Топ-11 дорогущих провальных трансферов РПЛ

вчера, 12:30

Роша официально покинул «Спартак» - москвичи потеряли деньги, хотя футбольный провал ударил еще больнее. «Соккер.ру» вспоминает осечки грандов лиги.

В списке только футболисты дороже 10 млн евро, поэтому здесь нет ряда хрестоматийных «копеечных» неудач различных клубов из Москвы, Санкт-Петербурга или Казани, а есть только отборные сделки на большие для РПЛ деньги.

Чтобы понять, насколько болезненно для клуба из России не получать отдачи при трансфере на сумму от 10 миллионов евро и выше, достаточно знать одну цифру. За всю историю увидели всего 41 такой трансфер. Начались подобные сделки 14 лет назад, в год в среднем по 3 таких подписания.

Если дорогущий новичок проваливается – всегда ощутимо, даже для самых богатых. В иных случаях серии дорогих сделок вообще хоронят клубы.

11 место. Максим Лестьенн («Рубин», 10 млн евро)

«Рубин» выступил еще глупее, чем катарский клуб «Аль-Араби», ведь заплатил за Лестьенна целых 10 млн евро, хотя даже шейхи отдали меньше. Максим, говорите, голы иногда забивал и даже играл время от времени неплохо? Мало и редко. Бельгиец продержался в «Рубине» всего два сезона, далеко не всегда выходил на поле – в основном появился со скамейки, получал немалую зарплату (если ее платили, конечно же), а потом ушел в «Малагу» как свободный агент. Где тоже не заиграл, а теперь в «Стандарде» оказался. Дорогой и бесполезный трансфер, как многие из последних недешевых сделок «Рубина».

10 место. Ласина Траоре («Анжи», 18 млн евро)

«Монако» отдал «Анжи» 10 млн евро из потраченных за нападающего «Кубани» - частично компенсировали траты. Хотя у Траоре ведь была хорошая зарплата в «Анжи», но при этом лишь в первом сезоне у нападающего получалось – забил 12 голов в 24 матчах РПЛ , еще 6 добавил в еврокубках. Именно те мячи и успехи не позволяют поставить футболиста выше, хотя ивуариец, который зажигал за «Кубань», в Махачкале стабильностью не отметился. Траоре обошелся дорого, в «Эвертоне» не заиграл, в ЦСКА после «Монако» не прижился. Сейчас в Венгрии в «Уйпеште» оказался.

9 место. Юркос Сейтаридис («Динамо», 10 млн евро)

За огромные 10 млн евро – за Криштиану Роналду заплатили в те времена 19 млн евро, и сэра Алекса ругали за такой рискованный дорогой трансфер, в «Динамо» пришел человек, которого агенты так же ловко обвели вокруг пальца, как тогдашних руководителей московского клуба. Греческий чемпион Европы понятия не имел, куда попал. Ворчал и грелся на банке, даже уход в «Атлетико» за целых 6 млн евро не выбивает этот переход из списка провальных для игрока и его российского клуба. В Москве потеряли деньги и возможность построить мощную команду, которая заткнула бы за пояс и «Локомотив», и «Зенит», и ЦСКА .

8 место. Мбарк Буссуфа («Локомотив», 15 млн евро)

Буссуфа – сильный футболист, который достался «Локомотиву» за большие деньги, когда «Анжи» устроил распродажу. Пожалуй, не стоило платить за марокканца, которого в Махачкалу из Бельгии привезли за 8 млн евро, вдвое больше. Но у «Локомотива» селекцией занимались прирожденные таланты, поэтому не скупились. РЖД этот трансфер не обанкротил, а Мбарк порой показывал на поле нормальный футбол. Но позже начались скандалы, была аренда в «Гент», а ушел как свободный агент. Вот и суммируйте зарплату за пару лет и 15 млн евро – «Локомотив» влетел на более чем 20 млн евро, обменяв их на парочку бесполезных голов и ассистов.

7 место. Александр Бухаров («Зенит», 12 млн евро)

Хотели ослабить конкурента? Пришлось раскошелиться. Говорят о 12 млн евро, но во время перехода языкастые комментаторы из Санкт-Петербурга намекали на более внушительную сумму. В любом случае, испортили Бухарову «золотые годы» - оставили рану на карьере, а депрессия и разные грешки, вроде несоблюдения спортивного режима, привели к промахам на поле. Бухаров мало того, что разочаровал публику, тренеров и руководство – в «Зените» его, мягко говоря, принимали не так дружелюбно, как Заболотного, так еще и сломался психологически. Бердыев привел его в чувство в «Ростове», но прошедшее время не выкупишь даже за огромные деньги.

