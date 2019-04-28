«Сочи» на домашнем поле одолели «Томь»

«Сочи» переиграли «Томь» в матче 34-го тура ФНЛ.
«Сочи» занимают вторую позицию в таблице (64 очка), а «Томь» - третью (57 очков).
Сочи, стадион «Фишт»
«Сочи» - «Томь» - 3:1 (1:1)
Голы: Барсов 37, Песегов 73 (пенальти), Обольский 83 - Каккоев 45+2
«Сочи»: Заболотный, Калугин, Почивалин (Маргасов 46), Юрганов, Лагатор, Казаев (Обольский 70), Бурмистров, Песегов (Миладинович 87), Касаев (Горбунов 69), Померко, Барсов.
«Томь»: Мелихов, Бугаев, Каккоев, Мануйлов, Шумских, Сасин (Андреев 80), Ставпец, Шалаев, Макурин, Калинский, Абдулавов (Крапухин 84).
Предупреждения: Шумских 18, Бурмистров 30, Ставпец 34, Барсов 40, Мануйлов 55, Барсов 66, Шалаев 71, Каккоев 89.
Удаление: Барсов 66.
Судья: Лаша Верулидзе.
В другом матче тура «Спартак-2» и «Тамбов» сыграли вничью.