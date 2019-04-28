Месси - первый игрок в истории «Барселоны», выигравший чемпионат 10 раз

28 апреля 2019, 00:21

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в истории каталонского клуба, которому удалось 10 раз завоевать с командой титул Ла Лиги. В 35-м туре чемпионата «блаугранас» обыграли «Леванте». Впервые аргентинец стал чемпионом Испании в качестве капитана.

Кроме того, впервые с 2009 года Месси и Криштиану Роналду стали обладателями золотых медалей в одном сезоне. Ранее чемпионство в Италии досрочно обеспечил себе «Ювентус».