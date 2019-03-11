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Нету покинет «Зенит» и перейдет в «Спортинг» летом

вчера, 21:39

«Спортинг» объявил о заключении контракта с защитником «Зенита» Нету, как это и ожидалось. Соглашение рассчитано на три года.

Футболист присоединится к португальской команде летом, а оставшуюся часть сезона проведет в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне 30-летний оборонец провел 11 матчей.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
   420 / 1076
сегодня в 16:47
балласт зенита...
Roger Young
Roger Young
   397 / 1076
сегодня в 13:54
УРА! Наконец-то.
beefs
beefs
   204 / 1076
сегодня в 12:05
Пора сменить обстановку
kolpankolpan
kolpankolpan
   1073 / 1076
сегодня в 11:57
Вы бы рассказали куда сплавить Ивановича и кого взять на его место.?.Понятно что заслуженный человек.Однако бежит плохо прыгает еще хуже.Лишний вес 100%.Возраст однако.И еще --Зачем? Зачем взяли Маркизио?С огромной зарплатой ,Абсолютно без пользы и еще и больного?Гадких домыслов будет много,но неужели он реально был нужен?Ведь сразу было видно что фейк и пустота.
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1076
сегодня в 09:02
В защите дыра будет.
Казанский
Казанский ответил Ангел неБесГрешен
   132 / 1076
сегодня в 08:40
Пусть теперь на родине косорезит...
И чем он вам не угодил?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 1076
сегодня в 08:09
Пусть теперь на родине косорезит...
Казанский
Казанский
   132 / 1076
сегодня в 08:08
Без Нету и зенита нету))
cska plus
cska plus
   16 / 1076
сегодня в 07:14
Зенит ничего не потеряет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 1076
сегодня в 07:08
Утро начинается с замечательной новости!
GKN
GKN
   304 / 1076
сегодня в 06:51
Вот и нету больше Нету. В Европу он направил кеды.
112910415
112910415
   103 / 1076
сегодня в 05:10
легенда уходит
Гавроша
Гавроша
   79 / 1076
сегодня в 04:46
Без иуды сыграем еще лучше!
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил Leha-ha50
   130 / 1076
сегодня в 01:59
Нету - что есть, что нету!!!
Почти так, больше вообще нету.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1076
сегодня в 01:34
Нету - что есть, что нету!!!
За адекватность
За адекватность
   45 / 1076
сегодня в 00:12
По идее скатертью дорога.
Nikola45
Nikola45 ответил spartach n1
   10 / 1076
вчера в 23:51
А Молло,опять ты о своём,голубые львы больше не о чем другом не могут ))
Е!!!!! Еще и Моллоло ваш кумир )) Так перекупите у Крыльев и приведите его к Зе или к Глушакову или к Ананидзе! )) Мне в общем по барабану )) Развели Де Зуевщину )) Болельщики Трубачи ))
spartach n1
spartach n1 ответил Nikola45
   8 / 1076
вчера в 23:30
И Это говорит болельщик который болеет за Де Зуевщину? )) Берите своего Моллоло себе от ревности умираете ))
А Молло,опять ты о своём,голубые львы больше не о чем другом не могут ))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   33 / 1076
вчера в 23:26
Нету не плохой защ. Посильнее Мевли. Удачи ему в новом клубе!
parallels
parallels ответил ziborock
   4 / 1076
вчера в 23:23
Какой вопрос? По поводу Де Зеува? Я там на ветке ясно написал что собрались болелы двух клубов уличенных в педофилии! А вообще это мое дело куда заходить, что читать и где отписываться! Или вы там в Питере все себя Путиными возомнили?!)
стыдно за вас и вашего кумира! просто позор!)
makkie
makkie
   36 / 1076
вчера в 23:21
Отмучился цыган, счастливым уедет...
Не выдержал конкуренцию шкафчиков с Дзюбой 😂
Nikola45
Nikola45
   10 / 1076
вчера в 23:08
Де Зуев, Зе Зуев )) Все одно и тоже ))
Nikola45
Nikola45
   10 / 1076
вчера в 23:07
Да ладно те Вам! Де Зуев Ваш кумир? )) В гнезде голубей всегда все отрицают ))
ziborock
ziborock ответил 1-й парень
   66 / 1076
вчера в 23:07
Так жига для другого в спартаке, для утех.
Акем Маркиза в Зените?!)))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   968 / 1076
вчера в 23:06
Был и Нету
ziborock
ziborock ответил parallels
   66 / 1076
вчера в 22:57
тебя тоже касается этот вопрос!
Какой вопрос? По поводу Де Зеува? Я там на ветке ясно написал что собрались болелы двух клубов уличенных в педофилии!
А вообще это мое дело куда заходить, что читать и где отписываться! Или вы там в Питере все себя Путиными возомнили?!)
Nikola45
Nikola45 ответил 1-й парень
   10 / 1076
вчера в 22:48
Так жига для другого в спартаке, для утех.
Да Джигу они держат для загорелых парней )))
Nikola45
Nikola45 ответил spartach n1
   10 / 1076
вчера в 22:47
Пора уже Молло возвращать под родные сб-голубые знамёна и батюшку Грозовского !
И Это говорит болельщик который болеет за Де Зуевщину? )) Берите своего Моллоло себе от ревности умираете ))
drug01
drug01
   135 / 1076
вчера в 22:42
Идёт замена состава!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил FILL3286
   83 / 1076
вчера в 22:40
смотрел повтор позор матча зенита с предпоследней командой ла лиги
Зенит хоть в плей оф вышел,а те же испанцы выбили Спартак на ранней стадии..
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