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Кононов заявил, что справляется с работой в «Спартаке»

25 апреля 2019, 23:08
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Олег Кононов после поражения от тульского «Арсенала» (0:3) заявил, что он справляется со своей работой.

- Считаете, на данный момент вы справляетесь с работой в «Спартаке»?
- Да. 

После этого тренер покинул пресс-конференцию.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
26 апреля в 11:44
Рейнгольд: «Стыдно за игру „Спартака“. Страшная стыдоба!»
alex074
alex074
   376 / 954
26 апреля в 10:00
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    26 апреля в 09:01
    Да просто это уровень тренера, 5-6 место РПЛ. Что с Арсеналом, что со Спартаком.
    И он справляется с задачами этого уровня.
    З.Ы. А давно ли спартачи скалозубили про 5-е место Зенита? Так оно было с отрывом от 6, а щас народные могут и во второсортную ЛЕ не попасть ;)
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил makkie
       752 / 954
    26 апреля в 08:24
    Такие скандалы у вас каждый год. Вы должны уже привыкнуть к этому
    Sаshа
    Sаshа ответил kastites
       185 / 954
    26 апреля в 07:55
    Беги от них Кононов
    кому он нужен после его успехов в Спартаке
    makkie
    makkie
       11 / 954
    26 апреля в 06:46
    Тут все зависит от задач на сезон.
    Может Федун поставил цель закрепиться в середине таблицы - тогда Кононов точно справляется и даже пока перевыполняет план 😊

    А вообще, видно, что в команде снова бардак - конфликт с Ханни, Ташаевым, Глушаковым, Комбаровым, обилие травм, плюшевая игра, странная тактика и тд
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       244 / 954
    26 апреля в 06:42
    Мягкий он какой то, правильно говорят
    Evgen44
    Evgen44 ответил Wolf77785
    26 апреля в 05:32
    за купленное чемпионство карма настигла! Скоро Локо тоже упадет с цска!
    Ахах...бомж смеет говорить про купленные чемпионства)).В четвертый раз за последние 15 лет(период,именно тот,когда начали "сбываться мечты" маргиналов из "культурной)четыре(!!!)раза президентом РФС были "экс бомжеградцы" Фурсенко,дважды Мутко и вот сейчас Дюков!Хуже вас в плане работы админресурса нет никого!!!А началось все в Раменском,где Фурсенко в ранге президента РФС скакал по полю растянутой над головой розой бомжеклуба!Позорище!
    kastites
    kastites
       105 / 954
    26 апреля в 01:34
    Беги от них Кононов
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил Miaf
       42 / 954
    26 апреля в 01:33
    такое чувство, что Кононов- конебомжовская подстава.
    за купленное чемпионство карма настигла! Скоро Локо тоже упадет с цска!
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars
       567 / 954
    26 апреля в 01:26
    Пора Кононову назад во Львов, Карпаты поднимать
    Messi__
    Messi__
    26 апреля в 00:52
    Если бы не справлялся был бы счёт 10:0 )))
    Tostao
    Tostao
       334 / 954
    26 апреля в 00:50
    Cправляется с работой или заданием?
    Messi__
    Messi__
    26 апреля в 00:49
    По десятибалльной шкале 10 из 10 )))
    RIR68
    RIR68
       112 / 954
    26 апреля в 00:42
    правильно. миссия ещё не выполнена.
    Хуторянин 84
    Хуторянин 84
       355 / 954
    26 апреля в 00:42
    По мне, так вообще замечательный тренер)))
    beefs
    beefs
       191 / 954
    26 апреля в 00:37
    Ха, ха, ха!!!!
    1asss
    1asss ответил Miaf
    26 апреля в 00:30
    такое чувство, что Кононов- конебомжовская подстава.
    мои соболезнования
    Дракон1988
    Дракон1988
       169 / 954
    26 апреля в 00:26
    Ахахаха))Это очень смешно))Как и про то,что будут бороться за чемпионство)))
    Штиль
    Штиль
       190 / 954
    26 апреля в 00:14
    Отлично справляется, продолжай в том же духе!
    Palex
    Palex
       51 / 954
    26 апреля в 00:08
    Он оказывается ещё и дурачок.
    Союзник противников
    Союзник противников
       17 / 954
    26 апреля в 00:02
    Молодец,верный федунинец!
    311
    311
       53 / 954
    25 апреля в 23:47
    - Считаете, на данный момент вы справляетесь с работой в «Спартаке»?
    - Да.
    *смех за кадром*
    МКС
    МКС
       149 / 954
    25 апреля в 23:47
    Ну он походу правду говорит

    Ему приказали развалить команду

    И он с этим прекрасно справляется
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       14 / 954
    25 апреля в 23:41
    Я понял, его когда-то спартач обидел, и теперь он решил отомстить и отправить их в ФНЛ. Вот к чему это "справляется". Молодец, Олежа, все болельщики России душой с тобой! Правое дело делаешь!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       58 / 954
    25 апреля в 23:40
    Судя по этому матчу Кононов в правильном направлении, игра прям спартаковская
    drug01
    drug01
       118 / 954
    25 апреля в 23:39
    Для него важнее взять реванш в дерби с ЦСКА , а Лига это только сплошные мучения......Ждем,значит будет работать!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       73 / 954
    25 апреля в 23:35
    Дайте Кононову поработать!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    25 апреля в 23:31
    Дайте Олежке поработать!!!
    mangoх12
    mangoх12
       32 / 954
    25 апреля в 23:30
    справляется на отлично
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