ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

Великий! 600 голов за клубы и другие чумовые цифры Роналду

сегодня, 13:00

Роналду забил 600-й гол в карьере, да еще и приурочил его к Дерби Италии. «Соккер.ру» считает это поводом напомнить о величии Криштиану. Ниже – только факты!

1-й гол в клубной карьере Роналду забил в составе «Спортинга» в ворота «Мойрененсе», этот матч состоялся 7 октября 2002 года. 

Роналду – единственный футболист в истории, кому удалось выиграть главные командные и индивидуальные награды в составах двух разных клубов. И с МЮ, и с «Реалом» КриРо собрал полную коллекцию: чемпионат страны + Кубок + Суперкубок, Лига чемпионов + Клубный чемпионат мира, «Золотой мяч» + «Золотая бутса». Слабо повторить?

5 раз Криштиану выигрывал «Золотой мяч» - столько же побед у Лионеля Месси, 11 раз португалец входил в двойку лучших игроков года (5 раз первое место, 6 раз – второе).  

9 голов Роналду забил в финальных турнирах чемпионатов Европы. Это лучший показатель наравне с Мишелем Платини. 

10 сезонов подряд Роналду забивает в национальных чемпионатах не меньше 20 голов за розыгрыш. Серия началась в кампании 2009/10, когда португалец дебютировал в мадридском «Реале». Если говорить обо всех турнирах, то 20+ голов Криштиану забивает вот уже 13 сезонов подряд!

28 командных трофеев выиграл Роналду в своей карьере, этот 27 кубков с клубами и титул чемпиона Европы в составе сборной Португалии. Это не рекорд, у Дани Алвеса, например, 40 всевозможных завоеваний, но цифра в любом случае впечатляющая, тем более коллекция у Криштиану пестрая: он выиграл 14 разных наград со своими командами, а некоторые трофейные связки уникальны. Так, КриРо стал первым футболистом в истории, выигравшим чемпионаты Англии, Испании и Италии. 

50+ голов во всех турнирах Роналду забивал в шести подряд сезонах, выступая за мадридский «Реал». Эта серия началась в кампании 2010/2011 и завершилась в 2015/2016, вот количество голов Криштиану в этих сезонах: 53 – 60 – 55 – 51 – 61 – 51. Нужно сказать, что подобным не может похвастаться даже Лео Месси, чья ударная серия с 50+ голами составила три сезона. 

85 голов Криштиану Роналду забил за национальную сборную Португалии, за которую выступает с 2003 года. Это второй результат в мировой истории среди лучших бомбардиров национальных команд, а первенство удерживает Али Даеи. Этот этнический азербайджанец забил за сборную Ирана 109 раз. 

94 миллиона евро выложил мадридский «Реал» за Криштиану Роналду в 2009 году. На тот момент португалец стал самым дорогим футболистом планеты и удерживал титул на протяжении четырех лет, пока «Реал» не купил Бэйла за 101 миллион. В 2018-м 33-летний Роналду ушел в «Ювентус» за 117 миллионов евро, таким образом, он дважды представлен в топ-10 самых дорогих по стоимости трансферов в истории футбола – на 5-м месте и на 8-м. 

100-й гол в клубной карьере Роналду забил в футболке «Манчестер Юнайтед» в ворота «Вест Бромвича». Снова в октябре – 18 числа второго осеннего месяца 2008 года. 

126 голов забил Криштиану в Лиге чемпионов. Он лучший бомбардир в истории престижного турнира, португалец опережает ближайшего преследователя – Лионеля Месси, на 16 голов. При этом Роналду является единственным:

a) кто забил в трех финалах Лиги чемпионов;
b) кто забил во всех шести матчах группового этапа ЛЧ;
с) кто отличался в 11 подряд матчах Лиги чемпионов;
d) кто выиграл пять финалов ЛЧ;
e) кто забил 17 голов в одном розыгрыше – рекорд турнира; 

200-й гол в клубной карьере Роналду забил за «Реал» в ворота «Севильи» 7 мая 2011 года. 

300-й гол в клубной карьере Роналду забил за «Реал» в ворота «Хетафе» 27 января 2013 года. 

400-й гол в клубной карьере Роналду пришелся на матч против «Эйбара», дело было 22 ноября 2014 года. 

450 голов Роналду забил за мадридский «Реал», цвета которого защищал девять лет. Это лучший результат в истории великого клуба. Криштиану в списке лучших бомбардиров опережает таких легендарных игроков «Королевского клуба» как Рауль, Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш, Сантильяна. 

500-й гол в клубной карьере Роналду состоялся в матче Клубного чемпионата мира «Реал» - «Америка» 15 декабря 2016 года.

600-й гол в клубной карьере Роналду забил за «Ювентус» в ворота «Интера» 27 апреля 2019 года.

600 голов в клубной карьере забил Роналду за 17 лет профессиональной карьеры. Мячи распределились следующим образом: 5 голов Криштиану забил за лиссабонский «Спортинг», 118 раз отличился в футболке «Манчестер Юнайтед», за «Реал» забил 450 голов, а за «Ювентус» - 27. Складывайте. Сходится? 

803 матча в клубной карьере провел Криштиану, еще 156 матчей он сыграл за сборную Португалии. Таким образом, на его счету сейчас 959 матчей в большом футболе. В следующем сезоне должна состояться 1000-я игра Роналду! И это тоже достижение. Например, у бразильского феномена Роналдо 708 матчей за всю карьеру, у Зидана – 792, а у Роналдиньо – 765. 

