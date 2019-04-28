В матче «Зенит» - «Крылья Советов» установлен рекорд посещаемости РПЛ

В матче 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (4:2) был установлен рекорд посещаемости чемпионата России. Встречу на «Газпром Арене» посетили 40 463 зрителя, а общее число человек, побывавших на играх РПЛ, достигло исторического максимума - 3 452 417 болельщиков.
В прошлой кампании к пятой игре 26-го тура общее количество зрителей матчей первенства составляло 2 680 106 человек. К концу того чемпионата число зрителей, побывавших на играх РПЛ, достигло 3 353 024. До сегодняшнего дня этот показатель был рекордным.
На данный момент средняя посещаемость матчей Премьер-Лиги составляет 16 524 зрителя.
Правда, что рекорды разные - мазутные три матча чемпионата подряд на открывашке слили. Совсем недавно и это тоже рекорд. Как 1-18.
Правда, что рекорды разные - мазутные три матча чемпионата подряд на открывашке слили. Совсем недавно и это тоже рекорд. Как 1-18.
Формально касса клуба пополняется. И на нее-то и закупаются потом пачки новых футболистов! Все очень просто.
Что же мы имеем в итоге? Газовый монополист, являющийся официальным спонсором Лиги чемпионов УЕФА, на эту самую УЕФА… не хочется говорить слово «кладёт» — креативно и творчески обходит ее требования. Логично было бы даже пойти дальше и предположить, что все остальные источники клубной кассы, которые не видны стороннему глазу, пополняются такими же креативными способами. Об этом сообщает Рамблер.
Формально касса клуба пополняется. И на нее-то и закупаются потом пачки новых футболистов! Все очень просто.
Что же мы имеем в итоге? Газовый монополист, являющийся официальным спонсором Лиги чемпионов УЕФА, на эту самую УЕФА… не хочется говорить слово «кладёт» — креативно и творчески обходит ее требования. Логично было бы даже пойти дальше и предположить, что все остальные источники клубной кассы, которые не видны стороннему глазу, пополняются такими же креативными способами. Об этом сообщает Рамблер.
СПб столица спорта России
СПб столица спорта России
Надоел , чесссслово .
Надоел , чесссслово .
Москва - якорь...
Москва - якорь...
200 человек зашли бесплатно( ЗАГНАЛИ СИЛОЙ) а то куклы!!!
Мало у КС удалили в конце,нужно было человека три удалять как с уралом
снова стыдно за бакланов
200 человек зашли бесплатно( ЗАГНАЛИ СИЛОЙ) а то куклы!!!
Мало у КС удалили в конце,нужно было человека три удалять как с уралом
снова стыдно за бакланов