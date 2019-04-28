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«Манчестер Сити» с трудом взял три очка в матче с «Бернли»

28 апреля 2019, 17:59
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«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» в матче 36-го тура АПЛ, однако победа далась непросто.

«Горожане» продолжают возглавлять турнирную таблицу, но «Ливерпуль» следует по пятам. «Бернли» - 15-й.

Бернли, стадион «Тюрф Мур»

«Бернли» - «Манчестер Сити» 0:1 (0:0)
Голы: Агуэро 63

«Бернли»: Хитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик (Гудмундссон 76), Вествуд, Корк, Макнил, Барнс, Вуд (Выдра 72)
Главный тренер: Дайч Шон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Гюндоган, Зинченко, Стерлинг (Отаменди 90+2), Бернарду Силва, Сильва, Сане (Габриэл Жезус 64), Агуэро (Стоунз 83)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждение: Лоутон 87

Судья: Тирни Пол.

Преследователь «Манчестер Сити», «Ливерпуль», вчера разгромил «Хаддерсфилд».

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Martini_1987
Martini_1987 ответил Князь Московский
   327 / 954
30 апреля в 11:40
Аха-ха), сквозерская зависть тебя душит, вам то АПЛ не видать как своих ушей. Ещё ни одно поколение бестрофейных болельщиков сменится, а зависть так и не отпустит)
Зависть чего, пресного чемпионства на одноклеточном уровне преславутого кабинентуса!? Придумай что нибудь новое, а то утомил одними и теми же фразами, да и сериал никому не интересен здесь, италийский футбол умер вместе с величием Милана, а все остальное это так, веяние времени и стечение обстоятельств, за исключением всем известных липовых чампиенств)
Князь Московский
Князь Московский ответил rain07
   13 / 954
29 апреля в 21:50
Аяксом простирали зашкваренную букерами полосатую синьору)))
Зато чище портовой помойки Судьипуля. Скоро и Месся вам таблеточку промеж булочек засунет, как в копилочку. Аха-ха)
После этого стиральный порошок Аякс вам покажется раем.)
rain07
rain07 ответил Князь Московский
   946 / 954
29 апреля в 21:40
И что? В Донецке до войны была тошнотная забегаловка-рыгаловка и называлась "Ливерпуль". Аха-ха)
Аяксом простирали зашкваренную букерами полосатую синьору)))
Князь Московский
Князь Московский ответил fanliverpoolfan
   13 / 954
29 апреля в 19:04
Че скучно на ветках сериалки?там же не кто и не сидит ,кабинетная лига не интересна ведь, и ты решил Английских команд хейтить?
    Князь Московский
    Князь Московский ответил rain07
       13 / 954
    29 апреля в 19:01
    Стиральный порошок Аякс ))))
    И что?
    В Донецке до войны была тошнотная забегаловка-рыгаловка и называлась "Ливерпуль". Аха-ха)
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       654 / 954
    29 апреля в 12:13
    Вот потому и радовались игроки "МС" после забитого мяча, что очень тяжело и непросто выигрывать матч по заказу, когда победа необходима, как воздух, чтобы участвовать в чемпионской гонке.
    Agamaga
    Agamaga
       139 / 954
    28 апреля в 23:45
    Этого достаточно, чтоб оставить не у дел очередной раз Ливерпуль
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил Князь Московский
       70 / 954
    28 апреля в 23:19
    Че скучно на ветках сериалки?там же не кто и не сидит ,кабинетная лига не интересна ведь, и ты решил Английских команд хейтить?
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив
       36 / 954
    28 апреля в 23:14
    Давно в АПЛ не было такой огненной концовки.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил DXTK
       162 / 954
    28 апреля в 23:13
    Да и Суарес кусался у вас, а когда перешел в Барсу перестал этого делать.))) ливер портит игроков, а потом на других сварачивает. хотя это в духе Ливерки, Вас тащат судьи в открытую в этом сезоне, пенки офсайды и прочая кабинетная работа в АПЛ и даже в ЛЧ, а фанаты колбасы сворачивают на МС, Тоттенхэм, МЮ, как в поговорке "в чужом глазу соринку видят, а в своем и бревна не замечают".
    Нет, это в духе Ттх, именно не видите, как падает Кейн, раньше контакта или Алли,или Сон вчера 2-3 раза пытался пенальти получить, но судья правильно не дал, но вы это не видите, зато левые пенальти у Ливерпуля, кстати когда в последний раз Ливерпуль получал левый пенальти с Арсеналом на Ловрен, остальные пенальти были честными, даже эксперты, которые не любят Ливерпуль это признают, например Кин или Невилл. Голы с оффсайда, был за последние 20 матчей 1 раз, зато вспоминать об этом будете до конца следующего сезона, и опять же забываете про пенальти, который заработал Кейне из оффсайда в 1/2 ЕФЛ Кап, вот именно бревно не видите.
    rain07
    rain07 ответил Князь Московский
       946 / 954
    28 апреля в 23:11
    Аха-ха), сквозерская зависть тебя душит, вам то АПЛ не видать как своих ушей. Ещё ни одно поколение бестрофейных болельщиков сменится, а зависть так и не отпустит)
    Стиральный порошок Аякс ))))
    DXTK
    DXTK ответил Kirill Erokhin
       140 / 954
    28 апреля в 22:55
    До Мс он как бы не занимался дайвингом,по крайне мере я этого не помню, так что скорее в сборной, у Али и Кейна, с этими двумя, только Ламела может сравниться.
    Да и Суарес кусался у вас, а когда перешел в Барсу перестал этого делать.))) ливер портит игроков, а потом на других сварачивает.

