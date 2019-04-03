ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

Топ-11 дорогущих провальных трансферов РПЛ

вчера, 12:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Траоре Ласина
Траоре Ласина
Нападающий
Роша Педро
Роша Педро
Нападающий
Бухаров Александр
Бухаров Александр
Нападающий

Роша официально покинул «Спартак» - москвичи потеряли деньги, хотя футбольный провал ударил еще больнее. «Соккер.ру» вспоминает осечки грандов лиги.

В списке только футболисты дороже 10 млн евро, поэтому здесь нет ряда хрестоматийных «копеечных» неудач различных клубов из Москвы, Санкт-Петербурга или Казани, а есть только отборные сделки на большие для РПЛ деньги.

Чтобы понять, насколько болезненно для клуба из России не получать отдачи при трансфере на сумму от 10 миллионов евро и выше, достаточно знать одну цифру. За всю историю увидели всего 41 такой трансфер. Начались подобные сделки 14 лет назад, в год в среднем по 3 таких подписания. 

Если дорогущий новичок проваливается – всегда ощутимо, даже для самых богатых. В иных случаях серии дорогих сделок вообще хоронят клубы. 

11 место. Максим Лестьенн («Рубин», 10 млн евро)

«Рубин» выступил еще глупее, чем катарский клуб «Аль-Араби», ведь заплатил за Лестьенна целых 10 млн евро, хотя даже шейхи отдали меньше. Максим, говорите, голы иногда забивал и даже играл время от времени неплохо? Мало и редко. Бельгиец продержался в «Рубине» всего два сезона, далеко не всегда выходил на поле – в основном появился со скамейки, получал немалую зарплату (если ее платили, конечно же), а потом ушел в «Малагу» как свободный агент. Где тоже не заиграл, а теперь в «Стандарде» оказался. Дорогой и бесполезный трансфер, как многие из последних недешевых сделок «Рубина». 

10 место. Ласина Траоре («Анжи», 18 млн евро)

«Монако» отдал «Анжи» 10 млн евро из потраченных за нападающего «Кубани» - частично компенсировали траты. Хотя у Траоре ведь была хорошая зарплата в «Анжи», но при этом лишь в первом  сезоне у нападающего получалось – забил 12 голов в 24 матчах РПЛ, еще 6 добавил в еврокубках. Именно те мячи и успехи не позволяют поставить футболиста выше, хотя ивуариец, который зажигал за «Кубань», в Махачкале стабильностью не отметился. Траоре обошелся дорого, в «Эвертоне» не заиграл, в ЦСКА после «Монако» не прижился. Сейчас в Венгрии в «Уйпеште» оказался. 

9 место. Юркос Сейтаридис («Динамо», 10 млн евро)

За огромные 10 млн евро – за Криштиану Роналду заплатили в те времена 19 млн евро, и сэра Алекса ругали за такой рискованный дорогой трансфер, в «Динамо» пришел человек, которого агенты так же ловко обвели вокруг пальца, как тогдашних руководителей московского клуба. Греческий чемпион Европы понятия не имел, куда попал. Ворчал и грелся на банке, даже уход в «Атлетико» за целых 6 млн евро не выбивает этот переход из списка провальных для игрока и его российского клуба. В Москве потеряли деньги и возможность построить мощную команду, которая заткнула бы за пояс и «Локомотив», и «Зенит», и ЦСКА

8 место. Мбарк Буссуфа («Локомотив», 15 млн евро)

Буссуфа – сильный футболист, который достался «Локомотиву» за большие деньги, когда «Анжи» устроил распродажу. Пожалуй, не стоило платить за марокканца, которого в Махачкалу из Бельгии привезли за 8 млн евро, вдвое больше. Но у «Локомотива» селекцией занимались прирожденные таланты, поэтому не скупились. РЖД этот трансфер не обанкротил, а Мбарк порой показывал на поле нормальный футбол. Но позже начались скандалы, была аренда в «Гент», а ушел как свободный агент. Вот и суммируйте зарплату за пару лет и 15 млн евро – «Локомотив» влетел на более чем 20 млн евро, обменяв их на парочку бесполезных голов и ассистов. 

