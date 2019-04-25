Глушаков извинился за игру «Спартака»

25 апреля 2019, 23:27

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков от лица команды извинился за поражение от тульского «Арсенала» (0:3) в матче 25-го тура чемпионата России.

Сам Глушаков появился на поле на 59-й минуте.