5000-й гол «Ювентуса» в Серии A забил, конечно же, Криштиану Роналду. Символично, что этот юбилейный гол португалец забил в туринском дерби, поразив ворота «Торино» точным ударом с одиннадцатиметровой отметки

Поделиться
Другие материалы по теме
Месси - первый игрок в истории «Барселоны», выигравший чемпионат 10 раз
Сегодня, 00:21 Комментарии73
Артуро Видаль завоевал восьмой чемпионский титул подряд
Вчера, 23:58 Комментарии7
Роналду забил 600-й гол на клубном уровне
Вчера, 23:03 Комментарии50
Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами
Вчера, 20:26 Комментарии10
«Анжи» не проиграл «Ростову» впервые за три года
Вчера, 19:34 Комментарии9
Быстрее молнии. Рекордные голы первых секунд
Вчера, 19:19Вадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Deville
Deville
   740 / 911
сегодня в 15:05
хорошие цифры, все же роналду нужно было возвращаться в мю, а не тащить то что не возможно вытащить в лч, и кроме как сериальный титул выиграть.
Дмитрий Поплавский
Дмитрий Поплавский
   885 / 911
сегодня в 14:47
Многие и замыкать не могут) пиндишь тут
Дмитрий Поплавский
Дмитрий Поплавский
   885 / 911
сегодня в 14:47
Ошибаешься ты) суть игры футбола хоть знаешь?
Дмитрий Поплавский
Дмитрий Поплавский
   885 / 911
сегодня в 14:43
Верно сказано, ведь Рон- машина по забиванию голов) пусть он и Пеналду как говорят, но так лохануться и не забивать пенальти как троица Месси Суарес и Неймар не мог никто) с 20 забить 8 на троих это смешно) с 11 метров бл) 8 бл.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   727 / 911
сегодня в 14:37
пусть голубоглазая девушка кьянти что-нибудь напишет,а мы почитаем
Кьянти
Кьянти ответил eleven LC
   629 / 911
сегодня в 14:36
У них ведь так все устроено в голове, что даже если к примеру сказать, что Рон средний игрок, то они и против этого будут возражать, а иначе с кем тогда им сравнивать Месси, тогда Аргентинец вообще никому не будет интересен ахах 🤭
NOVA
NOVA
   270 / 911
сегодня в 14:30
великий есть великий!! !ну и какой гномео скажет что гном лучше!!!
Дмитрий Поплавский
Дмитрий Поплавский
   885 / 911
сегодня в 14:24
Роналду ушёл за 117млн. Евро) ну или 100млн.фунтов
Дмитрий Поплавский
Дмитрий Поплавский
   885 / 911
сегодня в 14:24
Во первых научитесь читать) 50+ подряд а не через 2, 3 сезона) Месси хорош только в Барсе, в клубе он нулевой, хотя игроки там высочайшего уровня) отправить его в другой клуб он будет там гавкать на мяч как за сборную) Роналду во многом лучше Гнома)8а ваш месся, я посмотрю как ливерпуль поимеет их в ЛЧ) не факт что Барса справится с этим на сегодня хорошим Аяксом) так что не пиндите тут) Роналду бог-Месси 8.
eleven LC
eleven LC
   291 / 911
сегодня в 14:17
Снизу одни барсоглоры,им Роналду постоянно портит настроение!
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   727 / 911
сегодня в 14:03
великий гей-замыкатель
смазливая иконка для местных школяров
DXTK
DXTK
   444 / 911
сегодня в 13:45
нужно было подробнее расписать голы с пенок, ныроков и офсайдов за его карьеру, особенно это хорошо видно в ЛЧ отсюда эти рекорды.

И если бы Ни Бэйл, Модрич, Кросс, Рамос и кабинет Переса, Пеналду так и остался бы посредственным замыкателем.

А еще его липовые награды, которые в 2018 году подтвердились, когда Модрич забрал ЗМ себе в майке халвы, с чем персофанки гелевого были не согласны, + а вылет Юве в 1/4 от молодняка Аякса, без протекции Перес, еще раз подтвердило теорию распиаренного за чужой счет нарцисса и игры команды на его статистику.

PS И выигранный ЧЕ для Сборной Португалии сидя на скамейке в финале. За него партнеры пашут, а награды ему суют. и стата там была , забив три гола: два из них 40-летнему вратарю Венгрии и один замкнул в ворота Уэльса.
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил ilyafrom
   559 / 911
сегодня в 13:37
"... подобным не может похвастаться даже Лео Месси, чья ударная серия с 50+ голами составила три сезона. " У Месси 5 сезонов с голами 50+. Еще 4 голов забьет в этом сезоне и будет 6 сезонов
"Серия" означает "подряд". У Месси три сезона с 50+ голами подряд - 2010/11, 2011/12, 2012/13.
117 миллионов - цифра с Трансфермаркта. У вас более надежный источник?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   118 / 911
сегодня в 13:10
О отличная статья для глоров вечно второго португеза)
Для них есть хороший повод змея задушить
ilyafrom
ilyafrom
   347 / 911
сегодня в 13:06
И Роналду ушел в Ювентус за 100 млн, а не за 117 млн. Всю статью нужно перепроверить, цифры явно завышены
ilyafrom
ilyafrom
   347 / 911
сегодня в 13:03
"... подобным не может похвастаться даже Лео Месси, чья ударная серия с 50+ голами составила три сезона. "
У Месси 5 сезонов с голами 50+. Еще 4 голов забьет в этом сезоне и будет 6 сезонов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100