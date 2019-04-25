Ловчев: «Игра „Спартака“ ужасна, но я верю в Кононова»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал игру «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).
Такое впечатление, что эти люди собрались в первый раз. Конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Ни впереди, ни в середине, ни в атаке — ничего нет.
Играют футболисты довольно среднего уровня. Ташаев, Мелкадзе, тот же Гулиев, который подсуетился в «Ростове» — средние игроки.
Для меня очевидно, что пока тренер не справился. Игра команды просто ужасна, она безразлична. Есть ощущение, что эти люди не знают, как друг с другом играть.
Последний ли это матч Кононова во главе «Спартака»? Я так не считаю. Я думаю, что ему дадут работать. Я верю в Кононова!
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игры 18+
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игры 18+
Мне нравится когда Спартаку отгружают по три.
Мне нравится когда Спартаку отгружают по три.
Ну слава Богу.
Я-то думал у нас всё хреново. Оказалось нет. Есть ещё шансы. Ловчев верит.
Ну слава Богу.
Я-то думал у нас всё хреново. Оказалось нет. Есть ещё шансы. Ловчев верит.