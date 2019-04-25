Ловчев: «Игра „Спартака“ ужасна, но я верю в Кононова»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал игру «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).

Такое впечатление, что эти люди собрались в первый раз. Конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Ни впереди, ни в середине, ни в атаке — ничего нет.

Играют футболисты довольно среднего уровня. Ташаев, Мелкадзе, тот же Гулиев, который подсуетился в «Ростове» — средние игроки.

Для меня очевидно, что пока тренер не справился. Игра команды просто ужасна, она безразлична. Есть ощущение, что эти люди не знают, как друг с другом играть.

Последний ли это матч Кононова во главе «Спартака»? Я так не считаю. Я думаю, что ему дадут работать. Я верю в Кононова!