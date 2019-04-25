Кононов заявил, что справляется с работой в «Спартаке»

Наставник «Спартака» Олег Кононов после поражения от тульского «Арсенала» (0:3) заявил, что он справляется со своей работой.
- Считаете, на данный момент вы справляетесь с работой в «Спартаке»?
- Да.
После этого тренер покинул пресс-конференцию.
Наставник «Спартака» Олег Кононов после поражения от тульского «Арсенала» (0:3) заявил, что он справляется со своей работой.
- Считаете, на данный момент вы справляетесь с работой в «Спартаке»?
- Да.
После этого тренер покинул пресс-конференцию.
И он справляется с задачами этого уровня.
З.Ы. А давно ли спартачи скалозубили про 5-е место Зенита? Так оно было с отрывом от 6, а щас народные могут и во второсортную ЛЕ не попасть ;)
И он справляется с задачами этого уровня.
З.Ы. А давно ли спартачи скалозубили про 5-е место Зенита? Так оно было с отрывом от 6, а щас народные могут и во второсортную ЛЕ не попасть ;)
Может Федун поставил цель закрепиться в середине таблицы - тогда Кононов точно справляется и даже пока перевыполняет план 😊
А вообще, видно, что в команде снова бардак - конфликт с Ханни, Ташаевым, Глушаковым, Комбаровым, обилие травм, плюшевая игра, странная тактика и тд
Может Федун поставил цель закрепиться в середине таблицы - тогда Кононов точно справляется и даже пока перевыполняет план 😊
А вообще, видно, что в команде снова бардак - конфликт с Ханни, Ташаевым, Глушаковым, Комбаровым, обилие травм, плюшевая игра, странная тактика и тд
- Да.
*смех за кадром*
- Да.
*смех за кадром*
Ему приказали развалить команду
И он с этим прекрасно справляется
Ему приказали развалить команду
И он с этим прекрасно справляется