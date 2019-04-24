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Хазенхюттль считает, что рекорд Лонга невозможно побить

24 апреля 2019, 09:37
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд1 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль подвел итоги матча с «Уотфордом» (1:1), в котором нападающий «святых» Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (на 7-й секунде).

Это фантастика! Очень хороший знак после предыдущей игры. Тогда в первом тайме мы не были достаточно агрессивны. Команда прислушалась, особенно Шейн Лонг. Он сыграл очень стремительно и напористо. Одно дело выиграть мяч, другое - после этого еще и забить.

Он нечасто забивает, но вот уже три гола в четырех матчах. В данный момент он показывает прекрасный футбол. Я очень за него рад.

Такой рекорд побить очень непросто. Не думаю, что возможно забить еще быстрее.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
24 апреля в 22:26
Прямым пушечным ударом с центра и рекорд будет побит. В следующий раз думай.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   316 / 954
24 апреля в 18:44
Это он еще не видел скорость дзюбки в раздевалке аххах
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
24 апреля в 11:27
Ральф прав!
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
24 апреля в 10:16
Пускай попробует побить рекорд Глушакова - баньку растапливает за 6 секунд.
Artuom
Artuom
   203 / 954
24 апреля в 10:05
Официально самый быстрый гол на профессиональном уровне - 3,68 сек
На юниорском уровне - 3,17 сек
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 09:57
Может кто то и побьёт.
beefs
beefs
   191 / 954
24 апреля в 09:54
Радость одних и горе других. Это просто удача.
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