Хазенхюттль считает, что рекорд Лонга невозможно побить

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль подвел итоги матча с «Уотфордом» (1:1), в котором нападающий «святых» Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (на 7-й секунде).

Это фантастика! Очень хороший знак после предыдущей игры. Тогда в первом тайме мы не были достаточно агрессивны. Команда прислушалась, особенно Шейн Лонг. Он сыграл очень стремительно и напористо. Одно дело выиграть мяч, другое - после этого еще и забить.

Он нечасто забивает, но вот уже три гола в четырех матчах. В данный момент он показывает прекрасный футбол. Я очень за него рад.

Такой рекорд побить очень непросто. Не думаю, что возможно забить еще быстрее.