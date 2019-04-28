«Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов»

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 26-го тура чемпионата России.
«Зенит» (57 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Крылья Советов» (27 очков) - 13-е.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - «Крылья Советов» 4:2 (3:2)
Голы: Азмун 9, Азмун 30, Бурлак 35 (автогол), Смольников 90+1 - Ткачук 40, Ткачук 44
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Оздоев, Дзюба, Азмун (Мусаев 90), Дриусси (Анюков 67), Ригони (Шатов 55)
Главный тренер: Семак Сергей.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов (Антон 73), Самарджич, Ткачук, Джано (Яковлев 80), Рабиу, Зиньковский (Корниленко 63), Шейдаев
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Дриусси 14, Шейдаев 47, Оздоев 47, Рабиу 49, Ригони 54, Шейдаев 78, Жирков 88
Удаление: Шейдаев 78
Судья: Еськов Алексей.
Ранее «Локомотив» обыграл «Енисей».
С победой Зенит!
С победой Зенит!
Назначалка сломалась в сезон бомжей???
Эх, у всех бывают трудные времена и чёрная полоса...
Назначалка сломалась в сезон бомжей???
Эх, у всех бывают трудные времена и чёрная полоса...
Вспомнил...))
Не вечно же таким первенствам быть...
Чемпионат чемпионату - рознь.....
Видать в этом сезоне назначалка сломалась......
Хотя пытались....))
Вспомнил...))
Не вечно же таким первенствам быть...
Чемпионат чемпионату - рознь.....
Видать в этом сезоне назначалка сломалась......
Хотя пытались....))
Никто не говорит что Локо незаслуженно находится на 2-м месте...
Непроигрывает весной...знать либо Кубок либо ЛЧ от него не уйдут...
Ну согласись что ,повторюсь, - Вилков (с Краснодаром),Еськов (с Динамо),и Кичин (сегодня с Енисеем) - принесли по весне Локо 9 очков.....необходимых для попадание в ЛЧ......))
Ну прёт же....то два пенальти - 6 очков...то Кичин со своим выносом в собственные ворота.
Никто не умаляет заслуг Локо в занимаемом нынче месте в таблице.....
Но.....
Никто не говорит что Локо незаслуженно находится на 2-м месте...
Непроигрывает весной...знать либо Кубок либо ЛЧ от него не уйдут...
Ну согласись что ,повторюсь, - Вилков (с Краснодаром),Еськов (с Динамо),и Кичин (сегодня с Енисеем) - принесли по весне Локо 9 очков.....необходимых для попадание в ЛЧ......))
Ну прёт же....то два пенальти - 6 очков...то Кичин со своим выносом в собственные ворота.
Никто не умаляет заслуг Локо в занимаемом нынче месте в таблице.....
Но.....
а где же твоя коронная фраза: "К сожалению, у нас с начала чемпионата назначают чемпиона."???
а где же твоя коронная фраза: "К сожалению, у нас с начала чемпионата назначают чемпиона."???
Ошибаются во все стороны.....
Но уж и говорить что Зенит у них в "фаворе" - напраслину гнать.....
Даже сегодня...кому то из вне игры забивать можно...кому то - нет...)))
Да и зря ты пытаешься оправдать разницу в 18 очков в таблице лояльностью судей.......
Уверяю тут не в этом дело....
Удачи !!!
Ошибаются во все стороны.....
Но уж и говорить что Зенит у них в "фаворе" - напраслину гнать.....
Даже сегодня...кому то из вне игры забивать можно...кому то - нет...)))
Да и зря ты пытаешься оправдать разницу в 18 очков в таблице лояльностью судей.......
Уверяю тут не в этом дело....
Удачи !!!
Чувачок, вспомни про 0:3 от Паровоза на Распил-арене, а потом свою тираду перечитай ещё раз.
Чувачок, вспомни про 0:3 от Паровоза на Распил-арене, а потом свою тираду перечитай ещё раз.
