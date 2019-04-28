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«Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов»

28 апреля 2019, 18:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 26-го тура чемпионата России.

«Зенит» (57 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Крылья Советов» (27 очков) - 13-е.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - «Крылья Советов» 4:2 (3:2)
Голы: Азмун 9, Азмун 30, Бурлак 35 (автогол), Смольников 90+1 - Ткачук 40, Ткачук 44

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Оздоев, Дзюба, Азмун (Мусаев 90), Дриусси (Анюков 67), Ригони (Шатов 55)
Главный тренер: Семак Сергей.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов (Антон 73), Самарджич, Ткачук, Джано (Яковлев 80), Рабиу, Зиньковский (Корниленко 63), Шейдаев
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Дриусси 14, Шейдаев 47, Оздоев 47, Рабиу 49, Ригони 54, Шейдаев 78, Жирков 88

Удаление: Шейдаев 78

Судья: Еськов Алексей.

Ранее «Локомотив» обыграл «Енисей».

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Все комментарии
roven
roven
   924 / 954
29 апреля в 13:58
Вот смотрят люди такие игры, и игры Зенит -Ореньург, пожтому и Фалькао к нам никогда не приедет. А прсмотрят ишры ЦСКА - тем более.
papic337
papic337 ответил Jeck Denielse
   441 / 954
29 апреля в 10:27
Судьи знать у нас такие...... Ошибаются во все стороны..... Но уж и говорить что Зенит у них в "фаворе" - напраслину гнать..... Даже сегодня...кому то из вне игры забивать можно...кому то - нет...))) Да и зря ты пытаешься оправдать разницу в 18 очков в таблице лояльностью судей....... Уверяю тут не в этом дело.... Удачи !!!
Кстати сказать никакого оффсайда перед забитым голом Крыльями не было. Пересмотри ещё раз этот эпизод. Сначала игрок Крыльев был в оффсайде, но пас пошёл не ему, а игроку, который был в правильном положении. Затем игрок вышел из оффсайда и только после этого получил пас. А вообще-то, я согласен, что квалификация судей у нас низкая, но очень часто возникают подозрения на их предвзятость. Особенно в играх с ЦСКА и Зенитом. Скорее бы вводили VAR. Может тогда этого безобразия будет меньше. Хотя везде работают люди. И этих людей можно или купить или запугать. А можно на эти места поставить своих людишек, по принципу личной преданности.
Bullкин
Bullкин
   748 / 954
29 апреля в 09:22
Бомжи же сами играть могут, зачем опять судейская подстраховка? Пенальти чистейший был на Шейдаеве! Опять позор РПЛ!!!
Bullкин
Bullкин
   748 / 954
29 апреля в 09:21
Ну пенальти то на Шейдаеве чистейший был! Так что судья игру тотразвернул. Бомжики и сами могут вроде играть, 3 страховка то?
dok66
dok66
   688 / 954
29 апреля в 06:51
Вполне ожидаемо , не думал правда , что счет будет крупным
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
29 апреля в 06:14
Комментариев совсем мало, пупсики попрятались.
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
29 апреля в 00:15
Как только севилья пустила промеса, так жирона забила гол и выиграла. Вот что пупсик с севильей творит.
Гавроша
Гавроша ответил Danila Selin
   30 / 954
28 апреля в 23:42
Я так прситально за Локомотивом не слежу, как вы за зенитом, но ест ьпара примеров, например липовый пеналь в игре Локомотив-Краснодар. фактически минус 3 очка должно быть, и в следующей игре с Динамо, резульаттивная ошибка в пользу Локо, ещё минус. и это только то что я вспомнил из скандального и обсуждаемого. уже минус 6, из-за чего в реальности сейчас Краснодар должен был быть выше Локомотива. А если покопаться, то ещё можно найти и ещё ниже локо будет. А вспомнить прошлый год.. когда игра Локомотива была невзрачной, пресной, это все обсуждали. но никто не вякал что тянут их, хотя тоже присутвовали результативные ошибки в их пользу, и много. А как Зенит с похожей игрой, так всё. всё куплено и т.п. Притом вопят только москвичи, что говорит о том, что не умеете достойно проигрывать. и вообще, надо уметь выигрывать вопреки судейству,а не кивать на него. Кивать на внешние обстоятельства и ошибки судей - удел слабых.
Тянут лохов, тянут: https://www.soccer.ru/news/1111385/chervichenko-andrey
вхсо 111
вхсо 111
   72 / 954
28 апреля в 23:17
Ну вот, чуток осталось и Зенит чемпион!
С победой Зенит!
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель
   619 / 954
28 апреля в 22:59
Зенит с уверенной победой! Даже сомнений не было в победе!!! Крылушкам удачи в последних играх, она им понадобиться!
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Jeck Denielse
   278 / 954
28 апреля в 22:47
Ну ты ещё скажи что Локо лучший по игре в этом сезоне.... Никто не говорит что Локо незаслуженно находится на 2-м месте... Непроигрывает весной...знать либо Кубок либо ЛЧ от него не уйдут... Ну согласись что ,повторюсь, - Вилков (с Краснодаром),Еськов (с Динамо),и Кичин (сегодня с Енисеем) - принесли по весне Локо 9 очков.....необходимых для попадание в ЛЧ......)) Ну прёт же....то два пенальти - 6 очков...то Кичин со своим выносом в собственные ворота. Никто не умаляет заслуг Локо в занимаемом нынче месте в таблице..... Но.....
Вот твой собрат- Данила Селин- про то же самое, да ты ему про Ерёму))))


