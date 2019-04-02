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От щедрот. Клубы РПЛ – золотая жила для агентов

вчера, 17:30
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РФС опубликовал суммы выплаченных клубами РПЛ вознаграждений за 2018 год. «Спартак» отдал посредникам больше 9 миллионов евро. «Соккер.ру» в шоке.

Комиссия РФС по работе с посредниками поделилась шокирующими цифрами на основе документов, предоставленных самими футбольными клубами. Подчеркну, это только официальные и задокументированные выплаты, не исключено, что это только видимая часть айсберга, ведь выплаты могут быть произведены по другим статьям или через «черную кассу», но именно в этих цифрах сомневаться не приходится. И их в принципе достаточно, чтобы глаза полезли на лоб и долго не возвращались оттуда.

Комиссия РФС поделилась информацией о выплатах восьми клубов. Остальные, видимо, не позволяют себе расходы на агентов. Учитываем приобретения, сделанные этими клубами в 2018 году (два трансферных окна: зима-2018 и лето-2018), и ради интереса выводим пропорцию между общей суммой компенсаций и тратами на агентов. Ориентируемся только на приобретения, потому что обычно услуги посредников ложатся на покупателя. Все суммы выплат переводим в евро по среднему курсу 2018 года, чтобы не было путаницы из-за разных валют.

8. «Уфа» - 110 тысяч евро (8.5%)

Потрачено на новичков в 2018-м: 1.3 миллиона евро.

Зима: Неделчару (600 тысяч), Сейдахмет (свободный агент).

Лето: Бизяк (450 тысяч), Тилль (250 тысяч), Круговой, Алиев (оба – свободные агенты).

«Уфа» в прошлом году заняла шестое место в РПЛ и дебютировала в еврокубках. Клуб из Башкортостана грамотно ведет свои дела, и в работе с агентами тоже все выглядит пристойно. Сумма выплат посредникам составляет 8.5% от суммы всех трансферов в 2018 году. Среди новичков видим несколько свободных агентов, а они необязательно бесплатные. Востребованный футболист без клуба претендует на подписной бонус, а его представители – на поощрение за то, что «заводят» игрока куда нужно.

7. «Оренбург» - 127 тысяч евро

Потрачено на новичков в 2018-м: 370 тысяч евро + компенсации за Козлова, Сутормина, Довбню и Кулишева.

Зима: А. Козлов (?), Сутормин (?), Машуков, Афонин, Терехов, Плопа (все – свободные агенты).

Лето: Мишкич (300 тысяч евро), Чуканов (70 тысяч евро), Довбня (?), Кулишев (?), Шахов, Маляров, Сиваков, Бакаев, Деспотович, Алвеш (все – свободные агенты), Галаджан (аренда).

В этом уравнении много неизвестных, поэтому зависимость агентских выплат от трансферных сумм никак не выводится, но в целом с учетом большого количества сделок – их насчитывается 17, агентские «чаевые» выглядят пристойно. В среднем 7.5 тысяч евро на трансфер.

6. «Ростов» - 350.5 тысяч евро (4.9%)

Потрачено на новичков в 2018-м: 7.1 млн евро

Зима: Сигурдарсон (2 млн евро), Сапета, Сигурдссон, Чуперка (все – свободные агенты), Гулиев (аренда), Плиев (?).

Лето: Кьяртанссон (2.5 млн), Хаджикадунич (1 млн), Салетрос (600 тысяч), Гулиев (500 тысяч), Зуев (500 тысяч), Юсупов, Логашов, Щадин (все - свободные агенты).

«Ростов» - активный игрок на трансферном рынке, «желто-синие» и покупают, и продают, так что взаимодействия с агентами неизбежны. Средняя сумма агентских выплат составляет 25 тысяч евро на новичка.

