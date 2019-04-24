Хазенхюттль считает, что рекорд Лонга невозможно побить

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль подвел итоги матча с «Уотфордом» (1:1), в котором нападающий «святых» Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (на 7-й секунде).
Это фантастика! Очень хороший знак после предыдущей игры. Тогда в первом тайме мы не были достаточно агрессивны. Команда прислушалась, особенно Шейн Лонг. Он сыграл очень стремительно и напористо. Одно дело выиграть мяч, другое - после этого еще и забить.
Он нечасто забивает, но вот уже три гола в четырех матчах. В данный момент он показывает прекрасный футбол. Я очень за него рад.
Такой рекорд побить очень непросто. Не думаю, что возможно забить еще быстрее.
https://youtu.be/A62uRoO5bi0
На юниорском уровне - 3,17 сек
На юниорском уровне - 3,17 сек