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Семак: «Задача, которая стояла перед нами в начале сезона, почти выполнена»

28 апреля 2019, 18:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Зенит ТВ» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РПЛ.

Абсолютно справедливая победа. Хорошее начало матча в нашем исполнении — много создаем, много забиваем. Но легкость первого тайма сыграла с нами плохую службу, недоработали в обороне и получили два мяча.

Во втором тайме мы подустали. Наши нападающие уже не так активно прессинговали, игроки перестраховывались. Выход Анюкова был связан с подачами с фланга, которые несли угрозу.

Давайте порадуемся, что мы много забиваем. А то, что много пропускаем... Такое бывает. Проанализируем пропущенные мячи, разберем и будем двигаться дальше.

Задача, которая стояла перед нами в начале сезона, почти выполнена. Но сейчас мы думаем только о первом месте.

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pomor45
pomor45 ответил mihaluch
   75 / 954
28 апреля в 22:35
Если Зенит упустит первое место ,то это будет чудо.
Первое место Зениту принесёт Локомотив в матче с Арсеналом.
pomor45
pomor45
   75 / 954
28 апреля в 22:28
Задача, которая стояла перед нами в начале сезона, почти выполнена. Но сейчас мы думаем только о первом месте.
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Задачей была - зона ЛЧ. Можно сказать, что она достигнута. Первое место - второй шаг вперёд за один сезон. Следующая задача -выход из группы ЛЧ будет третьим гораздо более важным и трудным шагом. Дальше заглядывать просто преждевременно.
kastites
kastites
   105 / 954
28 апреля в 21:17
Кто не чемпион ,тот г...но
kastites
kastites
   105 / 954
28 апреля в 21:15
ЗЕНИТ Чемпион!!!!
djemStar
djemStar ответил cska plus
   454 / 954
28 апреля в 19:54
То есть Богданыч уже примеряет корону.
да щас полетит, поплывет... :D
мы их вынесем на выезде
ростов их нагнет
ахмат 3 очка не даст точно
а в последнем туре азмуна снесут, ракицкий красную словит и как-нибудь енисей их вынесет с горем пополам 3-2 :D
а Шпалыч как возьмет да и 4 раза на победу выдаст. ему можно и чемпионство дать за заслуги, да и на пенсию давно пора красиво уйти.

ЗЫ. к сожалению, если не преодолеем щас быков, да и если преодолеем - чемпионство не светит лучшему в мире клубу - армейцам Москвы(
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 19:30
То есть Богданыч уже примеряет корону.
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   837 / 954
28 апреля в 19:22
У Семака,осталась одна задача-не 79аться,а то им только судьи и помогают,я 1 тайм не смотрел,а во 2 четко было видно,как судья не дал пенальти в сторону Кс,когда сбили в штрафной,в лиге чемпионов таких судей не будет,и порвут твои зенит Семак,как немецкий крест.
Grey33
Grey33
   832 / 954
28 апреля в 19:16
Что за задача такая? Попадание в ЛЧ?

Только первое место, никаких компромиссов. И обыграть коней, хватит с нас Рубина.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
28 апреля в 19:07
Если Зенит упустит первое место ,то это будет чудо.
parallels
parallels
   3 / 954
28 апреля в 18:52
в следующем туре можем оформить чемпионство. бедные хряки, совсем недолго им визжать осталось)
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