5. «Локомотив» - 596 тысяч евро (3.4%)

Потрачено на новичков в 2018-м: 17.5 млн евро

Зима: -

Лето: Смолов (9 млн евро), Хеведес (5 млн), Жемалетдинов (1.5 млн), Крыховяк (аренда, 1.5 млн), Эдер (500 тысяч), Идову (свободный агент).

«Локомотив» провел активную трансферную кампанию после завоевания чемпионства, в клуб пришли Смолов, Хеведес, Крыховяк на правах аренды, но с комиссионными железнодорожники уложились в 600 тысяч евро.

4. «Краснодар» - 920 тысяч евро (4.9%)

Потрачено на новичков в 2018-м: 18.6 млн евро

Зима: Шатов (аренда, 2 млн евро), Калинин (?).

Лето: Куэва (8 млн евро), Спайич (6 млн), Стоцкий (2 млн), Фьолусон (600 тысяч), Марков, Катрич (оба – свободные агенты).

У «Краснодара» агентские выплаты укладываются в 5% от стоимости трансферных сделок. «Быки» известны своими принципами при работе с посредниками, но все-таки «необходимое зло» вытянуло у «Краснодара» сумму, близкую к 1 миллиону евро.

3. «Зенит» - 3.06 млн евро (32.9%)

Потрачено на новичков в 2018-м: 9.3 млн евро

Зима: Набиуллин (4.5 миллиона евро), Оздоев (3.3 млн), Заболотный (1.5 млн).

Лето: Маркизио (свободный агент).

«Зенит» в 2018 году провернул всего лишь четыре трансфера, три из них состоялись прошлой зимой, когда из «Рубина» и «Тосно» пришли Набиуллин, Оздоев и Заболотный. Летом на правах свободного агента был подписан Маркизио. Видимо, именно на эту сделку ушла львиная доля агентских выплат.

2. ЦСКА - 3.83 млн евро (30%)

Потрачено на новичков в 2018-м: 12.77 млн евро

Зима: Бистрович (500 тысяч евро), Муса (аренда).

Лето: Обляков (4 млн евро), Сигурдссон (4 млн), Магнуссон (2.8 млн), Нисимура (1 млн), Бийол (400 тысяч), Н’Диайе (70 тысяч), Ахметов, Эрнандес (оба – свободные агенты), Бекао, Влашич (оба – аренды).

ЦСКА потратил на выплаты агентам больше «Зенита» и занимает второе место после «Спартака», ну так армейцы в 2018 году полностью пересобрали состав, осуществили 12 сделок, причем Ахметова и Эрнандеса взяли свободными агентами, а Бекао и Влашича – в аренду. Естественно, за возможность получить этих футболистов пришлось кому-то заплатить, пусть даже посредникам, но эти суммы точно не выглядят неадекватными. Самое «сладкое» мы приберегли напоследок…

1. «Спартак» - 9.12 млн евро (49.8%)

Потрачено на новичков в 2018-м: 18.3 млн евро

Зима: Ханни (8 млн евро), Максимович (аренда, 800 тысяч).

Лето: Жиго (8 млн евро), Ташаев (1.5 млн), Еременко (свободный агент).

Можете себе представить, «Спартак» отдал агентам ровно половину от затрат на трансферы, еще один Ханни или Жиго отправился в чьи-то бездонные карманы. На что можно потратить такие деньги? Допустим, чтобы Ташаев выбрал «Спартак», пришлось заплатить не 1.5 миллиона евро (цена компенсации ниже рыночной, столько стоила неустойка за разрыв контракта с «Динамо» в одностороннем порядке), а раза в четыре больше. Но даже с учетом этого получаются неадекватные «чаевые» и на других сделках. «Спартак» кто-то целенаправленно доит, если обвинять людей в клубе, или доил, если вспоминать друзей Карреры, Трабукки и Гурцкая. В любом случае, такие выплаты агентам – это вредительство, а клуб, позволяющий себе такие расходы, управляется или дилетантами или врагами.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил МКС
   271 / 878
вчера в 23:07
Ну да Ваша маркиза ангелов вам ведь на халяву досталась Агент не взял ни копейки Зачем агентам деньги Да и сейчас уже с лета чувак сидит на хлебе и воде Чистяков тебе самому не смешно такую пургу нести?
Веди себя достойно, не унижайся подменой одних статей затрат на другие. Люди почувствуют твоё благородство, тогда! А пока мелочность.
Ведь в статье говорят об официальных данных, подчёркивают, что расходы из черных касс могут изменить картину. Не хватайся за соломинку. По официальным данным затрат на агентов, спартак значительно опережает другие клубы в деле обнищания московских бабушек. Не прячте пятаки и глаза, признайте это. Будьте благородными вепрями, а не последними свиньями.
МКС
МКС
   49 / 878
вчера в 20:29
Ну да