7 место. Янн М’Вилла («Рубин», 12 млн евро)

Иногда говорят, что заплатили всего 11 млн евро, но сути дела не меняет. «Рубин» получил футболиста с ужасным характером, который не смог заиграть ни в Казани, ни в Милане. Причем понятно, что дело было именно в отношении – Янн плевать хотел на интересы «Рубина» или «Динамо», где пытался пристроиться чуть позже. Зато зарплату получать не забывал. При этом в АПЛ , или сейчас в «Сент-Этьенне», играет лучше, четче. То ли повзрослел, то ли просто зарабатывал в Казани и мало волновался о футболе. Неумение заставить крутых легионеров пахать – одна из проблем РПЛ .

6 место. Лассана Диарра («Локомотив», 12 млн евро)

Поначалу казалось, что Диарра может стать для «Локомотива» эдаким Макелеле – тогда Канте еще никто не знал, в пример ставить не мог. Но Кучук закрутил гайки, как любит, в результате звездные хавбеки «железнодорожников» Лассана и Буссуфа попросту не явились в расположение своего клуба. Потом был суд в Лозанне, «Локомотив» доказал, что Диарра незаконно расторг контракт и продолжил карьеру, то есть должен денег. Поговаривают, что Геркус подсунул ему мировое соглашение, но точно не на 12 млн евро плюс сумма оклада в «Локомотиве». Диарра был крут, но потом начались скандалы.

4 место. Манише («Динамо», 16 млн евро)

Почему не на первом месте? «Атлетико» компенсировал хотя бы 9 из 16 млн, что лучше, чем во многих других историях. Интересно, а как бы сейчас играли звезды такого уровня, оказавшись в РПЛ ? Если так, как Манише – победитель Лиги чемпионов и вице-чемпион Европы не показал ничего, только жаловался, то лучше не покупать тех, кому не хочется работать на публику и свою команду в Красноярске или Махачкале. Португальцу не подошло все – климат, страна, чемпионат, тренер, жесткий футбол. Классический пример бесполезного трансфера и потери больших денег. К слову, Коштинья ничем принципиально не отличался, но стоил меньше, чем Сейтаридис или Манише.

3 место. Бруну Алвеш («Зенит», 22 млн евро)

Не на вершине, поскольку хотя бы дергался, а в одном из сезонов худо-бедно находился в основе чемпиона России – дважды взял титул. Зато до сих пор в десятке самых дорогих покупок в истории РПЛ – на шестой строчке, а также самый дорогой защитник в истории лиги. Понятно, что с годами отношение к этому трансферу не меняется в лучшую сторону. Сейчас «Зенит» может взять двух защитников по цене одного Бруну, и тоже не дождаться надежной игры в защите, но опытный португалец попросту несерьезно относился к игре за «Зенит». Проиграл Ломбертсу и Губочану место в основе, а в Турцию уехал за сумму в 4 раза меньше, чем стоил его контракт. Деньги на ветер и немножко удачной верховой борьбы.

2 место. Педро Роша («Спартак», 12 млн евро)

Памятник менеджерского безвкусия! Не адаптировался, а потом оказалось, что в самом московском клубе нашел таких же слабых профессионалов, как сам? Урок грандам РПЛ – нельзя следить за одним игроком (Луан), а после отказа отваливать 12 млн евро за другого, который тебе не нужен! Роша сейчас уехал в аренду, но это слабая надежда отбить хотя бы половину вложенных денег. Алвеш в Санкт-Петербурге не заиграл, а Педро даже не пробовал – сначала сам не хотел, а потом не позволили боссы и тренер, судя по словам агента. Причем в этой истории вряд ли будет отрезок в стиле Витиньо, ЦСКА знал, зачем им этот бразилец на поле, а Каррера и Кононов понятия не имели, чем же Роша может помочь «Спартаку».

1 место. Карлос Эдуардо («Рубин», 20 млн евро)

Эталонный пример, конечно же, причем в связке с другими «гениальными» сделками похоронил «Рубин» как борца за место в ЛЧ на долгие годы. В «Хоффенхайме» Карлос оставлял впечатление парня с потенциалом не меньшим, чем у Бобби Фирмино – который позже заменил Эдуардо в основе немецкого клуба. В то время как другой бразилец покорял Бундеслигу, этот мучился в Казани и издевался над теми, кто в него поверил. В «Рубине» неудачно потратили деньги, полученные после продажи Бухарова и компании, также вмешались травмы – Карлос провалился так, что перебить его пока не смог ни один Педро, ни один Бруну и ни один Манише.

Хотя если оценивать строго, то в этом списке все, так или иначе – одинаково провальные сделки, ведь за такие деньги можно было накупить немало крутых новичков. Никто не принес столько пользы, сколько забрал средств и украл ожиданий футбольных успехов. Может, стоило половину потраченных денег вложить в развитие селекционных служб, программное обеспечение и создание аналитических центров?