«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба

Сегодня состоялось заседание совета директоров «Спартака».
Были удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.
В начале года болельщики команды требовали отставки Измайлова.
Самая большая беда "Спартака" - Федуны.
Самая большая беда "Спартака" - Федуны.
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите!
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та,
У нас запляшут лес и горы!»
Чёта вспомнилось. К чему бы?)))
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите!
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та,
У нас запляшут лес и горы!»
Чёта вспомнилось. К чему бы?)))
кто - то на фк Спартак порчу нагнал...
кто - то на фк Спартак порчу нагнал...
Эффектная девица была, пол-класса по ней сохло.
А она болела за Рубин. Чисто дистационно :))
Эффектная девица была, пол-класса по ней сохло.
А она болела за Рубин. Чисто дистационно :))
Жаль конечно, мне кажется "сектантов" от их пустого гонора, может очистить только сезон в ФНЛ.
Жаль конечно, мне кажется "сектантов" от их пустого гонора, может очистить только сезон в ФНЛ.