корреа 64), Коке, Родриго Эрнандес, Сауль, Лемар (Партей 71), Гризманн, Мората (Ариас 84)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Валенсия»: Нето, Васс, Гарай, Диахаби, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Гонсалу Гедеш (Собрино Посуэло 59), Гамейро, Мина
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Солер 22, Мората 47, Филипе Луис 56, Собрино Посуэло 73, Сауль 76, Диахаби 90+3

Судья: Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе.

В прошлом туре мадридцы обыграли «Эйбар».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
25 апреля в 09:44
Хороший матч, Валенсии немного не повезло.
beefs
beefs
   191 / 954
25 апреля в 07:38
Радость для зрителей...
112910415
112910415
   97 / 954
25 апреля в 06:05
не всегда же 1-0..
Ikarus74
Ikarus74 ответил la_masia
   603 / 954
25 апреля в 01:13
Да ладно) Барсе нужно обыграть Леванте, а Атлетико 1 раз проиграть.
Барса в следующем туре оформляет чемпионство, парень... достаточно леванте дома обыграть.. останутся три игры на 9 очков... даже при фантастических трёх поражениях барсы, Атлетико лишь сравняется с барсой по очкам, а обе личные встречи барса выиграла
Zlatan35
Zlatan35 ответил la_masia
   18 / 954
24 апреля в 23:43
Да ладно) Барсе нужно обыграть Леванте, а Атлетико 1 раз проиграть.
так это и есть теоретически)
Верг
Верг
   446 / 954
24 апреля в 23:27
Приятный результат и соперник один из принципиальных, но главные матчи проиграны вчистую, сезон испорчен, хоть второе место и весьма неплохое, бывали сезоны куда хуже.
obana777
obana777
   238 / 954
24 апреля в 23:00
Защита отдыхала.
la_masia
la_masia ответил Zlatan35
   148 / 954
24 апреля в 22:51
Да ладно) Барсе нужно обыграть Леванте, а Атлетико 1 раз проиграть.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
24 апреля в 22:49
Не 1-0 от матрас)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответил Zlatan35
   592 / 954
24 апреля в 22:37
Атлетико не сдаётся в борьбе за первое место. теоретически шансы ещё есть
Только теоретически
particular
particular
   1 / 954
24 апреля в 22:37
Мадридские форварды банкуют!..:))
Galaxy real way
Galaxy real way
   642 / 954
24 апреля в 22:36
3:2 боевой матч, неoжиданнo.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
24 апреля в 22:32
Атлетико не сдаётся в борьбе за первое место. теоретически шансы ещё есть
No problem
No problem
   221 / 954
24 апреля в 22:29
Матрас прорвало).
Apsny
Apsny
   45 / 954
24 апреля в 22:26
Странная результативная игра)
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