    хотя это в духе Ливерки, Вас тащат судьи в открытую в этом сезоне, пенки офсайды и прочая кабинетная работа в АПЛ и даже в ЛЧ, а фанаты колбасы сворачивают на МС, Тоттенхэм, МЮ, как в поговорке "в чужом глазу соринку видят, а в своем и бревна не замечают".
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил DXTK
       162 / 954
    28 апреля в 22:41
    не удивляйся - Стерлинг дайвингу научился как раз в колбасе,)))
    До Мс он как бы не занимался дайвингом,по крайне мере я этого не помню, так что скорее в сборной, у Али и Кейна, с этими двумя, только Ламела может сравниться.
    DXTK
    DXTK ответил Kirill Erokhin
       140 / 954
    28 апреля в 22:34
    Сити вообще не бил пенальти? Нет, им давали пенальти в том числе из-за дайвинга Рахима, но вам это не интересно, какие голы с оффсайдов, был один раз за весь второй круг, но хейтеры этого не видят, а если есть сомнение насчет пенальти в пользу Ливерпуля, то 80% это были чистые пенальти, но вам все равно.
    не удивляйся - Стерлинг дайвингу научился как раз в колбасе,)))
    DXTK
    DXTK
       140 / 954
    28 апреля в 22:12
    интересно даже сколько новоиспеченных глоров ливерки останется на соккере, если они не выиграют АПЛ?

    Или их опять сдует ветром как было в 2014 году....... мне их даже жаль постоянно заходят на ветку сити и топять за всех даже опускаются до уровня полного вна когда желают успеху даже мю....срамота колбасная.....