PS. Пиши имена, фамилии, а также названия клубов, с большой буквы. Даже если ты их не любишь. В противном случае это не очень хорошо тебя характеризует.
PS. Пиши имена, фамилии, а также названия клубов, с большой буквы. Даже если ты их не любишь. В противном случае это не очень хорошо тебя характеризует.
И главное, зачем? Если есть игра и есть результат, несмотря на московское судейство.
А так - это голые декларации обиженных и опущенных (последний раз Арсеналом) несчастных пупсиков.
Неубедительно.
И главное, зачем? Если есть игра и есть результат, несмотря на московское судейство.
А так - это голые декларации обиженных и опущенных (последний раз Арсеналом) несчастных пупсиков.
Неубедительно.
Судейство у него неправильное...)))
Какая команда лидирует по времени игры в большинстве - Спартак.
Кто больше забил с пенальти Зенит или Спартак ?? - Спартак - 6....Зенит - 2.
Кого судьи чаще удаляли ?? - Зенит - 3 удаления...Спартак - 1 удаление...
В подробности вдаваться наверно вообще смысла нет....там тебе вообще стыдно станет...
Хотя статистику дружбы "Судей и Спартака" глянь...перед тем как про судейство говорить :
Енисей вами в первом круге - обыгран с пенальти 3:2....
Енисей на днях - в большинстве...2:0....
С Ахматом - и пенальти и удаление....3:1..
Анжи - вообще 2 пенальти...и удаление ...3:0
Динамо в первом круге - пенальти...2:1...
Краснодар в первом круге - удаление,хоть и в конце...1:0...
Анжи в первом круге - 2 удаления....1:0...
Тут походу вы "купили" 6-е место - а не Зенит 1-е....)))))
Судейство у него неправильное...)))
Какая команда лидирует по времени игры в большинстве - Спартак.
Кто больше забил с пенальти Зенит или Спартак ?? - Спартак - 6....Зенит - 2.
Кого судьи чаще удаляли ?? - Зенит - 3 удаления...Спартак - 1 удаление...
В подробности вдаваться наверно вообще смысла нет....там тебе вообще стыдно станет...
Хотя статистику дружбы "Судей и Спартака" глянь...перед тем как про судейство говорить :
Енисей вами в первом круге - обыгран с пенальти 3:2....
Енисей на днях - в большинстве...2:0....
С Ахматом - и пенальти и удаление....3:1..
Анжи - вообще 2 пенальти...и удаление ...3:0
Динамо в первом круге - пенальти...2:1...
Краснодар в первом круге - удаление,хоть и в конце...1:0...
Анжи в первом круге - 2 удаления....1:0...
Тут походу вы "купили" 6-е место - а не Зенит 1-е....)))))
Сделали ещё один шаг к чемпионству!
Сделали ещё один шаг к чемпионству!
А вспомнить прошлый год.. когда игра Локомотива была невзрачной, пресной, это все обсуждали. но никто не вякал что тянут их, хотя тоже присутвовали результативные ошибки в их пользу, и много. А как Зенит с похожей игрой, так всё. всё куплено и т.п. Притом вопят только москвичи, что говорит о том, что не умеете достойно проигрывать. и вообще, надо уметь выигрывать вопреки судейству,а не кивать на него. Кивать на внешние обстоятельства и ошибки судей - удел слабых.
А вспомнить прошлый год.. когда игра Локомотива была невзрачной, пресной, это все обсуждали. но никто не вякал что тянут их, хотя тоже присутвовали результативные ошибки в их пользу, и много. А как Зенит с похожей игрой, так всё. всё куплено и т.п. Притом вопят только москвичи, что говорит о том, что не умеете достойно проигрывать. и вообще, надо уметь выигрывать вопреки судейству,а не кивать на него. Кивать на внешние обстоятельства и ошибки судей - удел слабых.