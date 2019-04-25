Коновалов: «Вся борьба у „Рубина“ еще впереди»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ .

В первом тайме у нас был хороший момент. Забей мы первыми, игра была бы совсем другой. Да и пропустили очень обидный мяч. Сами не разобрались в несложной ситуации. В первом тайме проиграли борьбу и подборы. Но после перерыва перевернули игру и, считаю, могли добиться победы. В целом же ничья, думаю, закономерный результат.

Большое количество ничьих у «Рубина» в этом сезоне? Да, есть такое. Где-то для победы не хватает везения, где-то теряем концентрацию и наказывают за это. Но остается только работать еще больше, по-максимуму. Верю, что победы придут.

Будет ли особой игра со «Спартаком»? Для нас каждый матч очень важен, не надо смотреть, «Спартак» это или кто-то еще. За победу всегда дают три очка. Таблица очень плотная, любая команда может отобрать очки у соперника. Вся борьба еще впереди.