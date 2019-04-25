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Гаттузо: «„Милану“ должно быть стыдно после матча с „Лацио“»

25 апреля 2019, 05:54
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в полуфинальном матче Кубка Италии.

В первом тайме мы хорошо сдерживали атаки «Лацио», но после перерыва они создали три момента. Мы недостаточно хорошо двигались без мяча.

Сейчас у нас непростой момент. Нам приходится тяжело, но мы должны перевернуть эту страницу, так как в воскресенье нас ждёт ещё одна «игра на вылет» с «Торино».

Мы должны попытаться понять, почему терпим неудачи. «Лацио» заслужил победу, однако наши болельщики заслуживали лучшего результата «Милана». Нам приходится нелегко весь последний месяц. Я думаю, что проблема не только в физике, но также в психологии и тактике, поскольку мы выступаем ниже своих возможностей.

Мы хотели провести матч жизни и смерти сегодня, но нам это не удалось. Нет смысла отрицать, нам должно быть стыдно после сегодняшней игры, но мы должны смотреть вперёд. «Лацио» тоже только что проходил через непростой период, но мы облегчили им жизнь. У нас остался ещё месяц, и мы обязаны отдать все силы, чтобы снова встать на ноги.

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Все комментарии
BobACMilan
BobACMilan
25 апреля в 13:55
Это тебе надо быть стыдно. Сра*ый физрук. С такой составом можно бороться за чемпионство
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
25 апреля в 08:47
гаттузо не сможет привести милан к своему прошлому величию . думаю руководству клуба стоит задуматься о новом пути для росонери . пора уже начать шевелиться ведь старая синьорина молодее не станет а в серии А нужен новый восставший властелин из пепла ! и милан на эту роль подходит как никто другой . есть ещё правда наполи , но я бы предпочёл увидеть восседающего на троне серии А именно милан ! шевелитесь ребята !
kust07
kust07
   82 / 954
25 апреля в 08:28
Нет ни стыда ни совести у вас
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
25 апреля в 07:17
Главное - чемпионат.
cska plus
cska plus
   20 / 954
25 апреля в 07:10
Гаттузо прав, в команде что то происходит.
Василий 50
Василий 50
   305 / 954
25 апреля в 06:16
Это тебе лично должно быть стыдно.
Novograd
Novograd
   843 / 954
25 апреля в 06:04
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