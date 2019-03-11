Нету покинет «Зенит» и перейдет в «Спортинг» летом

вчера, 21:39

«Спортинг» объявил о заключении контракта с защитником «Зенита» Нету, как это и ожидалось. Соглашение рассчитано на три года.

Футболист присоединится к португальской команде летом, а оставшуюся часть сезона проведет в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне 30-летний оборонец провел 11 матчей.