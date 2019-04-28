Семак: «Задача, которая стояла перед нами в начале сезона, почти выполнена»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Зенит ТВ» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РПЛ.
Абсолютно справедливая победа. Хорошее начало матча в нашем исполнении — много создаем, много забиваем. Но легкость первого тайма сыграла с нами плохую службу, недоработали в обороне и получили два мяча.
Во втором тайме мы подустали. Наши нападающие уже не так активно прессинговали, игроки перестраховывались. Выход Анюкова был связан с подачами с фланга, которые несли угрозу.
Давайте порадуемся, что мы много забиваем. А то, что много пропускаем... Такое бывает. Проанализируем пропущенные мячи, разберем и будем двигаться дальше.
Задача, которая стояла перед нами в начале сезона, почти выполнена. Но сейчас мы думаем только о первом месте.
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Задачей была - зона ЛЧ. Можно сказать, что она достигнута. Первое место - второй шаг вперёд за один сезон. Следующая задача -выход из группы ЛЧ будет третьим гораздо более важным и трудным шагом. Дальше заглядывать просто преждевременно.
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Задачей была - зона ЛЧ. Можно сказать, что она достигнута. Первое место - второй шаг вперёд за один сезон. Следующая задача -выход из группы ЛЧ будет третьим гораздо более важным и трудным шагом. Дальше заглядывать просто преждевременно.
мы их вынесем на выезде
ростов их нагнет
ахмат 3 очка не даст точно
а в последнем туре азмуна снесут, ракицкий красную словит и как-нибудь енисей их вынесет с горем пополам 3-2 :D
а Шпалыч как возьмет да и 4 раза на победу выдаст. ему можно и чемпионство дать за заслуги, да и на пенсию давно пора красиво уйти.
ЗЫ. к сожалению, если не преодолеем щас быков, да и если преодолеем - чемпионство не светит лучшему в мире клубу - армейцам Москвы(
мы их вынесем на выезде
ростов их нагнет
ахмат 3 очка не даст точно
а в последнем туре азмуна снесут, ракицкий красную словит и как-нибудь енисей их вынесет с горем пополам 3-2 :D
а Шпалыч как возьмет да и 4 раза на победу выдаст. ему можно и чемпионство дать за заслуги, да и на пенсию давно пора красиво уйти.
ЗЫ. к сожалению, если не преодолеем щас быков, да и если преодолеем - чемпионство не светит лучшему в мире клубу - армейцам Москвы(
Только первое место, никаких компромиссов. И обыграть коней, хватит с нас Рубина.
Только первое место, никаких компромиссов. И обыграть коней, хватит с нас Рубина.