7 место. Александр Бухаров («Зенит», 12 млн евро)

Хотели ослабить конкурента? Пришлось раскошелиться. Говорят о 12 млн евро, но во время перехода языкастые комментаторы из Санкт-Петербурга намекали на более внушительную сумму. В любом случае, испортили Бухарову «золотые годы» - оставили рану на карьере, а депрессия и разные грешки, вроде несоблюдения спортивного режима, привели к промахам на поле. Бухаров мало того, что разочаровал публику, тренеров и руководство – в «Зените» его, мягко говоря, принимали не так дружелюбно, как Заболотного, так еще и сломался психологически. Бердыев привел его в чувство в «Ростове», но прошедшее время не выкупишь даже за огромные деньги.

7 место. Янн М’Вилла («Рубин», 12 млн евро)

Иногда говорят, что заплатили всего 11 млн евро, но сути дела не меняет. «Рубин» получил футболиста с ужасным характером, который не смог заиграть ни в Казани, ни в Милане. Причем понятно, что дело было именно в отношении – Янн плевать хотел на интересы «Рубина» или «Динамо», где пытался пристроиться чуть позже. Зато зарплату получать не забывал. При этом в АПЛ, или сейчас в «Сент-Этьенне», играет лучше, четче. То ли повзрослел, то ли просто зарабатывал в Казани и мало волновался о футболе. Неумение заставить крутых легионеров пахать – одна из проблем РПЛ.

6 место. Лассана Диарра («Локомотив», 12 млн евро)

Поначалу казалось, что Диарра может стать для «Локомотива» эдаким Макелеле – тогда Канте еще никто не знал, в пример ставить не мог. Но Кучук закрутил гайки, как любит, в результате звездные хавбеки «железнодорожников» Лассана и Буссуфа попросту не явились в расположение своего клуба. Потом был суд в Лозанне, «Локомотив» доказал, что Диарра незаконно расторг контракт и продолжил карьеру, то есть должен денег. Поговаривают, что Геркус подсунул ему мировое соглашение, но точно не на 12 млн евро плюс сумма оклада в «Локомотиве». Диарра был крут, но потом начались скандалы. 

4 место. Манише («Динамо», 16 млн евро)

Почему не на первом месте? «Атлетико» компенсировал хотя бы 9 из 16 млн, что лучше, чем во многих других историях. Интересно, а как бы сейчас играли звезды такого уровня, оказавшись в РПЛ? Если так, как Манише – победитель Лиги чемпионов и вице-чемпион Европы не показал ничего, только жаловался, то лучше не покупать тех, кому не хочется работать на публику и свою команду в Красноярске или Махачкале. Португальцу не подошло все – климат, страна, чемпионат, тренер, жесткий футбол. Классический пример бесполезного трансфера и потери больших денег. К слову, Коштинья ничем принципиально не отличался, но стоил меньше, чем Сейтаридис или Манише. 

3 место. Бруну Алвеш («Зенит», 22 млн евро)

Не на вершине, поскольку хотя бы дергался, а в одном из сезонов худо-бедно находился в основе чемпиона России – дважды взял титул. Зато до сих пор в десятке самых дорогих покупок в истории РПЛ – на шестой строчке, а также самый дорогой защитник в истории лиги. Понятно, что с годами отношение к этому трансферу не меняется в лучшую сторону. Сейчас «Зенит» может взять двух защитников по цене одного Бруну, и тоже не дождаться надежной игры в защите, но опытный португалец попросту несерьезно относился  к игре за «Зенит». Проиграл Ломбертсу и Губочану место в основе, а в Турцию уехал за сумму в 4 раза меньше, чем стоил его контракт. Деньги на ветер и немножко удачной верховой борьбы. 

2 место. Педро Роша («Спартак», 12 млн евро)

Памятник менеджерского безвкусия! Не адаптировался, а потом оказалось, что в самом московском клубе нашел таких же слабых профессионалов, как сам? Урок грандам РПЛ – нельзя следить за одним игроком (Луан), а после отказа отваливать 12 млн евро за другого, который тебе не нужен! Роша сейчас уехал в аренду, но это слабая надежда отбить хотя бы половину вложенных денег. Алвеш в Санкт-Петербурге не заиграл, а Педро даже не пробовал – сначала сам не хотел, а потом не позволили боссы и тренер, судя по словам агента. Причем в этой истории вряд ли будет отрезок в стиле Витиньо, ЦСКА знал, зачем им этот бразилец на поле, а Каррера и Кононов понятия не имели, чем же Роша может помочь «Спартаку».