Назначалка сломалась в сезон бомжей???
Эх, у всех бывают трудные времена и чёрная полоса...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил фанат джигурды
   8 / 954
28 апреля в 22:41
Евгеша, а где же твоя коронная фраза: "К сожалению, у нас с начала чемпионата назначают чемпиона."???
Ну ты меня прям в краску ввёл...
Вспомнил...))
Не вечно же таким первенствам быть...
Чемпионат чемпионату - рознь.....
Видать в этом сезоне назначалка сломалась......
Хотя пытались....))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил фанат джигурды
   8 / 954
28 апреля в 22:39
А вспомнить прошлый год.. когда игра Локомотива была невзрачной, пресной, это все обсуждали. но никто не вякал что тянут их, хотя тоже присутвовали результативные ошибки в их пользу, и много. А как Зенит с похожей игрой, так всё. всё куплено и т.п. Притом вопят только москвичи, что говорит о том, что не умеете достойно проигрывать. и вообще, надо уметь выигрывать вопреки судейству,а не кивать на него. Кивать на внешние обстоятельства и ошибки судей - удел слабых. Чувачок, вспомни про 0:3 от Паровоза на Распил-арене, а потом свою тираду перечитай ещё раз.
Ну ты ещё скажи что Локо лучший по игре в этом сезоне....
Никто не говорит что Локо незаслуженно находится на 2-м месте...
Непроигрывает весной...знать либо Кубок либо ЛЧ от него не уйдут...

Ну согласись что ,повторюсь, - Вилков (с Краснодаром),Еськов (с Динамо),и Кичин (сегодня с Енисеем) - принесли по весне Локо 9 очков.....необходимых для попадание в ЛЧ......))
Ну прёт же....то два пенальти - 6 очков...то Кичин со своим выносом в собственные ворота.

Никто не умаляет заслуг Локо в занимаемом нынче месте в таблице.....
Но.....
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Jeck Denielse
   278 / 954
28 апреля в 22:38
Судьи знать у нас такие...... Ошибаются во все стороны..... Но уж и говорить что Зенит у них в "фаворе" - напраслину гнать..... Даже сегодня...кому то из вне игры забивать можно...кому то - нет...))) Да и зря ты пытаешься оправдать разницу в 18 очков в таблице лояльностью судей....... Уверяю тут не в этом дело.... Удачи !!!
Евгеша,

а где же твоя коронная фраза: "К сожалению, у нас с начала чемпионата назначают чемпиона."???
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил papic337
   8 / 954
28 апреля в 22:27
А не поставленное пенальти в последней игре с Крыльями Советов это как? Всё нормально? Всё что ты перечислил было абсолютно законно. Если внимательно посмотреть, то пенальти должно было быть в два раза больше. А сколько раз Спартаку свистели оффсайды, которых не было? А сколько раз Спартаку свистят нарушения, а точно такие же эпизоды соперникам не свистят? Особенно если эти соперники Зенит и ЦСКА.
Судьи знать у нас такие......
Ошибаются во все стороны.....
Но уж и говорить что Зенит у них в "фаворе" - напраслину гнать.....
Даже сегодня...кому то из вне игры забивать можно...кому то - нет...)))
Да и зря ты пытаешься оправдать разницу в 18 очков в таблице лояльностью судей.......
Уверяю тут не в этом дело....
Удачи !!!
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Danila Selin
   278 / 954
28 апреля в 22:25
Я так прситально за Локомотивом не слежу, как вы за зенитом, но ест ьпара примеров, например липовый пеналь в игре Локомотив-Краснодар. фактически минус 3 очка должно быть, и в следующей игре с Динамо, резульаттивная ошибка в пользу Локо, ещё минус. и это только то что я вспомнил из скандального и обсуждаемого. уже минус 6, из-за чего в реальности сейчас Краснодар должен был быть выше Локомотива. А если покопаться, то ещё можно найти и ещё ниже локо будет. А вспомнить прошлый год.. когда игра Локомотива была невзрачной, пресной, это все обсуждали. но никто не вякал что тянут их, хотя тоже присутвовали результативные ошибки в их пользу, и много. А как Зенит с похожей игрой, так всё. всё куплено и т.п. Притом вопят только москвичи, что говорит о том, что не умеете достойно проигрывать. и вообще, надо уметь выигрывать вопреки судейству,а не кивать на него. Кивать на внешние обстоятельства и ошибки судей - удел слабых.
А вспомнить прошлый год.. когда игра Локомотива была невзрачной, пресной, это все обсуждали. но никто не вякал что тянут их, хотя тоже присутвовали результативные ошибки в их пользу, и много. А как Зенит с похожей игрой, так всё. всё куплено и т.п. Притом вопят только москвичи, что говорит о том, что не умеете достойно проигрывать. и вообще, надо уметь выигрывать вопреки судейству,а не кивать на него. Кивать на внешние обстоятельства и ошибки судей - удел слабых.


