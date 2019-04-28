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«Сочи» на домашнем поле одолели «Томь»

28 апреля 2019, 16:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 1Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

«Сочи» переиграли «Томь» в матче 34-го тура ФНЛ.

«Сочи» занимают вторую позицию в таблице (64 очка), а «Томь» - третью (57 очков).

Сочи, стадион «Фишт»

«Сочи» - «Томь» - 3:1 (1:1)
Голы: Барсов 37, Песегов 73 (пенальти), Обольский 83 - Каккоев 45+2

«Сочи»: Заболотный, Калугин, Почивалин (Маргасов 46), Юрганов, Лагатор, Казаев (Обольский 70), Бурмистров, Песегов (Миладинович 87), Касаев (Горбунов 69), Померко, Барсов.

«Томь»: Мелихов, Бугаев, Каккоев, Мануйлов, Шумских, Сасин (Андреев 80), Ставпец, Шалаев, Макурин, Калинский, Абдулавов (Крапухин 84).

Предупреждения: Шумских 18, Бурмистров 30, Ставпец 34, Барсов 40, Мануйлов 55, Барсов 66, Шалаев 71, Каккоев 89.

Удаление: Барсов 66.

Судья: Лаша Верулидзе.

В другом матче тура «Спартак-2» и «Тамбов» сыграли вничью

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ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
28 апреля в 19:02
Сочи и Тамбов в вышке!
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
28 апреля в 18:23
Сочи хочет в РПЛ
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
28 апреля в 17:40
Сочи в Премьер-Лиге! Но кому они нужны?
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
28 апреля в 17:37
Заболотный уже вратарь!)
Groove000
Groove000
   302 / 954
28 апреля в 17:33
Класс. Сочи выйдет в РПЛ, а на ее место придет Урожай - будущая Кубань
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
28 апреля в 17:26
Томи РПЛ не нужна
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