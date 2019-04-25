Сульшер: «„Ман Сити“ на вершине, а мы там, где мы есть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в интервью Sky Sports прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 31-го тура АПЛ .

Сегодня ни о ком не скажешь, что он не бежал. Вы могли чётко видеть настрой и намерение игроков. Нам просто нужно продолжать над этим работать.

Теряя мяч, «Сити» хочет вернуть его, и эта агрессия при возвращении мяча приводит к фолам. Они держали мяч высоко и с нетерпением отбирали его обратно. Они очень хорошо останавливали наши контратаки.

Между командами существует разница в классе. Вот почему они на вершине, а мы там, где мы есть. Они установили стандарты. Живя в Манчестере, мы не можем быть рады этому. Мы должны преодолеть этот разрыв [в классе] и превзойти их.