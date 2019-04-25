Глушаков извинился за игру «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков от лица команды извинился за поражение от тульского «Арсенала» (0:3) в матче 25-го тура чемпионата России.
Сам Глушаков появился на поле на 59-й минуте.
Могу только извиниться за всю команду. Играли без воли. Так быть не должно. Мы уже поговорили в раздевалке.
А чтобы играть для болельщиков - нет, не хотят.
Обязательно сливать весну.
А чтобы играть для болельщиков - нет, не хотят.
Обязательно сливать весну.
дальше ждет наказание в бане
дальше ждет наказание в бане
Всё равно получишь три!
Всё равно получишь три!