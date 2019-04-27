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«Ливерпуль» выиграл 10 матчей подряд впервые за 13 лет

27 апреля 2019, 08:27
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 0Логотип футбольный клуб Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд ТаунМатч завершен

«Ливерпуль» вчера разгромил «Хаддерсфилд» (5:0) в рамках очередного матча АПЛ.

Таким образом, команда победила в 10 матчах подряд во всех турнирах. Это произошло впервые за 13 лет.

На данный момент «красные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князь Московский
   180 / 954
27 апреля в 22:39
Но титула всё равно ещё полвека придётся подождать. Аха-ха)
ты уже за ливерку держись свои ноготочки...жалкое зрелище...

аха-ха)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   267 / 954
27 апреля в 21:50
Мане и Салах ,как впрочем и сам Ливерпуль возглавили таблицы. Надолго ли? с Хаддерами разобрались в треть силы, как им будет тяжело в ЧШ тут и к ворожке не ходи.
RedRedTeam
RedRedTeam ответил ХУБУЛ
   320 / 954
27 апреля в 21:04
Отличную банду сколотил гер Юрген.
Банда была в прошлом и позапрошлом году, сейчас они на хакеров похожи, берегут себя, стали более прагматичными, играют на результат.
Князь Московский
Князь Московский ответил BARCDJIN
   13 / 954
27 апреля в 19:35
нечего они не выйграют...Суарес Ливерку схавает.... Аха-аха)
    Князь Московский
    Князь Московский
       13 / 954
    27 апреля в 19:34
    Но титула всё равно ещё полвека придётся подождать. Аха-ха)
    dino-hsv
    dino-hsv
       99 / 954
    27 апреля в 17:15
    ливерпуль и без трофеев будет одним из двух лучших клубов сезона, наряду с барселоной
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил 95-shishani-95
       180 / 954
    27 апреля в 16:53
    В этом сезоне этот показатель может дойти и до 15, если выиграют все оставшиеся матчи, если нет игр в кубках!!! Удачи им в этом!!! Пусть Салах станет лучшим игроком в мире в этом году, и получит ЗМ!!!
    нечего они не выйграют...Суарес Ливерку схавает....


    Аха-аха)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       102 / 954
    27 апреля в 15:44
    В этом сезоне этот показатель может дойти и до 15, если выиграют все оставшиеся матчи, если нет игр в кубках!!!
    Удачи им в этом!!! Пусть Салах станет лучшим игроком в мире в этом году, и получит ЗМ!!!
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
       277 / 954
    27 апреля в 14:57
    Отличную банду сколотил гер Юрген.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    27 апреля в 13:48
    Вся надежда на осечку МС, что маловероятно.
    feris1
    feris1
       233 / 954
    27 апреля в 13:46
    Игроки Ливера сейчас на подъёме,что вселяет определённый оптимизм перед игрой с барсуками!
    Sаshа
    Sаshа
       185 / 954
    27 апреля в 13:25
    рекорды это хорошо, но пора выигрывать чемпионат Англии
    Шуnя771
    Шуnя771
       34 / 954
    27 апреля в 12:33
    А почему и нет, они чем то симпатичны...
    la-respect0
    la-respect0
       457 / 954
    27 апреля в 10:57
    Молодцы , от нас не отстают , но мы то играем в самом сложном чемпионате 😂
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       93 / 954
    27 апреля в 10:48
    Надеюсь, так и дойдут до конца сезона, а Сити оступится.
    Gallardo27
    Gallardo27
       725 / 954
    27 апреля в 10:44
    Мс станет чемпионом, без вариантов
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    27 апреля в 10:40
    Роджерс может выиграть для Ливерпуля титул, отобрав очки у сити с Лестером.
    Ali barca
    Ali barca
       728 / 954
    27 апреля в 10:38
    Не позно ли???
    kust07
    kust07
       82 / 954
    27 апреля в 10:20
    зверье)
    Lewa2708
    Lewa2708 ответил Мароканский передвижной дельфинарий
       165 / 954
    27 апреля в 10:16
    Ага, надо все 38 матчей побеждать)
    S.T.A.L.K.E.R.135
    S.T.A.L.K.E.R.135
       459 / 954
    27 апреля в 10:11
    так держать
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       98 / 954
    27 апреля в 09:56
    Круто конечно , но для чемпионства не хватит ))
    Neymar 10
    Neymar 10
       229 / 954
    27 апреля в 09:55
    ребята явно дорожат вторым местом . уважуха 🤙
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    27 апреля в 09:39
    Хочу чтобы Ливерпуль выиграл чемпионат,это будет очень красиво!
    alexov222
    alexov222
       126 / 954
    27 апреля в 09:06
    разве не впервые за 30 лет?))
    Rizo1
    Rizo1
       255 / 954
    27 апреля в 09:03
    Чувствуется рука тренера.... Который сделал из Ливерпуля немецкую машину!
    КЭТиК
    КЭТиК
       205 / 954
    27 апреля в 09:02
    Только это не поможет стать чемпионом
    3ton
    3ton
       171 / 954
    27 апреля в 08:50
    Сити мотивирует )
    Vector-B B
    Vector-B B
       290 / 954
    27 апреля в 08:43
    победы не принесшие титул наверняка!
    particular
    particular
       1 / 954
    27 апреля в 08:42
    Болельщики, наверняка, ждут продолжения серии и банкета..:))
    АПЛ и ЛЧ значительно подогревают интерес и ажиотаж..:))
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