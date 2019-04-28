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Костюков: «Пока есть математические шансы спастись, „Енисей“ старается»

28 апреля 2019, 17:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Полузащитник «Енисея» Михаил Костюков, забивший гол «Локомотиву» в матче 26-го тура РПЛ (1:2), подвел итоги встречи.

Всегда приятно забивать, тем более у меня это первый гол после долгой паузы из-за травмы. К сожалению, это не помогло нам удержать ничью. Нам помешали индивидуальные ошибки в обороне, к тому же у соперника в составе хорошие игроки, которые могут доставить много неприятностей. «Локомотив» владел преимуществом, они создали больше моментов, но могли сыграть вничью.

Команде надо выходить и играть каждый матч на победу, пока есть математические шансы спастись, мы стараемся, но не всегда это получается. Обыграли «Оренбург», но забрать очки у «Локомотива» не получилось, хотя настраивались победить.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 18:27
Математику надо было изучать ещё в прошлом году, сейчас уже поздно.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
28 апреля в 17:55
Мало шансов .
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