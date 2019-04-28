Промес не смог помочь «Севилье» в матче с «Жироной»

«Севилья» проиграла «Жироне» в матче 35-го тура Примеры.
После этой встречи «Севилья» остается на пятой позиции (55 очков), а «Жирона» выходит из зоны вылета и набирает 37 очков.
Жирона, стадион «Мунисипал де Монтиливи»
«Жирона» - «Севилья» - 1:0 (0:0)
Гол: Порту 62
«Жирона»: Буну, Валери, Хуанпе, Эспиноcа, Муньеса Мартинес, Понс Риера, Дуглас Луис, Гранель Ногуэ (Гарсия 84), Порту (Порро 78), Кристиан Стуани, Гарсия Борха (Алкала 90+2).
Главный тренер: Сакристан Эусебио.
«Севилья»: Вацлик, Навас, Гомес, Карришу (Гнаньон 78), Эскудеро, Роке Меса (Сальватиерра 70), Эвер Банега, Сарабия, Васкес, Эль-Хаддади (Промес 56), Бен-Йеддер.
Главный тренер: Капаррос Хоакин.
Предупреждения: Муньеса Мартинес 44, Роке Меса 68, Банега 90.
Удаление: Банега 90+6.
Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.
В другом матче тура «Валенсия» проиграла «Эйбару».
Это на территории с Лапочкиными-Москалёвыми - он голеодор знатный....)))))
А в европах - 57 игр - 4 гола...))))
Это на территории с Лапочкиными-Москалёвыми - он голеодор знатный....)))))
А в европах - 57 игр - 4 гола...))))
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