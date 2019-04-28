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Григорян: «В составе „Тамбова“ произойдет серьезная ротация»

28 апреля 2019, 18:03
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян планирует провести серьезную ротацию в составе после гостевой встречи со «Спартаком-2» в рамках 34-го тура ФНЛ (2:2).

«Спартак-2» - очень слаженная команда, ребята здорово контролируют мяч в центре поля, грамотно обороняются. Что же касается нас, то сегодня я увидел, что костяк команды явно утомлен, требуются перемены в составе. Мы это уже обсудили с руководством, на матче с «Факелом» в составе произойдет серьезная ротация, четырех игроков точно поменяем. Для нас сейчас важно каждое очко, мы хотим завершить сезон на первом месте.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
28 апреля в 19:23
Главный тренер должен советоваться, кого поставить на игру?!..
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
28 апреля в 18:25
Пролетят они с этим вождём мимо первого места.
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 18:24
Снова Григорян и снова проблемы.
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