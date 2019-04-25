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Глушаков извинился за игру «Спартака»

25 апреля 2019, 23:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков от лица команды извинился за поражение от тульского «Арсенала» (0:3) в матче 25-го тура чемпионата России.

Сам Глушаков появился на поле на 59-й минуте.

Могу только извиниться за всю команду. Играли без воли. Так быть не должно. Мы уже поговорили в раздевалке.

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Все комментарии
Не Ярцев
Не Ярцев
   539 / 954
26 апреля в 21:07
А перед игрой вы в раздевалке разговариваете? Глушаков - это даже не недоразумение, это - то, чего не должно быть в Спартаке!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
26 апреля в 11:43
Рейнгольд: «Стыдно за игру „спартака“. Страшная стыдоба!»
makkie
makkie
   11 / 954
26 апреля в 06:41
Вот такой вот капитан, только извинятся и может.
А чтобы играть для болельщиков - нет, не хотят.
Обязательно сливать весну.
Дракон1988
Дракон1988
   169 / 954
26 апреля в 00:30
Глушакову бы извиняться)))Какой капитан,такая и команда)))
Димoн
Димoн
   33 / 954
26 апреля в 00:18
никто не играет) только все извиняются)))
kust07
kust07
   82 / 954
26 апреля в 00:11
Да пошел ты, свинья.днище
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
25 апреля в 23:44
Это позор!
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
25 апреля в 23:44
На следующий сезон задел делают. Проигрывают чтобы в Лиге Европы не корячится.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   313 / 954
25 апреля в 23:43
Начинается. Сейчас всем стыдно и горько. На соседней ветке хрюны тыкаются пятаками в крупы лошадей и быков и плачуться на федуна и кононова, судьбу и на всё остальноё. Через пару дней все займуться своими обычными делами. Местные боты рассуждать о величии народной, низости болотных и остальной пирифирии. Ловчев с ренгольдом будут уверенно говорить о ближайших победах спартака. Федун что никого не уволит, кононов о том что игру уже нащупал и вот вот настроит. За эти пару дней все друг друга не раз перемажут в грязи и обвинениях, попросят прощения и забудут про своих болельщиков.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
25 апреля в 23:40
Накажи как следует Адриано в бане))
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
25 апреля в 23:38
"Мы уже поговорили в раздевалке."

дальше ждет наказание в бане
Jum13
Jum13
   52 / 954
25 апреля в 23:36
Молодец - настоящий капитан!
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
25 апреля в 23:35
ни чего страшного ,в бане друг перед другом на извиняетесь, а они ещё за него своих же болельщиков бьют, мда...
parallels
parallels
   3 / 954
25 апреля в 23:32
чувствую, летом на ферме будет большая зачистка. самогонщика выкинут первым.
старый слонище
старый слонище
   853 / 954
25 апреля в 23:32
Говори-не говори...
Всё равно получишь три!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
25 апреля в 23:30
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
25 апреля в 23:29
Да не извиняйся, все нормально :)
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