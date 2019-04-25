Кононов заявил, что справляется с работой в «Спартаке»

25 апреля 2019, 23:08

Наставник «Спартака» Олег Кононов после поражения от тульского «Арсенала» (0:3) заявил, что он справляется со своей работой.

- Считаете, на данный момент вы справляетесь с работой в «Спартаке»?

- Да.

После этого тренер покинул пресс-конференцию.