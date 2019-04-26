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Навас вернулся в «Рубин»

26 апреля 2019, 16:45

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас возглавил селекционный отдел казанского клуба. Также в отдел вошел выступавший в прошлом в испанской примере и чемпионате Греции Рубен Пулидо, который рассказал о назначении:

Наши обязанности — это селекционная работа. Клуб задает параметры игрока, который требуется, а мы его ищем. Постараемся оказывать всемерную поддержку в части поиска футболистов. В основном будем ориентироваться на европейский и российский рынки, учитывая огромный опыт Сесара Наваса.

Мы давно знакомы с Сесаром, и я всегда следил за российским чемпионатом и выступлением Сесара в частности. Был на некоторых матчах «Рубина» в Мадриде, в Греции. По ходу футбольной карьеры я и сам мог оказаться в российском чемпионате, так что он всегда был мне интересен.

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Все комментарии
mars6791
mars6791
   779 / 954
26 апреля в 20:40
Подбор игроков довольно таки сложная работа, удачи Сесару и его другу на новой работе. Интересно вернется ли Карадениз.
Absinthe5
Absinthe5
   346 / 954
26 апреля в 20:35
Кони, пишите уже что-нибудь)
Контуженый
Контуженый
   573 / 954
26 апреля в 20:07
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    26 апреля в 18:26
    Удачи Навасу, ну и с возвращением. Надеюсь поможет реанимировать Рубин в след сезоне.
    Zenit_84
    Zenit_84
       87 / 954
    26 апреля в 17:28
    варяги
    Caniggia
    Caniggia
       59 / 954
    26 апреля в 17:08
    Отличный камбэк для рубиновых! Ценный кадр.
    STVA 1
    STVA 1
       43 / 954
    26 апреля в 17:05
    Как домой возвратился
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       587 / 954
    26 апреля в 16:54
    Хорошая новость. Сесар ценный кадр.
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