Костюков: «Пока есть математические шансы спастись, „Енисей“ старается»

Полузащитник «Енисея» Михаил Костюков, забивший гол «Локомотиву» в матче 26-го тура РПЛ (1:2), подвел итоги встречи.

Всегда приятно забивать, тем более у меня это первый гол после долгой паузы из-за травмы. К сожалению, это не помогло нам удержать ничью. Нам помешали индивидуальные ошибки в обороне, к тому же у соперника в составе хорошие игроки, которые могут доставить много неприятностей. «Локомотив» владел преимуществом, они создали больше моментов, но могли сыграть вничью.

Команде надо выходить и играть каждый матч на победу, пока есть математические шансы спастись, мы стараемся, но не всегда это получается. Обыграли «Оренбург», но забрать очки у «Локомотива» не получилось, хотя настраивались победить.