Гаттузо: «„Милану“ должно быть стыдно после матча с „Лацио“»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в полуфинальном матче Кубка Италии.

В первом тайме мы хорошо сдерживали атаки «Лацио», но после перерыва они создали три момента. Мы недостаточно хорошо двигались без мяча.

Сейчас у нас непростой момент. Нам приходится тяжело, но мы должны перевернуть эту страницу, так как в воскресенье нас ждёт ещё одна «игра на вылет» с «Торино».

Мы должны попытаться понять, почему терпим неудачи. «Лацио» заслужил победу, однако наши болельщики заслуживали лучшего результата «Милана». Нам приходится нелегко весь последний месяц. Я думаю, что проблема не только в физике, но также в психологии и тактике, поскольку мы выступаем ниже своих возможностей.

Мы хотели провести матч жизни и смерти сегодня, но нам это не удалось. Нет смысла отрицать, нам должно быть стыдно после сегодняшней игры, но мы должны смотреть вперёд. «Лацио» тоже только что проходил через непростой период, но мы облегчили им жизнь. У нас остался ещё месяц, и мы обязаны отдать все силы, чтобы снова встать на ноги.