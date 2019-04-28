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В матче «Зенит» - «Крылья Советов» установлен рекорд посещаемости РПЛ

28 апреля 2019, 18:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В матче 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (4:2) был установлен рекорд посещаемости чемпионата России. Встречу на «Газпром Арене» посетили 40 463 зрителя, а общее число человек, побывавших на играх РПЛ, достигло исторического максимума - 3 452 417 болельщиков.

В прошлой кампании к пятой игре 26-го тура общее количество зрителей матчей первенства составляло 2 680 106 человек. К концу того чемпионата число зрителей, побывавших на играх РПЛ, достигло 3 353 024. До сегодняшнего дня этот показатель был рекордным.

На данный момент средняя посещаемость матчей Премьер-Лиги составляет 16 524 зрителя.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Гавроша
   122 / 954
29 апреля в 13:33
Повторю для безтолковых,я за Локо болею,и на открывалку мне пофигу.А про Ваши рекорды...да только один Ваш стадион,как его строили,это несмываемый позор Зенита
Гавроша
Гавроша ответил Евгений Макрушин
   30 / 954
29 апреля в 06:21
Рекорды разные бывают, понял???
Ну скажи - что тебе не так в наших рекордах? Или ты со злости, глядя на свою пустую открывашку?

Правда, что рекорды разные - мазутные три матча чемпионата подряд на открывашке слили. Совсем недавно и это тоже рекорд. Как 1-18.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Гавроша
   122 / 954
29 апреля в 01:27
Рекорды разные бывают, понял???
Гавроша
Гавроша ответил EAGuar As
   30 / 954
29 апреля в 01:03
Тьфу на тебя . Надоел , чесссслово .
Да ты мне еще больше надоел, в игнор.
Гавроша
Гавроша ответил Евгений Макрушин
   30 / 954
29 апреля в 01:02
Это где и тут?
По посещаемости первые, и по рекордам. Понял теперь?
mikysss
mikysss
   144 / 954
28 апреля в 23:49
снова бесплатные билеты пачками раздавали? я удивлен? я не удивлен
nikot
nikot
   298 / 954
28 апреля в 21:44
В итоге несложно предположить, что «Зенит» записывает липовый доход клубу от продажи билетов. Схема примитивная: муниципалитеты города оптом покупают билеты у клуба. Тут принцип «один город — одна команда» культивируется давно. Так что, если ты интересуешься футболом, практически наверняка болеешь за «Зенит». Муниципалитеты добровольно-принудительно дают разнарядку бюджетным предприятиям на своей территории на обязательное посещение матчей «Зенита». Предприятия платят деньги, но не свои: «Газпром» через свои аффилированные структуры компенсирует городу эти потраченные суммы.
Формально касса клуба пополняется. И на нее-то и закупаются потом пачки новых футболистов! Все очень просто.
Что же мы имеем в итоге? Газовый монополист, являющийся официальным спонсором Лиги чемпионов УЕФА, на эту самую УЕФА… не хочется говорить слово «кладёт» — креативно и творчески обходит ее требования. Логично было бы даже пойти дальше и предположить, что все остальные источники клубной кассы, которые не видны стороннему глазу, пополняются такими же креативными способами. Об этом сообщает Рамблер.
kastites
kastites
   105 / 954
28 апреля в 20:49
СПб футбольная столица России
СПб столица спорта России
Wolf77785
Wolf77785 ответил FILL3286
   42 / 954
28 апреля в 20:28
МАНЕКЕНЫ ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСЯ????????? 200 человек зашли бесплатно( ЗАГНАЛИ СИЛОЙ) а то куклы!!! Мало у КС удалили в конце,нужно было человека три удалять как с уралом снова стыдно за бакланов
манекены на открывашки, я ниразу бесплатно не попал на матч!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
28 апреля в 20:21
Крестовский дает результат на гора. Свиней посещают всё меньше и меньше. Гыгыгы
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
28 апреля в 20:04
Наверное треть посещение Крестовского ))
pomor45
pomor45
   75 / 954
28 апреля в 19:43
Статистику по посещаемости вытаскивает Зенит, а лавры пожинает руководство РПЛ.
parallels
parallels
   3 / 954
28 апреля в 19:03
самый посещаемый в сезоне (с хряками)
EAGuar As
EAGuar As ответил Гавроша
   62 / 954
28 апреля в 19:02
Тьфу на тебя .
Надоел , чесссслово .
parallels
parallels
   3 / 954
28 апреля в 19:01
на зенит-цска под 60 тыщ придёт. и ещё зенит-енисей будет, вручение кубка. тоже под завязку.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
28 апреля в 19:00
Зенит с победой .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 18:58
Питер, Ростов, Краснодар - тащеры посещаемости...
Москва - якорь...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Гавроша
   122 / 954
28 апреля в 18:58
Это где и тут?
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
28 апреля в 18:56
Мы и тут первые! Очень стыдно за пустую открывашку.
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
28 апреля в 18:55
МАНЕКЕНЫ ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСЯ?????????
200 человек зашли бесплатно( ЗАГНАЛИ СИЛОЙ) а то куклы!!!
Мало у КС удалили в конце,нужно было человека три удалять как с уралом
снова стыдно за бакланов
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
28 апреля в 18:54
Круто
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