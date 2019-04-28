Григорян: «В составе „Тамбова“ произойдет серьезная ротация»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян планирует провести серьезную ротацию в составе после гостевой встречи со «Спартаком-2» в рамках 34-го тура ФНЛ (2:2).

«Спартак-2» - очень слаженная команда, ребята здорово контролируют мяч в центре поля, грамотно обороняются. Что же касается нас, то сегодня я увидел, что костяк команды явно утомлен, требуются перемены в составе. Мы это уже обсудили с руководством, на матче с «Факелом» в составе произойдет серьезная ротация, четырех игроков точно поменяем. Для нас сейчас важно каждое очко, мы хотим завершить сезон на первом месте.