    PS Гвардиоле снова быть на олимпе.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Князь Московский
       162 / 954
    28 апреля в 22:07
    Что ты заладил, - "Придумывают, придумывают..." Я своими глазами что вижу, о том и пишу. МС не смотрю практически, сегодня вот посмотрел. Всё там по делу. А когда ошибки были в пользу СИТИ? Не помню даже, что бы обсуждали тут подобное, хотя хейтеров у них не меньше вашего.
    Сити вообще не бил пенальти? Нет, им давали пенальти в том числе из-за дайвинга Рахима, но вам это не интересно, какие голы с оффсайдов, был один раз за весь второй круг, но хейтеры этого не видят, а если есть сомнение насчет пенальти в пользу Ливерпуля, то 80% это были чистые пенальти, но вам все равно.
    Князь Московский
    Князь Московский ответил fanliverpoolfan
       13 / 954
    28 апреля в 21:18
    Скем Ювентус играет в лч?не вижу,или они уже в финале?ахахахахаха
    КАк с кем? С чИмпионом АПЛ Судьипулем. Аха-ха)
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил Князь Московский
       70 / 954
    28 апреля в 21:15
    Скем Ювентус играет в лч?не вижу,или они уже в финале?ахахахахаха
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Martini_1987
       13 / 954
    28 апреля в 21:10
    У князья болит и не отпускает, но бедняга сам не лечится совсем, сочувствую, ведь без боли в сердце на сериал не взглянешь, и уж тем более на одноглазую старушенцую, которая из года в год клепает никому не интересные, и столь же бестолковые скудетто, но хоть тут душонку отведёт, посмотрит на настоящий футбол, и на то, что такое футбол в принципе))
    Аха-ха), сквозерская зависть тебя душит, вам то АПЛ не видать как своих ушей. Ещё ни одно поколение бестрофейных болельщиков сменится, а зависть так и не отпустит)
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Kirill Erokhin
       13 / 954
    28 апреля в 21:09
    Возможно 1-2 ошибки были в пользу Ливерпуля за весь сезон, и в пользу Ман Сити не меньше, а если кажется, что судьи ошибаются только в сторону Ливерпуля, то это похоже уже навязчивая идея для хейтеров Ливерпуля, по другому они не могут понять, как Ливерпуль весь сезон на равных борется с Сити, вот и придумывают всякую ерунду.
    Что ты заладил, - "Придумывают, придумывают..." Я своими глазами что вижу, о том и пишу. МС не смотрю практически, сегодня вот посмотрел. Всё там по делу. А когда ошибки были в пользу СИТИ? Не помню даже, что бы обсуждали тут подобное, хотя хейтеров у них не меньше вашего.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 954
    28 апреля в 20:51
    Сити с огнем играет,думаю дрогнут
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Князь Московский
       162 / 954
    28 апреля в 20:48
    Я не слушаю мифы, а верю своим глазам. В этом сезоне я посмотрел лишь четыре игры ливера и увидел в двух турах к ряду голы из офсайда и один липовый пеналь. Мифы мне интересны только такие: https://www.youtube.com/watch?v=mhz3T3o1kQM
    Возможно 1-2 ошибки были в пользу Ливерпуля за весь сезон, и в пользу Ман Сити не меньше, а если кажется, что судьи ошибаются только в сторону Ливерпуля, то это похоже уже навязчивая идея для хейтеров Ливерпуля, по другому они не могут понять, как Ливерпуль весь сезон на равных борется с Сити, вот и придумывают всякую ерунду.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       70 / 954
    28 апреля в 20:34
    А как мешок тянула времья против Бернли смешно было,ну ниче скоро будете как раньше за выживание бороться.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       70 / 954
    28 апреля в 20:28
    Тирни пол вошёл в зал славы мешка,чистую пеньку не дал.
    Martini_1987
    Martini_1987
       327 / 954
    28 апреля в 20:19
    У князья болит и не отпускает, но бедняга сам не лечится совсем, сочувствую, ведь без боли в сердце на сериал не взглянешь, и уж тем более на одноглазую старушенцую, которая из года в год клепает никому не интересные, и столь же бестолковые скудетто, но хоть тут душонку отведёт, посмотрит на настоящий футбол, и на то, что такое футбол в принципе))
    ЛиверпульЧемпион
    ЛиверпульЧемпион
       781 / 954
    28 апреля в 20:14
    У сити сколько кубков чемпионов и сколько у ливера?
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Karkaz
       13 / 954
    28 апреля в 20:13
    Лестер отберет очки
    Только розовые у глориков ливера и им симпатизирующим. Аха-ха)
    ЛиверпульЧемпион
    ЛиверпульЧемпион
       781 / 954
    28 апреля в 20:13
    Сити только и умеет что чемпионат выигрывать
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    28 апреля в 20:13
    Бернли неплохо держал оборону,но чтоб сдюжить сити нужно еще и контригру хоть какую-то показывать. на гол МС наиграли. надеюсь,через неделю Лестер,который щас в неплохой форме,как минимум потрепет нервы шейхам.
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Kirill Erokhin
       13 / 954
    28 апреля в 20:13
    Помощь Ливерпулю, это миф придуманный хейтерами Ливерпуля, можете верить в это дальше.
    Я не слушаю мифы, а верю своим глазам. В этом сезоне я посмотрел лишь четыре игры ливера и увидел в двух турах к ряду голы из офсайда и один липовый пеналь. Мифы мне интересны только такие:
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