«Манчестер Сити» с трудом взял три очка в матче с «Бернли»

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» в матче 36-го тура АПЛ, однако победа далась непросто.
«Горожане» продолжают возглавлять турнирную таблицу, но «Ливерпуль» следует по пятам. «Бернли» - 15-й.
Бернли, стадион «Тюрф Мур»
«Бернли» - «Манчестер Сити» 0:1 (0:0)
Голы: Агуэро 63
«Бернли»: Хитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик (Гудмундссон 76), Вествуд, Корк, Макнил, Барнс, Вуд (Выдра 72)
Главный тренер: Дайч Шон.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Гюндоган, Зинченко, Стерлинг (Отаменди 90+2), Бернарду Силва, Сильва, Сане (Габриэл Жезус 64), Агуэро (Стоунз 83)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждение: Лоутон 87
Судья: Тирни Пол.
Преследователь «Манчестер Сити», «Ливерпуль», вчера разгромил «Хаддерсфилд».
После этого стиральный порошок Аякс вам покажется раем.)
После этого стиральный порошок Аякс вам покажется раем.)
В Донецке до войны была тошнотная забегаловка-рыгаловка и называлась "Ливерпуль". Аха-ха)
В Донецке до войны была тошнотная забегаловка-рыгаловка и называлась "Ливерпуль". Аха-ха)
хотя это в духе Ливерки, Вас тащат судьи в открытую в этом сезоне, пенки офсайды и прочая кабинетная работа в АПЛ и даже в ЛЧ, а фанаты колбасы сворачивают на МС, Тоттенхэм, МЮ, как в поговорке "в чужом глазу соринку видят, а в своем и бревна не замечают".
хотя это в духе Ливерки, Вас тащат судьи в открытую в этом сезоне, пенки офсайды и прочая кабинетная работа в АПЛ и даже в ЛЧ, а фанаты колбасы сворачивают на МС, Тоттенхэм, МЮ, как в поговорке "в чужом глазу соринку видят, а в своем и бревна не замечают".
Или их опять сдует ветром как было в 2014 году....... мне их даже жаль постоянно заходят на ветку сити и топять за всех даже опускаются до уровня полного вна когда желают успеху даже мю....срамота колбасная.....
PS Гвардиоле снова быть на олимпе.
Или их опять сдует ветром как было в 2014 году....... мне их даже жаль постоянно заходят на ветку сити и топять за всех даже опускаются до уровня полного вна когда желают успеху даже мю....срамота колбасная.....
PS Гвардиоле снова быть на олимпе.
https://www.youtube.com/watch?v=mhz3T3o1kQM