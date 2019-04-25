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Коновалов: «Вся борьба у „Рубина“ еще впереди»

25 апреля 2019, 12:14
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

В первом тайме у нас был хороший момент. Забей мы первыми, игра была бы совсем другой. Да и пропустили очень обидный мяч. Сами не разобрались в несложной ситуации. В первом тайме проиграли борьбу и подборы. Но после перерыва перевернули игру и, считаю, могли добиться победы. В целом же ничья, думаю, закономерный результат.

Большое количество ничьих у «Рубина» в этом сезоне? Да, есть такое. Где-то для победы не хватает везения, где-то теряем концентрацию и наказывают за это. Но остается только работать еще больше, по-максимуму. Верю, что победы придут.

Будет ли особой игра со «Спартаком»? Для нас каждый матч очень важен, не надо смотреть, «Спартак» это или кто-то еще. За победу всегда дают три очка. Таблица очень плотная, любая команда может отобрать очки у соперника. Вся борьба еще впереди.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
   384 / 954
25 апреля в 15:29
Смотри не обмани....,насчет борьбы-то.))))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Байкал-38
   384 / 954
25 апреля в 15:28
Борьба за не попадания в стыки. Автобус в гараж.
Да не переживай ты так за Рубин-то,а то скоро и за Локо времени не останется подумать.))
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
25 апреля в 12:42
Осталось совсем немного - всего пять нечеек откатать...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
25 апреля в 12:41
Победы придут в стыках.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
25 апреля в 12:24
Борьба за не попадания в стыки. Автобус в гараж.
drug01
drug01
   118 / 954
25 апреля в 12:17
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