1 место. Карлос Эдуардо («Рубин», 20 млн евро)

Эталонный пример, конечно же, причем в связке с другими «гениальными» сделками похоронил «Рубин» как борца за место в ЛЧ на долгие годы. В «Хоффенхайме» Карлос оставлял впечатление парня с потенциалом не меньшим, чем у Бобби Фирмино – который позже заменил Эдуардо в основе немецкого клуба. В то время как другой бразилец покорял Бундеслигу, этот мучился в Казани и издевался над теми, кто в него поверил. В «Рубине» неудачно потратили деньги, полученные после продажи Бухарова и компании, также вмешались травмы – Карлос провалился так, что перебить его пока не смог ни один Педро, ни один Бруну и ни один Манише. 

Хотя если оценивать строго, то в этом списке все, так или иначе – одинаково провальные сделки, ведь за такие деньги можно было накупить немало крутых новичков. Никто не принес столько пользы, сколько забрал средств и украл ожиданий футбольных успехов. Может, стоило половину потраченных денег вложить в развитие селекционных служб, программное обеспечение и создание аналитических центров? 

А ведь это только 11 сделок. На самом деле в РПЛ из топ-100 самых дорогих трансферов успешность примерно 40 под вопросом. Хотя даже суммарная стоимость одиннадцати сделок составляет 159 миллионов евро! За эти деньги можно 30 лет содержать школу большого клуба в России. Или же 48 лет кормить международные отделения академии «Барселоны» по всему миру, в одном из которых теперь тренируется сын Киркорова. То есть до 2067 года! 

Поделиться
Другие материалы по теме
От щедрот. Клубы РПЛ – золотая жила для агентов
02 апреляАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии21
СМИ: Кьяртанссон покинул «Ростов»
15 марта Комментарии18
ОфициальноНету покинет «Зенит» и перейдет в «Спортинг» летом
11 марта Комментарии59
ОфициальноСостав «Нижнего Новгорода» пополнил воспитанник «Краснодара»
27 февраля Комментарии3
Трансферная зима 2019. Главные покупки и продажи РПЛ
23 февраляСтанислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии17
ОфициальноРабиу сменил «Анжи» на «Крылья Советов»
23 февраля Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
parallels
parallels ответил Конунг Рагнар
   4 / 902
вчера в 16:47
А то, что за Зенит болеет наибольшее количество клоноводов и неадекватов, типа Литейного и Славнова
и что мне делать с этой ценной информацией?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил parallels
   191 / 902
вчера в 16:44
и что мне делать с этой ценной информацией?
А то, что за Зенит болеет наибольшее количество клоноводов и неадекватов, типа Литейного и Славнова
parallels
parallels ответил Конунг Рагнар
   4 / 902
вчера в 16:13
Тебе клоны Славнова лайков понаставили
и что мне делать с этой ценной информацией?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил parallels
   191 / 902
вчера в 16:11
унижалка не треснула? смотрим, изучаем, просыпаемся, возвращаемся в реальность. а она такова, что у нас почти двукратный перевес над татарами. позор спартаку.
Тебе клоны Славнова лайков понаставили
Казанский
Казанский ответил ПерекатиПоле
   100 / 902
вчера в 15:20
Почему опиум для народа?))
Йабуба
Йабуба ответил parallels
   707 / 902
вчера в 15:05
и ещё в копилку позора спартака! хотя куда уж больше. почему соккер прошёл мимо этой новости? позор!
Вот где настоящая прачечная по отмыву бобла.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   274 / 902
вчера в 14:43
Спартак превратился в дойную корову для агентов, мечтающих пристроить своих середняков.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 902
вчера в 14:40
    parallels
    parallels ответил Конунг Рагнар
       4 / 902
    вчера в 14:39
    Все помнят, как Рубин в чемпионские годы унижал питерский проект без истории. Потом проект начал покупать игроков из Рубина. А в Зените раньше и сейчас играли всякие днища типа Молло, Дриусси, Алвеша и прочий неликвид
    унижалка не треснула? смотрим, изучаем, просыпаемся, возвращаемся в реальность. а она такова, что у нас почти двукратный перевес над татарами. позор спартаку.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 902
    вчера в 14:37
    Так туркмен рекордсмен. Отжимал везде где только возможно и с каждого трансфера. Гыгыгы
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Питермен
       191 / 902
    вчера в 14:36
    Все помнят, как Рубин в чемпионские годы унижал питерский проект без истории. Потом проект начал покупать игроков из Рубина. А в Зените раньше и сейчас играли всякие днища типа Молло, Дриусси, Алвеша и прочий неликвид
    valt134
    valt134
       138 / 902
    вчера в 14:03
    Помню Ласину Траоре в Кубани. Как же он играл! СКАЗКА!!! Сколько положительных эмоций болельщикам подарил. Ездил на Жигулях 7-й модели. Сейчас в Венгрии. Жалко.
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       77 / 902
    вчера в 14:01
    Одно и тоже!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       38 / 902
    вчера в 13:59
    как же стыдно опять за Спартак!
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       280 / 902
    вчера в 13:57
    позор всем !
    parallels
    parallels
       4 / 902
    вчера в 13:37
    если вы такие археологи, что аж до манише добрались - то почему не обратили внимание, что косорылые отдали за кавенаги почти столько же, сколько и за легенду педру? успешно потом избавились, не спорю, но факт - у хряков он не заиграл! провальный трансфер! позор спартаку!
    Питермен
    Питермен
       19 / 902
    вчера в 13:35
    Ну а про пупсиковый нефтепроект Федуна и говорить нечего, у Леонида ежегодно воруют десятки миллионов евро на всех уровнях в клубе
    Питермен
    Питермен
       19 / 902
    вчера в 13:29
    Туркменский проект был знатным мешком, в итоге его скоро ждёт ФНЛ. Из Питера всего один игрок, у нас лучшая селекция в стране
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       25 / 902
    вчера в 13:26
    М-да, знатно конечно Рубин и спартак народные нефтяные деньги профукали. И если Рубин встал на путь исправления - стал фармом Зенита, подготавливает игроков первой команде страны, то со спартаком всё печальней : отвратительные трансферы, убогая игра, подкупы судей.
    parallels
    parallels
       4 / 902
    вчера в 13:26
    и ещё в копилку позора спартака! хотя куда уж больше. почему соккер прошёл мимо этой новости?

