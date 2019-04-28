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Месси - первый игрок в истории «Барселоны», выигравший чемпионат 10 раз

28 апреля 2019, 00:21
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в истории каталонского клуба, которому удалось 10 раз завоевать с командой титул Ла Лиги. В 35-м туре чемпионата «блаугранас» обыграли «Леванте». Впервые аргентинец стал чемпионом Испании в качестве капитана.

Кроме того, впервые с 2009 года Месси и Криштиану Роналду стали обладателями золотых медалей в одном сезоне. Ранее чемпионство в Италии досрочно обеспечил себе «Ювентус».

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Все комментарии
Кьянти
Кьянти ответил Барсамания1988
   444 / 954
28 апреля в 16:53
С французами 3 гола аргентинцев не аытекали из хода игры. Вначале Франция просто не набрала ход, а потом, когда отыгрались и создали задел в два мяча, чуток расслабились. По игре явно было видно, что французы могут добавить, а вот арги играли изо всех сил, а они, силы были так себе. Хорваты были мощнее, так что эти три гола в полуфинале вообще не показатель.
Кьянти
Кьянти ответил Robbaggio
   444 / 954
28 апреля в 16:45
Настолько велик, что 13 раз выигрывал ЛЧ, 5 раз подряд КЕЧ и 3 раза подряд ЛЧ.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
28 апреля в 16:28
Молодца.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Дмитрий Поплавский
   370 / 954
28 апреля в 16:02
Мне интересно что ты напишешь когда месси ливеру забьет. Че то типо повезло, случайно и т.д???
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Дмитрий Поплавский
   370 / 954
28 апреля в 16:01
Шутейка за 200. А по факту барса нагибала сливок, нагибает и будет нагибать.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Jeck Denielse
   370 / 954
28 апреля в 15:57
Где был гол кейна в матче с барселоной??? А месси всем вашим топам апловским отгружает и еще отгрузит.
Дмитрий Поплавский
Дмитрий Поплавский
   859 / 954
28 апреля в 14:38
Ман.сити и Ливерпуль играют сейчас намного лучше барсы им в АПЛ нет равных поэтому и столько забитых мячей) а вах. с вас фантазёры) 8а ваш месся, Ван дейк не даст Месси пройти в штрафную, а он лучший в отборе) за 40+ матчей никто его не проходил и Месся нн сможет) пусть радуются что Ла лигу взяли)
Дмитрий Поплавский
Дмитрий Поплавский
   859 / 954
28 апреля в 14:33
Умтити продадут вместе с коутиньо, де лигта заберёт Реал т.к у них денег больше, в следующем сезоне Реал в рот давать будет Каталонским у.людкам) боевой состав уже не за горами) Но Роналду зря продали, вот бы он щас тянул бы Реал) и возможно что Барсучки не отмечали бы победу
112910415
112910415
   97 / 954
28 апреля в 13:56
красавец!
alexfor
alexfor ответил Jeck Denielse
   210 / 954
28 апреля в 13:20
Один гол условного Кейна в 10 раз весомей в конкурентном чемпионате,чем 5 голов Месси всем этим Левантам-Леганесам... Не часто смотрю матчи Примеры...Месси то хоть сам то радуется голам ???...или так...для статистики...продолжает забивать забиваемое...при том что его команда 90% времени атакует ???...))))))
и что ты хотел сказать этим? ему забивать перестать теперь? и да, чем в апл трудно-то забивать? смотрю на забитые мячи у мс и ливера, больше, чем у барсы.
alexfor
alexfor ответил Doping87
   210 / 954
28 апреля в 13:19
Без него результат лучше, но и соперники не топовые. Так как травмы гнома не мучают, а передохнуть ему дают на слабых соперниках. Но не будет Месси будет кто-то другой тащить команду.
далеко не всегда лучше. могу много матчей привести, где 41лись без месси. а как он с замен вытаскивал сложные матчи, типа как с валей и севильей?
kust07
kust07
   82 / 954
28 апреля в 10:57
Мои поздравления
mikysss
mikysss
   144 / 954
28 апреля в 10:41
Небожитель одним словом, даешь еще!!!
Doping87
Doping87 ответил alexfor
   91 / 954
28 апреля в 10:25
