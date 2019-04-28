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Промес не смог помочь «Севилье» в матче с «Жироной»

28 апреля 2019, 16:54
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона1 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Севилья» проиграла «Жироне» в матче 35-го тура Примеры.

После этой встречи «Севилья» остается на пятой позиции (55 очков), а «Жирона» выходит из зоны вылета и набирает 37 очков.

Жирона, стадион «Мунисипал де Монтиливи»

«Жирона» - «Севилья» - 1:0 (0:0)
Гол: Порту 62

«Жирона»: Буну, Валери, Хуанпе, Эспиноcа, Муньеса Мартинес, Понс Риера, Дуглас Луис, Гранель Ногуэ (Гарсия 84), Порту (Порро 78), Кристиан Стуани, Гарсия Борха (Алкала 90+2).
Главный тренер: Сакристан Эусебио.

«Севилья»: Вацлик, Навас, Гомес, Карришу (Гнаньон 78), Эскудеро, Роке Меса (Сальватиерра 70), Эвер Банега, Сарабия, Васкес, Эль-Хаддади (Промес 56), Бен-Йеддер.
Главный тренер: Капаррос Хоакин.

Предупреждения: Муньеса Мартинес 44, Роке Меса 68, Банега 90.

Удаление: Банега 90+6.

Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.

В другом матче тура «Валенсия» проиграла «Эйбару».

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
29 апреля в 23:04
Каталонцы жгут в ЛаЛиге.
MAUS
MAUS ответил oFANATo
   71 / 954
28 апреля в 19:45
Впарил федун неликвид Севилье, стыдно за игроков из тарасовки
Знатно Квинси конебомжам голы положил, до сих пор понят— и туфту про не несут)))))
parallels
parallels
   3 / 954
28 апреля в 18:56
очень стыдно за спартак!
viv
viv
   263 / 954
28 апреля в 18:14
    Apsny
    Apsny
       45 / 954
    28 апреля в 18:09
      mihaluch
      mihaluch
         61 / 954
      28 апреля в 18:07
      Промес не панацея от всех бед. То что получалось в России не получается в Испании.
      oFANATo
      oFANATo
         142 / 954
      28 апреля в 17:53
      Впарил федун неликвид Севилье, стыдно за игроков из тарасовки
      Великий ЦСКА Москва
      Великий ЦСКА Москва
         186 / 954
      28 апреля в 17:50
      Стыдно всем за бывшего игрока пищевика!
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
         58 / 954
      28 апреля в 17:49
      Свинси вышел на поле - через 6 минут Севилья пропустила гол. Совпадение? Не думаю
      cska plus
      cska plus
         20 / 954
      28 апреля в 17:26
      Все бывшие зулусы беду носят в своих новых клубах.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         8 / 954
      28 апреля в 17:20
      Не смог помочь...))))

      Это на территории с Лапочкиными-Москалёвыми - он голеодор знатный....)))))
      А в европах - 57 игр - 4 гола...))))
      Jum13
      Jum13
         52 / 954
      28 апреля в 17:09
      О - всплыло. А то давно о свиньях новостей не было )))
      FILL3286
      FILL3286
         31 / 954
      28 апреля в 17:03
      головин в лигу 2,дырофеев43 рекордсмен вечный,про лазурных узнали 10 лет назад,а про конюшню знают давненько,то что последние ВЕЧНО!
      хахахахахахах
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил makkie
         25 / 954
      28 апреля в 16:59
      Играл бы в старте, победили :)
      Привет, а ты матч смотрел? С ним Севилья играла в меньшинстве.
      Шишанутый
      Шишанутый
         7 / 954
      28 апреля в 16:59
      Жирона бьется за выжеванее и добыла важную победу! Севилья на выезде играет плохо поэтому не удевительно что проиграли. Скоро начнется матч Хетафе посмотрим смогут ли они воспользоватся этим результатом и заделать отрыв.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил FILL3286
         25 / 954
      28 апреля в 16:58
      стыдно за головина,дырофеева43 и конебомжей))))) хаах ахахх ахх ах аххахахх а
      Таких игроков в составе Севильи нет, зато есть Промес, вот за него и стыдись.
      makkie
      makkie
         11 / 954
      28 апреля в 16:57
      Играл бы в старте, победили :)
      Байкал-38
      Байкал-38
         25 / 954
      28 апреля в 16:57
      Промес полный ноль!
      FILL3286
      FILL3286
         31 / 954
      28 апреля в 16:56
      стыдно за головина,дырофеева43 и конебомжей)))))
      хаах ахахх ахх ах аххахахх а
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         12 / 954
      28 апреля в 16:56
      Жирону с победой!
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