    позор!
    Казанский
    Казанский
       100 / 902
    вчера в 13:22
    Самый провальный проект это зенит с его многомиллиоными тратами и вечными полуфиналами ЛЧ
    Groove000
    Groove000 ответил LOpp
       162 / 902
    вчера в 13:10
    Витсель где? Бруно Алвеш?
    Алвеш третий
    spartach n1
    spartach n1
       10 / 902
    вчера в 13:06
    Мало того что бомжи покупают по китайским ценам,так они ещё зарплаты платят космические !
    И все это ради 5-го почётного места ))
    Бутсы
    Бутсы
       66 / 902
    вчера в 13:05
    Я не могу понять логику сего поста. Или я не правильно понимаю математику. Как игрок стоивший 22 млн. евро идёт позади Роши за 16 мл? Да он на первом вообще должен быть.
    Zametka
    Zametka
    вчера в 13:05
    На моей памяти ещё ни 1, даже потенциальная, звезда приходившая из-за рубежа не отдавалась полностью и не отрабатывала на 100 %. Разве что можно вспомнить Халка.
    Такие как Вагнер, Карвальо, Видич, Иванович приходили в статусе игроков подающих надежды, и уже в процессе выступления за отечественные команды становились звездами.
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Литейный 4
       191 / 902
    вчера в 12:56
    Литейный, ты мне вообще не отвечай, пока свою ссылку вк не скинешь
    LOpp
    LOpp ответил d_fincher
       12 / 902
    вчера в 12:52
    Невооруженным глазом видна предвзятость: Роша стоит всего 12 млн, но его воткнули на 2-е место. Чтоб Зенитке было не обидно. Хотя до Роши стоят 2 игрока за 22 миллиона и 16 миллионов - на 3-м и 4-м местах. Так почему же Роша на 2-м? Ответ мы все знаем. Чтоб не обижать любителей кокориных)
    ты прав, и если вдруг, Спартак сможет продать Рошу млн за 10, то этот трансфер перестанет быть провальным))
    d_fincher
    d_fincher
       148 / 902
    вчера в 12:48
    Невооруженным глазом видна предвзятость: Роша стоит всего 12 млн, но его воткнули на 2-е место. Чтоб Зенитке было не обидно. Хотя до Роши стоят 2 игрока за 22 миллиона и 16 миллионов - на 3-м и 4-м местах. Так почему же Роша на 2-м? Ответ мы все знаем. Чтоб не обижать любителей кокориных)
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 902
    вчера в 12:41
    Дорогущий и провальный трансфер это мазутный проект в полном составе. Начиная с физрука и заканчивая педрами и неграми. Гыгыгы
    zenitforfun
    zenitforfun ответил LOpp
       623 / 902
    вчера в 12:41
    Витсель где? Бруно Алвеш?
    Алвеш на 3 месте.
    Витсель не был провальным трансфером
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100