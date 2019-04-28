Семак: «Задача, которая стояла перед нами в начале сезона, почти выполнена»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Зенит ТВ» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РПЛ .

Абсолютно справедливая победа. Хорошее начало матча в нашем исполнении — много создаем, много забиваем. Но легкость первого тайма сыграла с нами плохую службу, недоработали в обороне и получили два мяча.

Во втором тайме мы подустали. Наши нападающие уже не так активно прессинговали, игроки перестраховывались. Выход Анюкова был связан с подачами с фланга, которые несли угрозу.

Давайте порадуемся, что мы много забиваем. А то, что много пропускаем... Такое бывает. Проанализируем пропущенные мячи, разберем и будем двигаться дальше.

Задача, которая стояла перед нами в начале сезона, почти выполнена. Но сейчас мы думаем только о первом месте.