ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы»

ЦСКА выкупил защитника Игоря Дивеева у «Уфы». Детали сделки не разглашаются.
Дивеев является воспитанником «Уфы». За основную команду он дебютировал в 2018 году. В конце февраля 2019 года ЦСКА арендовал 19-летнего футболиста до конца нынешней кампании.
Это тебе пора успокоиться,....
Это твоя бессмысленная беготня с флагом "Да здравствует Мосгорсуд" перестает уже смешить....Ибо просто всем надоела...))))
Терпеть не могу моралистов-позеров....Выпячивающих свою "правильность"....
Будет что сказать о футболе... Говори....С нравоучениями- не ко мне....
Удачи !!!!
Твоя добавка меня в игнор - подтверждение пустоты твоих пасквилей....
Моралист-игнорист....))))
Это тебе пора успокоиться,....
Это твоя бессмысленная беготня с флагом "Да здравствует Мосгорсуд" перестает уже смешить....Ибо просто всем надоела...))))
Терпеть не могу моралистов-позеров....Выпячивающих свою "правильность"....
Будет что сказать о футболе... Говори....С нравоучениями- не ко мне....
Удачи !!!!
Твоя добавка меня в игнор - подтверждение пустоты твоих пасквилей....
Моралист-игнорист....))))
Разве нарушение коснулось кого то из чиновников или водителей Первого канала....????
Разве нарушение коснулось кого то из чиновников или водителей Первого канала....????