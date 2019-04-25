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Ловчев: «Игра „Спартака“ ужасна, но я верю в Кононова»

25 апреля 2019, 22:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал игру «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).

Такое впечатление, что эти люди собрались в первый раз. Конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Ни впереди, ни в середине, ни в атаке — ничего нет.

Играют футболисты довольно среднего уровня. Ташаев, Мелкадзе, тот же Гулиев, который подсуетился в «Ростове» — средние игроки.

Для меня очевидно, что пока тренер не справился. Игра команды просто ужасна, она безразлична. Есть ощущение, что эти люди не знают, как друг с другом играть.

Последний ли это матч Кононова во главе «Спартака»? Я так не считаю. Я думаю, что ему дадут работать. Я верю в Кононова!

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
26 апреля в 16:07
Мы тоже верим в кононова, как раньше верили в пуделя. Они не подведут, и выведут спартак в ФНЛ!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Красно Синий воин
   279 / 954
26 апреля в 14:54
Дайте Олежке поработать!
Да уж, пусть работает, все равно - Ливерпулем теперь нескоро запахнет .
pomor45
pomor45
   75 / 954
26 апреля в 12:39
Ты же хотел, чтобы Спартак встряхнулся. Вот он и тряхнул стариной, но слабовато - пыль на ушах осталась.
sten312
sten312
26 апреля в 02:52
Еще вчера Сара Фимович пел ,что в оставшихся играх спартак прорвет.
Багров-брат
Багров-брат ответил dargo
   874 / 954
26 апреля в 02:39
Ловчев: "теоретических шансов нет, но я всёровно верю, что Спартак станет чемпионом в этом году, а Кононов лучший тренер"
Дядька Евгений в какого-то странного идола верит. Он хоть в таблицу заглядывал? А вот, что Кононов лучший тренер для Спартака, я даже не спорю...))) Согласен...)))
Багров-брат
Багров-брат
   874 / 954
26 апреля в 02:36
Главное, что мужик считает, что с работой справляется...))) А, возможно, это и есть нормальное положение для "народной", когда всё на своих местах?...)))
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
26 апреля в 00:54
Пускай работает, с работой Кононов справляется, осталось только с результатом справиться.
RIR68
RIR68
   112 / 954
26 апреля в 00:38
эти люди не знают, как друг с другом играть
----------------------------------------------------
игры 18+
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
26 апреля в 00:01
Все верят,но в разный исход его деятельности.
Питер рулит
Питер рулит
   85 / 954
25 апреля в 23:51
кононовверимидисюдана..
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
25 апреля в 23:46
Дайте Олежке поработать!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
25 апреля в 23:45
Готовый к употреблению шашлык, грешно выбрасывать!!!
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
25 апреля в 23:31
Руки прочь от пиджака!
Grey33
Grey33
   832 / 954
25 апреля в 23:28
Дайте человеку поработать.

Мне нравится когда Спартаку отгружают по три.
viv
viv
   263 / 954
25 апреля в 23:19
Герой Салоник Саша три дырки достойная замена Семьлихову...бу-га-га...
Лакшери
Лакшери
   195 / 954
25 апреля в 23:12
Первый пошел )) конкурс кто сильнее бомбанет )))
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
25 апреля в 23:09
и я верю в команду Кононова ,но ему нужно время
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
25 апреля в 23:08
Да развлекайтесь вы с пиджаком на здоровье, только в кубках канделаки, в ЛЕ не надо!
dargo
dargo
   527 / 954
25 апреля в 23:07
Ловчев: "теоретических шансов нет, но я всёровно верю, что Спартак станет чемпионом в этом году, а Кононов лучший тренер"
parallels
parallels
   3 / 954
25 апреля в 23:02
Jum13
Jum13
   52 / 954
25 апреля в 23:02
МПС сказал, что в Кононова и капитана все настоящие болельщики спартака верят!
Крейсер
Крейсер
   332 / 954
25 апреля в 23:01
Ловчев верит.
Ну слава Богу.
Я-то думал у нас всё хреново. Оказалось нет. Есть ещё шансы. Ловчев верит.
Klаsse
Klаsse
   394 / 954
25 апреля в 23:01
кононононов должен был в перерыве в отставку подать.
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
25 апреля в 23:01
мы тоже верим в кононова, этот стратег выведет спартак в пердив
Димoн
Димoн
   33 / 954
25 апреля в 23:01
Да пусть работает)))
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