«Ливерпуль» выиграл 10 матчей подряд впервые за 13 лет

«Ливерпуль» вчера разгромил «Хаддерсфилд» (5:0) в рамках очередного матча АПЛ.
Таким образом, команда победила в 10 матчах подряд во всех турнирах. Это произошло впервые за 13 лет.
На данный момент «красные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии.
аха-ха)
аха-ха)
Аха-аха)
Аха-аха)
Удачи им в этом!!! Пусть Салах станет лучшим игроком в мире в этом году, и получит ЗМ!!!
Удачи им в этом!!! Пусть Салах станет лучшим игроком в мире в этом году, и получит ЗМ!!!
АПЛ и ЛЧ значительно подогревают интерес и ажиотаж..:))
АПЛ и ЛЧ значительно подогревают интерес и ажиотаж..:))