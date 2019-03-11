Нету покинет «Зенит» и перейдет в «Спортинг» летом

«Спортинг» объявил о заключении контракта с защитником «Зенита» Нету, как это и ожидалось. Соглашение рассчитано на три года.
Футболист присоединится к португальской команде летом, а оставшуюся часть сезона проведет в Санкт-Петербурге.
В текущем сезоне 30-летний оборонец провел 11 матчей.
Не выдержал конкуренцию шкафчиков с Дзюбой 😂
Не выдержал конкуренцию шкафчиков с Дзюбой 😂
А вообще это мое дело куда заходить, что читать и где отписываться! Или вы там в Питере все себя Путиными возомнили?!)
А вообще это мое дело куда заходить, что читать и где отписываться! Или вы там в Питере все себя Путиными возомнили?!)