В матче «Зенит» - «Крылья Советов» установлен рекорд посещаемости РПЛ

28 апреля 2019, 18:53

В матче 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (4:2) был установлен рекорд посещаемости чемпионата России. Встречу на «Газпром Арене» посетили 40 463 зрителя, а общее число человек, побывавших на играх РПЛ , достигло исторического максимума - 3 452 417 болельщиков.

В прошлой кампании к пятой игре 26-го тура общее количество зрителей матчей первенства составляло 2 680 106 человек. К концу того чемпионата число зрителей, побывавших на играх РПЛ , достигло 3 353 024. До сегодняшнего дня этот показатель был рекордным.

На данный момент средняя посещаемость матчей Премьер-Лиги составляет 16 524 зрителя.