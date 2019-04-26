Навас вернулся в «Рубин»

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас возглавил селекционный отдел казанского клуба. Также в отдел вошел выступавший в прошлом в испанской примере и чемпионате Греции Рубен Пулидо, который рассказал о назначении:

Наши обязанности — это селекционная работа. Клуб задает параметры игрока, который требуется, а мы его ищем. Постараемся оказывать всемерную поддержку в части поиска футболистов. В основном будем ориентироваться на европейский и российский рынки, учитывая огромный опыт Сесара Наваса.

Мы давно знакомы с Сесаром, и я всегда следил за российским чемпионатом и выступлением Сесара в частности. Был на некоторых матчах «Рубина» в Мадриде, в Греции. По ходу футбольной карьеры я и сам мог оказаться в российском чемпионате, так что он всегда был мне интересен.