Ваша маркиза ангелов вам ведь на халяву досталась

Агент не взял ни копейки

Зачем агентам деньги

Да и сейчас уже с лета чувак сидит на хлебе и воде

Чистяков тебе самому не смешно такую пургу нести?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   271 / 878
вчера в 19:55
Сейчас спартаковские глоры. аккуратно переписывают все посты, что бы потом заменив федуна на миллера, спартак на зенит, росиян на бабушек, вставлять совершенно без повода в любые новости на соккере.
Nikola45
Nikola45
   25 / 878
вчера в 19:48
Федун все в 90 годах живет! )) Когда воровал и отмывал бабки неприкрыто ))
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
   366 / 878
вчера в 19:45
Спартак кладбище неликвида. ))))
Питермен
Питермен
   17 / 878
вчера в 19:37
Федуна все доят - агенты, судьи, филиалы, а в итоге борьба за 5 место. Стыдно
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
   446 / 878
вчера в 19:08
Золотые времена у свиней были при Карпине. 250 лямов как с куста ушли в небытие.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 878
вчера в 19:03
можно подумать гинер агентские афишировать будет)))) хотя копытным смотрю нравится статейка,скушали
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   94 / 878
вчера в 19:03
Это не просто позор, а позорище!
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   581 / 878
вчера в 19:02
Почти 50 % комиссионные. Прям как у Путина в 92ом
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 878
вчера в 18:59
гинер 5 млн колумбийцу только подписных положил))
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
   352 / 878
вчера в 18:50
Спартак дойная корова. Не зря лукойл перед каждым трансфером поднимает цены на свой бодяжный бензин.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   128 / 878
вчера в 18:48
Спартак как всегда, деньги неизвестно куда разбазаривает!
Leningrad 84
Leningrad 84
   84 / 878
вчера в 18:48
Во пупсики дают!
Половина бабок - агентам!
Настоящее свинство...
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 878
вчера в 18:42
еденица,детский околофутбольный сад.цифрами надо еметь пользоваться
Ваня лучший
Ваня лучший
   40 / 878
вчера в 18:28
Откуда мы знаем реальный механизм этих фи нансовых сделок? Возможно какая то доля уходит на откаты Таким кристально честным людям как Родионов, Измайлов, Жирков и т.д. Честность и прозрачность в хлеву исключены
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   42 / 878
вчера в 18:27
По Чистякову Федун или дилетант (не уверен) или враг.
Жжёт Чистяков!!!
Я думаю, что Федун не рыба и не мясо. в футболе, его конёк -- бензобизнес. и только, СпаМу от него только вред. ИМХО.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 878
вчера в 18:22
Как всегда свиней доят больше всех. И главное впаривают один сплошной неликвид. Гыгыгы
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   85 / 878
вчера в 17:52
Федуна разводят все кому не лень. Народные деньги уходят каким-то левым спекулянтам! Позор!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   303 / 878
вчера в 17:46
Свиням народных денег никогда не жалко. Кормить околофутбольное жулье куда лучше, чем растить своих воспитанников.
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