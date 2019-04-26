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«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба

26 апреля 2019, 15:17

Сегодня состоялось заседание совета директоров «Спартака».

Были удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.

В начале года болельщики команды требовали отставки Измайлова.

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Gunther
Gunther
30 апреля в 21:24
Хорошо то в клубе видят проблемы и хотят их устранять. Значит есть будущее
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   739 / 954
27 апреля в 07:47
Эти люди ничего не решали.
Самая большая беда "Спартака" - Федуны.
Parovoznic
Parovoznic
   57 / 954
27 апреля в 07:10
«Стой, братцы, стой!», - кричит Мартышка: «Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите!
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та,
У нас запляшут лес и горы!»

Чёта вспомнилось. К чему бы?)))
Djon_V
Djon_V
   726 / 954
27 апреля в 00:06
Ого, неужто лёд тронулся, интересно кто займёт их места
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
26 апреля в 23:30
толку не будет....
кто - то на фк Спартак порчу нагнал...
post-navigator
post-navigator
   288 / 954
26 апреля в 22:45
У моего племяша почти так же одноклассницу звали - "Наиля Османова".
Эффектная девица была, пол-класса по ней сохло.
А она болела за Рубин. Чисто дистационно :))
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
26 апреля в 22:38
Похоже, Глушаков лютует!!!
RIR68
RIR68 ответил Заполярный
   112 / 954
26 апреля в 21:26
ТЫ ПРО СЛУЦКОГО.
купи лупу. капс лук уже не помогает. тут речь о тарасовском директоре-таксисте-сутенёре!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
26 апреля в 20:49
В тарасовке революция!
Завтра
Завтра
   428 / 954
26 апреля в 20:43
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
       747 / 954
    26 апреля в 20:07
    Главный кровопийца (Федун) остался, а значит все остальные изменения - курам на смех...
    rawer
    rawer
    26 апреля в 19:58
    Отлично, надо на аве Федуна на передний план выставить, может поможет и с его отставкой
    ошалевший
    ошалевший
       379 / 954
    26 апреля в 19:39
    правильный посыл,только это ещё при каррере надо было делать
    pele1981
    pele1981 ответил saha100
    26 апреля в 19:16
    Ни одного слова оскорбления ни одного мата не написал а мое сообщение удалили. Даже про клубы ничего не написал.
    За то подумал))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       244 / 954
    26 апреля в 19:08
    Клуб проср ...и
    cska1948
    cska1948
       96 / 954
    26 апреля в 19:03
    Давно опробованный механизм, сброс бояр на копья недовольным стрельцам. Читай болельщикам.
    МапС
    МапС
       80 / 954
    26 апреля в 18:43
    Лёд тронулся...
    saha100
    saha100 ответил ziborock
       132 / 954
    26 апреля в 18:43
      saha100
      saha100
         132 / 954
      26 апреля в 18:39
      Надо дать шанс молодежи. Или поставить аленичева он летом подготовит команду потом осенью выгнать и пригласить карреру.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответил saha100
         106 / 954
      26 апреля в 18:32
      Ни одного слова оскорбления ни одного мата не написал а мое сообщение удалили. Даже про клубы ничего не написал.
      а это уже автоматом)
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
         155 / 954
      26 апреля в 18:30
      Хорошая новость, но с опозданием.
      Чист
      Чист ответил спартак 1987
         629 / 954
      26 апреля в 18:27
      давно пора, может в Спартаке поменьше скандалов будет в следующем сезоне...чем занимался Родионов в команде никто так и не понял
      Это точно - почему наши журналисты обозреватели молчат -не ужели до того неприкасаемый сколько делов было а он не причём
      Чист
      Чист
         629 / 954
      26 апреля в 18:24
      Кого-го а Родионова давно надо было гнать
      saha100
      saha100
         132 / 954
      26 апреля в 18:23
      Ни одного слова оскорбления ни одного мата не написал а мое сообщение удалили. Даже про клубы ничего не написал.
      saha100
      saha100 ответил Так Себе Аналитик
         132 / 954
      26 апреля в 18:17
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик
           14 / 954
        26 апреля в 18:12
        Аааа нет, только не это(( Теперь на их место могут взять специалистов(( Позор "Спартака" и ОПГ "Ромашка" под угрозой((
        oFANATo
        oFANATo
           142 / 954
        26 апреля в 18:08
        Поменяют шило на мыло и остаётся все по прежнему.
        Fleischjager
        Fleischjager
           359 / 954
        26 апреля в 18:01
        Хорошая новость?нет, спартак с этим составом должен отправиться в пердив на переделку
        Footbolista
        Footbolista ответил wingback
           10 / 954
        26 апреля в 17:56
        Посмотри в зеркало...
        Правдин Семён
        Правдин Семён
           93 / 954
        26 апреля в 17:46
        Теперь Измайлов станет спортивным директором, а Родионов вице-президентом. .
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