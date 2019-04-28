Великий! 600 голов за клубы и другие чумовые цифры Роналду

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Роналду забил 600-й гол в карьере, да еще и приурочил его к Дерби Италии. «Соккер.ру» считает это поводом напомнить о величии Криштиану. Ниже – только факты!

1-й гол в клубной карьере Роналду забил в составе «Спортинга» в ворота «Мойрененсе», этот матч состоялся 7 октября 2002 года.

Роналду – единственный футболист в истории, кому удалось выиграть главные командные и индивидуальные награды в составах двух разных клубов. И с МЮ , и с «Реалом» КриРо собрал полную коллекцию: чемпионат страны + Кубок + Суперкубок, Лига чемпионов + Клубный чемпионат мира, «Золотой мяч» + «Золотая бутса». Слабо повторить?

5 раз Криштиану выигрывал «Золотой мяч» - столько же побед у Лионеля Месси, 11 раз португалец входил в двойку лучших игроков года (5 раз первое место, 6 раз – второе).

9 голов Роналду забил в финальных турнирах чемпионатов Европы. Это лучший показатель наравне с Мишелем Платини.

10 сезонов подряд Роналду забивает в национальных чемпионатах не меньше 20 голов за розыгрыш. Серия началась в кампании 2009/10, когда португалец дебютировал в мадридском «Реале». Если говорить обо всех турнирах, то 20+ голов Криштиану забивает вот уже 13 сезонов подряд!

28 командных трофеев выиграл Роналду в своей карьере, этот 27 кубков с клубами и титул чемпиона Европы в составе сборной Португалии. Это не рекорд, у Дани Алвеса, например, 40 всевозможных завоеваний, но цифра в любом случае впечатляющая, тем более коллекция у Криштиану пестрая: он выиграл 14 разных наград со своими командами, а некоторые трофейные связки уникальны. Так, КриРо стал первым футболистом в истории, выигравшим чемпионаты Англии, Испании и Италии.

50+ голов во всех турнирах Роналду забивал в шести подряд сезонах, выступая за мадридский «Реал». Эта серия началась в кампании 2010/2011 и завершилась в 2015/2016, вот количество голов Криштиану в этих сезонах: 53 – 60 – 55 – 51 – 61 – 51. Нужно сказать, что подобным не может похвастаться даже Лео Месси, чья ударная серия с 50+ голами составила три сезона.

85 голов Криштиану Роналду забил за национальную сборную Португалии, за которую выступает с 2003 года. Это второй результат в мировой истории среди лучших бомбардиров национальных команд, а первенство удерживает Али Даеи. Этот этнический азербайджанец забил за сборную Ирана 109 раз.

94 миллиона евро выложил мадридский «Реал» за Криштиану Роналду в 2009 году. На тот момент португалец стал самым дорогим футболистом планеты и удерживал титул на протяжении четырех лет, пока «Реал» не купил Бэйла за 101 миллион. В 2018-м 33-летний Роналду ушел в «Ювентус» за 117 миллионов евро, таким образом, он дважды представлен в топ-10 самых дорогих по стоимости трансферов в истории футбола – на 5-м месте и на 8-м.

100-й гол в клубной карьере Роналду забил в футболке «Манчестер Юнайтед» в ворота «Вест Бромвича». Снова в октябре – 18 числа второго осеннего месяца 2008 года.

126 голов забил Криштиану в Лиге чемпионов. Он лучший бомбардир в истории престижного турнира, португалец опережает ближайшего преследователя – Лионеля Месси, на 16 голов. При этом Роналду является единственным:

a) кто забил в трех финалах Лиги чемпионов;

b) кто забил во всех шести матчах группового этапа ЛЧ ;

с) кто отличался в 11 подряд матчах Лиги чемпионов;

d) кто выиграл пять финалов ЛЧ ;

e) кто забил 17 голов в одном розыгрыше – рекорд турнира;

200-й гол в клубной карьере Роналду забил за «Реал» в ворота «Севильи» 7 мая 2011 года.

300-й гол в клубной карьере Роналду забил за «Реал» в ворота «Хетафе» 27 января 2013 года.

400-й гол в клубной карьере Роналду пришелся на матч против «Эйбара», дело было 22 ноября 2014 года.

450 голов Роналду забил за мадридский «Реал», цвета которого защищал девять лет. Это лучший результат в истории великого клуба. Криштиану в списке лучших бомбардиров опережает таких легендарных игроков «Королевского клуба» как Рауль, Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш, Сантильяна.

500-й гол в клубной карьере Роналду состоялся в матче Клубного чемпионата мира «Реал» - «Америка» 15 декабря 2016 года.

600-й гол в клубной карьере Роналду забил за «Ювентус» в ворота «Интера» 27 апреля 2019 года.

600 голов в клубной карьере забил Роналду за 17 лет профессиональной карьеры. Мячи распределились следующим образом: 5 голов Криштиану забил за лиссабонский «Спортинг», 118 раз отличился в футболке «Манчестер Юнайтед», за «Реал» забил 450 голов, а за «Ювентус» - 27. Складывайте. Сходится?

803 матча в клубной карьере провел Криштиану, еще 156 матчей он сыграл за сборную Португалии. Таким образом, на его счету сейчас 959 матчей в большом футболе. В следующем сезоне должна состояться 1000-я игра Роналду! И это тоже достижение. Например, у бразильского феномена Роналдо 708 матчей за всю карьеру, у Зидана – 792, а у Роналдиньо – 765.

5000-й гол «Ювентуса» в Серии A забил, конечно же, Криштиану Роналду. Символично, что этот юбилейный гол португалец забил в туринском дерби, поразив ворота «Торино» точным ударом с одиннадцатиметровой отметки.