«Атлетико» и «Валенсия» забили пять голов на двоих

«Атлетико» оказался сильнее «Валенсии» в рамках 34-го тура Примеры.
Мадридцы расположились на 2 месте (71 очко), а «Валенсия» находится на 5 позиции (52 пункта).
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» - «Валенсия» 3:2 (1:1)
Голы: Мората 9, Гризманн 49, Корреа 81 - Гамейро 36, Парехо 77 (пенальти)
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис (Корреа 64), Коке, Родриго Эрнандес, Сауль, Лемар (Партей 71), Гризманн, Мората (Ариас 84)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Валенсия»: Нето, Васс, Гарай, Диахаби, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Гонсалу Гедеш (Собрино Посуэло 59), Гамейро, Мина
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Солер 22, Мората 47, Филипе Луис 56, Собрино Посуэло 73, Сауль 76, Диахаби 90+3
Судья: Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе.
В прошлом туре мадридцы обыграли «Эйбар».