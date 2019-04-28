Рыбус: «„Локомотив“ будет делать всё, чтобы догнать „Зенит“»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ .

С первых минут мы играли не так, как в предыдущих матчах, мы сегодня плохо сыграли, но главное, что победили и взяли очки. Эту игру надо разобрать, посмотреть на свои ошибки и готовиться к «Арсеналу». Мы знаем, что они еще лучше, чем «Енисей», против которого нам было сложно сегодня. Мы будем делать всё, чтобы догнать «Зенит».