Чувачок, вспомни про 0:3 от Паровоза на Распил-арене, а потом свою тираду перечитай ещё раз.
papic337
papic337 ответил Олег Борткевич
   441 / 954
28 апреля в 22:25
Еськов ошибался в обе стороны, если ты этого не видел - то кто тебе Доктор?
"Ошибался в обе стороны". В одну сторону не поставил пенальти, а в другую пропустил мелкий фол в середине поля. По твоему это нормальное судейство? Ведь ошибки в обе стороны?
papic337
papic337 ответил Jeck Denielse
   441 / 954
28 апреля в 22:21
Хорош народ то смешить... Судейство у него неправильное...))) Какая команда лидирует по времени игры в большинстве - Спартак. Кто больше забил с пенальти Зенит или Спартак ?? - Спартак - 6....Зенит - 2. Кого судьи чаще удаляли ?? - Зенит - 3 удаления...Спартак - 1 удаление... В подробности вдаваться наверно вообще смысла нет....там тебе вообще стыдно станет... Хотя статистику дружбы "Судей и Спартака" глянь...перед тем как про судейство говорить : Енисей вами в первом круге - обыгран с пенальти 3:2.... Енисей на днях - в большинстве...2:0.... С Ахматом - и пенальти и удаление....3:1.. Анжи - вообще 2 пенальти...и удаление ...3:0 Динамо в первом круге - пенальти...2:1... Краснодар в первом круге - удаление,хоть и в конце...1:0... Анжи в первом круге - 2 удаления....1:0... Тут походу вы "купили" 6-е место - а не Зенит 1-е....)))))
А не поставленное пенальти в последней игре с Крыльями Советов это как? Всё нормально? Всё что ты перечислил было абсолютно законно. Если внимательно посмотреть, то пенальти должно было быть в два раза больше. А сколько раз Спартаку свистели оффсайды, которых не было? А сколько раз Спартаку свистят нарушения, а точно такие же эпизоды соперникам не свистят? Особенно если эти соперники Зенит и ЦСКА.
papic337
papic337 ответил Leningrad 84
   441 / 954
28 апреля в 22:13
Папик, ты бы хоть намекнул: кто, кому и сколько проплатил! И главное, зачем? Если есть игра и есть результат, несмотря на московское судейство. А так - это голые декларации обиженных и опущенных (последний раз Арсеналом) несчастных пупсиков. Неубедительно.
Посмотри на судейство в последних играх Зенита. Какие тебе ещё нужны намёки?
papic337
papic337 ответил Evilhuman
   441 / 954
28 апреля в 22:10
А-ха-ха и это говорит болельщик клуба над которым тупо сжалились один раз за 16 лет и подарили чемпионство на юбилей симоняна
То что Спартаку подарили чемпионство на юбилей Симоняна это плод твоей больной фантазии. А вот то что Зенит делают чемпионом в честь избрания Дюкова президентом РФС, так это факт.
PS. Пиши имена, фамилии, а также названия клубов, с большой буквы. Даже если ты их не любишь. В противном случае это не очень хорошо тебя характеризует.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил papic337
   56 / 954
28 апреля в 22:10
Чему завидовать? Проплаченному чемпионству?
Папик, ты бы хоть намекнул: кто, кому и сколько проплатил!
И главное, зачем? Если есть игра и есть результат, несмотря на московское судейство.
А так - это голые декларации обиженных и опущенных (последний раз Арсеналом) несчастных пупсиков.
Неубедительно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил papic337
   8 / 954
28 апреля в 22:10
Зенит сделанный судьями чемпион. В честь избрания Дюкова президентом РФС.
Хорош народ то смешить...
Судейство у него неправильное...)))
Какая команда лидирует по времени игры в большинстве - Спартак.
Кто больше забил с пенальти Зенит или Спартак ?? - Спартак - 6....Зенит - 2.
Кого судьи чаще удаляли ?? - Зенит - 3 удаления...Спартак - 1 удаление...

