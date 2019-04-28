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Рыбус: «„Локомотив“ будет делать всё, чтобы догнать „Зенит“»

28 апреля 2019, 18:14
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

С первых минут мы играли не так, как в предыдущих матчах, мы сегодня плохо сыграли, но главное, что победили и взяли очки. Эту игру надо разобрать, посмотреть на свои ошибки и готовиться к «Арсеналу». Мы знаем, что они еще лучше, чем «Енисей», против которого нам было сложно сегодня. Мы будем делать всё, чтобы догнать «Зенит».

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Все комментарии
wingback
wingback
   145 / 954
29 апреля в 00:12
Значит, будет опять заносить...
kastites
kastites
   105 / 954
28 апреля в 21:10
Шутник
loko7
loko7
   335 / 954
28 апреля в 20:06
Делать все надо начинать с первого тура.
Gunslinger
Gunslinger
   357 / 954
28 апреля в 19:24
Просто догнать ничего не даст.
Нужно перегнать....
А ЭТО ВРЯД ЛИ!!!! :)))))))
iri13
iri13
   248 / 954
28 апреля в 19:09
Нашим нужно очень постараться, что бы все проиграть..верится с трудом :)..пока так.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил AmIIIeR89
   122 / 954
28 апреля в 18:54
Ну уж точно не слабее по игре ЦСКА и матчи между собой это наглядно показали.Что Вас,что Краснодар мы обыграли.Так,что думайте как сегодня от борьбы за ЛЧ не отцепиться
Жорж Милославский
Жорж Милославский
   954 / 954
28 апреля в 18:40
lol
порт
порт
   321 / 954
28 апреля в 18:33
Хотеть не вредно. "Зенит" вам этого не позволит.
pomor45
pomor45
   75 / 954
28 апреля в 18:30
Парень так привык к штампам, что даже не соображает, что для того, чтобы он догнал Зенит, надо чтобы Зенит практически остановился, а ЛОКО выиграл все оставшиеся встречи, что совсем ещё не факт. Следовало бы говорить, что ЛОКО постарается сделать всё, чтобы Зенит стал чемпионом не раньше, чем наберёт 61 очко (теоретический предел ЛОКО).
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   92 / 954
28 апреля в 18:27
8 очков за 4 матча не отыграть. Хотя "играть" и "Локо" на данный момент это 2 параллельные прямые. Скорее, так - 8 очков за 4 матча не вымучить
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
28 апреля в 18:24
Генацвале,поздно пить палёный боржом!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 18:24
Возможно....
Если Локо за победы будут не 3 а 5 очков начислять....
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   106 / 954
28 апреля в 18:23
он же "Рыбусь")
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 18:22
Локомотив не в силах сделать всё, чтобы догнать Зенит.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
28 апреля в 18:21
Во время гола Смольникова говорил
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 954
28 апреля в 18:20
и так на 2 место на отскакивали
Twisted
Twisted
   533 / 954
28 апреля в 18:19
Уже не догнать к сожалению,серебро брать нужно
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