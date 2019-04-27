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ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы»

27 апреля 2019, 23:31

ЦСКА выкупил защитника Игоря Дивеева у «Уфы». Детали сделки не разглашаются.

Дивеев является воспитанником «Уфы». За основную команду он дебютировал в 2018 году. В конце февраля 2019 года ЦСКА арендовал 19-летнего футболиста до конца нынешней кампании.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   112 / 954
28 апреля в 17:55
ну и хорошо. ждём от него хорошей игры!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 15:13
Ваня Лучший..

Это тебе пора успокоиться,....

Это твоя бессмысленная беготня с флагом "Да здравствует Мосгорсуд" перестает уже смешить....Ибо просто всем надоела...))))

Терпеть не могу моралистов-позеров....Выпячивающих свою "правильность"....

Будет что сказать о футболе... Говори....С нравоучениями- не ко мне....
Удачи !!!!

Твоя добавка меня в игнор - подтверждение пустоты твоих пасквилей....
Моралист-игнорист....))))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил tolctoy
   65 / 954
28 апреля в 13:12
Это ты расскажи лучшему другу гинера,иванову.У не него мильёны и мильярды.
А когда посетители сайта вроде тебя будут давать ответы и комментарии по существу, т.е. по делу, а не нести бред? Тоже вопрос интересный.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   65 / 954
28 апреля в 13:04
Успокойся и не переходи в разряд гопников. Тебе это не к лицу. И так мало нормальных осталось, придётся и тебя исключать из общения. Найди себе единомышленников и общайтесь под лозунгом " Свободу Коко!" Флаг тебе в руки
tolctoy
tolctoy ответил Ваня лучший
   261 / 954
28 апреля в 11:37
Когда же наконец на сайте будет нормальный и грамотный русский язык.? ЦСКА не человека ( Дивеева) выкупил у УФЫ ( это невозможно по закону). ЦСКА выкупил ТРАНСФЕР , т.е. право заключать с этим футболистом контракт. Господа, есть ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон о русском языке. Убедительная просьба не нарушать его.
Это ты расскажи лучшему другу гинера,иванову.У не него мильёны и мильярды.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
28 апреля в 11:23
Нового убийцу пригрели ! Кони это любят ! ))
mars6791
mars6791
   779 / 954
28 апреля в 10:40
Все естественно. 4-5 клубов скупают все на корню в регионах, вроде все правильно. Только деньги взятые от продажи земельных ресурсов регионов поступают хозяевам этих 4-5 клубов, находящихся в одном регионе в основном.
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
28 апреля в 10:01
Хорошее приобретение.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
28 апреля в 09:24
Дивеев раз, Дивеев два, Дивеев три - ПРОДАНО!!! Подравляю коней с покупкой!
SHMEL
SHMEL
   157 / 954
28 апреля в 09:16
Ожидаемая,но тем не менее очень приятная новость.
drug01
drug01
   118 / 954
28 апреля в 09:06
Теперь больше работать!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   8 / 954
28 апреля в 08:32
Когда же наконец на сайте будет нормальный и грамотный русский язык.? ЦСКА не человека ( Дивеева) выкупил у УФЫ ( это невозможно по закону). ЦСКА выкупил ТРАНСФЕР , т.е. право заключать с этим футболистом контракт. Господа, есть ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон о русском языке. Убедительная просьба не нарушать его.
Что значит "когда же наконец"???
Разве нарушение коснулось кого то из чиновников или водителей Первого канала....????
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
28 апреля в 08:32
Значит весьма перспективен
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 06:09
Ну и чудесненько!
drive45
drive45
   640 / 954
28 апреля в 02:29
Вот это подход, молодцы.
Jum13
Jum13 ответил Ваня лучший
   52 / 954
28 апреля в 00:04
Когда же наконец на сайте будет нормальный и грамотный русский язык.? ЦСКА не человека ( Дивеева) выкупил у УФЫ ( это невозможно по закону). ЦСКА выкупил ТРАНСФЕР , т.е. право заключать с этим футболистом контракт. Господа, есть ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон о русском языке. Убедительная просьба не нарушать его.
Ну может спартач новость рерайтил
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 954
27 апреля в 23:51
Когда же наконец на сайте будет нормальный и грамотный русский язык.? ЦСКА не человека ( Дивеева) выкупил у УФЫ ( это невозможно по закону). ЦСКА выкупил ТРАНСФЕР , т.е. право заключать с этим футболистом контракт. Господа, есть ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон о русском языке. Убедительная просьба не нарушать его.
Jum13
Jum13
   52 / 954
27 апреля в 23:39
Отлично!
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