В подробности вдаваться наверно вообще смысла нет....там тебе вообще стыдно станет...
Хотя статистику дружбы "Судей и Спартака" глянь...перед тем как про судейство говорить :
Енисей вами в первом круге - обыгран с пенальти 3:2....
Енисей на днях - в большинстве...2:0....
С Ахматом - и пенальти и удаление....3:1..
Анжи - вообще 2 пенальти...и удаление ...3:0
Динамо в первом круге - пенальти...2:1...
Краснодар в первом круге - удаление,хоть и в конце...1:0...
Анжи в первом круге - 2 удаления....1:0...

Тут походу вы "купили" 6-е место - а не Зенит 1-е....)))))
feris1
feris1
   233 / 954
28 апреля в 22:06
Зенит с важной победой!
Сделали ещё один шаг к чемпионству!
papic337
papic337 ответил Danila Selin
   441 / 954
28 апреля в 22:03
Кому кому, а вам бы молчать, всю дорогу судьи ошибаются в пользу московских команды, и вы дипломатично не замечаете, но как такое же у Зенита, вони.. В общем сразу становится понятно кто действительно бомж.
Дело в том что в пользу Спартака судьи действительно ошибаются. Бывает такое. А вот в пользу Зенита имеет место откровенное подсуживание. За это позор и судьям и Зениту.
Danila Selin
Danila Selin ответил Бутсы
   232 / 954
28 апреля в 21:55
Конкретику, пожалуйста, мне вода не нужна.
Я так прситально за Локомотивом не слежу, как вы за зенитом, но ест ьпара примеров, например липовый пеналь в игре Локомотив-Краснодар. фактически минус 3 очка должно быть, и в следующей игре с Динамо, резульаттивная ошибка в пользу Локо, ещё минус. и это только то что я вспомнил из скандального и обсуждаемого. уже минус 6, из-за чего в реальности сейчас Краснодар должен был быть выше Локомотива. А если покопаться, то ещё можно найти и ещё ниже локо будет.
А вспомнить прошлый год.. когда игра Локомотива была невзрачной, пресной, это все обсуждали. но никто не вякал что тянут их, хотя тоже присутвовали результативные ошибки в их пользу, и много. А как Зенит с похожей игрой, так всё. всё куплено и т.п. Притом вопят только москвичи, что говорит о том, что не умеете достойно проигрывать. и вообще, надо уметь выигрывать вопреки судейству,а не кивать на него. Кивать на внешние обстоятельства и ошибки судей - удел слабых.
Evilhuman
Evilhuman ответил papic337
   27 / 954
28 апреля в 21:46
А-ха-ха и это говорит болельщик клуба над которым тупо сжалились один раз за 16 лет и подарили чемпионство на юбилей симоняна
Danila Selin
Danila Selin ответил papic337
   232 / 954
28 апреля в 21:45
Зенит сделанный судьями чемпион. В честь избрания Дюкова президентом РФС.
Кому кому, а вам бы молчать, всю дорогу судьи ошибаются в пользу московских команды, и вы дипломатично не замечаете, но как такое же у Зенита, вони.. В общем сразу становится понятно кто действительно бомж.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил papic337
   172 / 954
28 апреля в 21:42
Победа имени Еськова. Оздоев завалил Шейдаева руками на газон, так он не то что пенальти не дал, а ещё и жёлтую карточку Шейдаеву показал. Он видите ли посмел возмутиться. Да за такое судейство надо пожизненно дисквалифицировать. Были и ещё моменты весьма похожие на пенальти, но увы. Еськов и там ничего не увидел. Зато КС каждое лыко в строку. Позор Еськову! Позор Зениту!
Еськов ошибался в обе стороны, если ты этого не видел - то кто тебе Доктор?
papic337
papic337 ответил Leningrad 84
   441 / 954
28 апреля в 21:40
Вафлы красно-белые завидуют и нервно курят в сторонке...
Чему завидовать? Проплаченному чемпионству?
papic337
papic337 ответил Evilhuman
   441 / 954
28 апреля в 21:38
Столько времени прошло с победы Зенита, а у мясных всё полыхает до сих пор,не потушить... Смиритесь ,Зенит чемпион, вам с пятого места плохо видно...
Зенит сделанный судьями чемпион. В честь избрания Дюкова президентом РФС.
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