Без него результат лучше, но и соперники не топовые. Так как травмы гнома не мучают, а передохнуть ему дают на слабых соперниках. Но не будет Месси будет кто-то другой тащить команду.
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
28 апреля в 10:01
Месси творит историю
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
28 апреля в 09:34
На поле не было игроков Барселоны ,был только Аргентинский мойша!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 09:25
Один гол условного Кейна в 10 раз весомей в конкурентном чемпионате,чем 5 голов Месси всем этим Левантам-Леганесам...
Не часто смотрю матчи Примеры...Месси то хоть сам то радуется голам ???...или так...для статистики...продолжает забивать забиваемое...при том что его команда 90% времени атакует ???...))))))
амурец
амурец ответил Князь Московский
   83 / 954
28 апреля в 09:22
понятно не ангел, но с его талантом работоспособность Роналду и лидерские качества Марадона цены бы ему не было, го он избрал путь доения Барселоны
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил рус фан
   370 / 954
28 апреля в 09:07
Ну в сборной у него нет таких партнеров по команде как во франции, где с лавки можно собрать топ сборную и тем не менее они сыграли 4-3 и французы были близки к вылету. Да бог с ним команда у аргентины даже вратаря нет, что
ни удар в створ то гол и ни 1 футболист в мире не выиграл бы с такой командой чм, а месси на секундочку в финале 2014 играл и опять же шансы были 50 на 50 против немецкой машины.
Князь Московский
Князь Московский ответил амурец
   13 / 954
28 апреля в 09:06
этот человек талант, но ксожалению из за своей лени в один ряд с Пеле и тем более с Марадоной он не встанет
Это человек-допинг. Жулик в законе и в спорте и за пределами поля.)
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 08:57
Журналюги копаются и ищут любой повод, чтобы восхвалить гнома.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   370 / 954
28 апреля в 08:42
Серьезно? Некем бускетса заменить? Держи вкурсе))) ну смотри- в центр купили де йонга как раз на место бускетса, так же есть артур и аленья которые прогрессируют и всем им в районе 21 года, также может в полузащите сыграть роберто и коутиньо да и малком если не продадут + в академии подростает рики пуч который довольно хорош. Атака месси еще года 3 точно покатает есть дембель и летом купят на замену суаресу напа и коут конечно. Защита есть умтити и лангле, а на место пике есть тодибо и купят скорей всего де лигта, справа на фланге делят место семеду и роберто. Единственный острый вопрос на данный момент это замена альбы. Так что ты со своей аналитикой прогадал.
ДСА
ДСА
   133 / 954
28 апреля в 08:30
Суперигрок.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
28 апреля в 08:06
С победой
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
28 апреля в 07:22
Да, в этом сезоне Лео переписал еще один рекорд! Мои поздравления в адрес аргентинского мастера футбольного мяча.
амурец
амурец ответил ATG
   83 / 954
28 апреля в 07:09
этот человек талант, но ксожалению из за своей лени в один ряд с Пеле и тем более с Марадоной он не встанет
Tommy Lee
Tommy Lee
   131 / 954
28 апреля в 06:59
Да выиграл бы титулы в 10 разных чемпионатах, а так 73 полный.
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
28 апреля в 06:08
Выиграй хоть раз у Гондураса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alexfor
alexfor ответил Doping87
   210 / 954
28 апреля в 04:46
Ради интереса посмотри статистику игр Бары без Месси. Будет шок, она без него показывает лучший результат.
хм, и много она без него играла? сейчас бы сравнивать 12 лет его карьеры против десятка-нескольких без него
alexfor
alexfor ответил рус фан
   210 / 954
28 апреля в 04:45
Да Леонель установил прямо диктат на чемпионат внутри Испании, это достижение говорит о многом, но вот в сборной он к сожалению не показывает больших чемпионских результатов.
в сборной другая обстановка, люди, руководство и прочие факторы. он в свою игру и там играет
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