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Червиченко: «„Спартаку“ нужен хирург, а он бегает по бабкам и шаманам»

29 апреля 2019, 10:18

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нынешнем состоянии команды.

Знаете, бывает так, что больной, когда ему надо делать операцию, проводить сложное хирургическое вмешательство, а он вместо этого начинает бегать по бабкам, шаманам, экстрасенсам. Он время теряет, думает, что вылечится примочками. Вот это похоже на историю спартаковскую.

А как вам последний спектакль под названием «совет директоров», который завершился совершенно алогично? Был поставлен жирный крест на этом сезоне. Уходят люди, которые в принципе довольно неплохо справлялись со своей работой (спортивный директор Сергей Родионов и вице-президент клуба Наиль Измайлов). Не скажу, что они отлично работали, раз «Спартак» не в тройке. Но свои обязанности выполняли очень хорошо. Зато на посту остается человек, который, на мой взгляд, просто губит команду. У «Спартака» нет ни стиля, ни игры, ни характера, ни-че-го. А сейчас последует доигрывание сезона с элементами внутренней вражды. Понятное дело, что летом многих игроков выставят на трансфер. В серпентарии единомышленников этот клубок сейчас начнет прямо копошиться в негативном плане. Я не думаю, что «Спартаку» даже пятую строчку в таблице удастся удержать, хотя, конечно, всё возможно. Судьи ведь неплохо относятся и к «Спартаку», а график не такой сложный, каким мог быть. Но сейчас в команде начнется апатия, а те игроки, которые понимают, что уже, в любом случае, покидают «Спартак», начнут себя беречь. Зачем им убиваться и травмы получать в борьбе за пятое место РПЛ, если нужно новые контракты подписывать?

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Алексей Носов
Алексей Носов
29 апреля в 20:41
Один жирный хирург уже был у руля,сейчас только интервью раздает
andrefino13
andrefino13 ответил Крутой камерунец
   606 / 954
29 апреля в 20:27
Ну сорят они деньгами, кто им может запретить)))? Грамотная селекция, это когда денег нет, а команда играет...
dok66
dok66
   688 / 954
29 апреля в 20:26
И что это так на Червиченко все возбудились ?
andrefino13
andrefino13 ответил Jeck Denielse
   606 / 954
29 апреля в 20:23
Ну раз пошла такая пьянка, то Еськов вчера не ставит сто процентный на Шейдаеве, вместо этого парень получает жёлтую, потом вторую, и Зенит опять чемпион...
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 954
29 апреля в 19:23
Спартаку нужен патологоанатом!
Хирург - уже поздно.
RIR68
RIR68
   112 / 954
29 апреля в 19:03
какой слог! сколько эпитетов! прочитал, и сразу ромбик перед глазами нарисовался, насколько всё верно)))
Сп62
Сп62 ответил Sysanin101
   467 / 954
29 апреля в 18:47
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил Jeck Denielse
       304 / 954
    29 апреля в 18:14
    дщек скатлися до оскорбляшек)) от оправдашек до окорбляшек)) оно и следовало)))
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил andrefino13
       304 / 954
    29 апреля в 18:08
    Все трансферы в точку, че орёшь, не понятно.)))
    грамотная селекция - это когда скаут присматривается к перспективному игроку,берет его на вырост,и он выстреливает.то что сделал зенит - это просто скупка классных игроков - неболее) я уже писал,что пальцем в небо,до этого пятьдесят классных игроков принесли зинаиде лишь пятое место
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил andrefino13
       304 / 954
    29 апреля в 18:06
    Тебя самого только отпустило, когда понял, что Зенит не упустит первое место, а так ещё вчера истерил после побед Локомотива, не веришь, почитай коменты свои. Ничего личного, я против двойных стандартов.
    он всегда истерит и противоречит.я бы на его месте после вчерашнего беспредела еськова вообще тему судейства не поднимал)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил andrefino13
       8 / 954
    29 апреля в 17:59
    А что сейчас что то изменилось????
    И два пенальти и автогол не помогли набрать Локо 9 очков в трех играх ???
    Да ты лучше не меня "вчерашнего" читай.....А Червиченко сегодня........Там вроде все по делу....Без предвзятости...

    Все....Всем пока....никого не хотел задеть...Если что извиняйте........Я на сейшн...До завтра....
    Чуть не забыл....Удачи Рубину... )))))))
    andrefino13
    andrefino13 ответил Jeck Denielse
       606 / 954
    29 апреля в 17:31
    Тебя самого только отпустило, когда понял, что Зенит не упустит первое место, а так ещё вчера истерил после побед Локомотива, не веришь, почитай коменты свои. Ничего личного, я против двойных стандартов.
    andrefino13
    andrefino13 ответил Крутой камерунец
       606 / 954
    29 апреля в 17:27
    Все трансферы в точку, че орёшь, не понятно.)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Бутсы
       8 / 954
    29 апреля в 17:25
    Над кем весь соккер смеется это ты проверь на ветке "Спартак проиграл Арсеналу"...)))
    Вся страна два дня ликовала...

    Зря ты вообще эту тему (судейства) поднял....Ну не ваше это...Даже Адриано знает...Надо не играть а лежать и руки к судье протягивать....Так больше шансов обострить игру..))
    Я понимаю твое негодование по поводу разницы в таблице между нашими командами....18 очков....
    Но зачем ты вместо вопросов а команде которая бесславно проиграла 3 матча из 4-х ищешь виноватых в Питере который более чем достойно играет и забил 18 голов за последние 6 матчей.... ????

    Не хорошая.....Не уважаемая не правильная у тебя позиция....
    Если Питер впереди на 18 очков значит всё куплено...)))
    Я вообще не верю в подкупы судей на данном уровне...Какие то может личные пристрастия у них и имеются...Живые люди.. давно в футболе....Кто то им больше симпатичен кто то меньше по разным причинам...Но не финансовым...

    Не в том лесу грибы ищешь....
    Но если что то знаешь...Или видел...Передачу чемоданчика...Подкуп...Взятку...Не скрывай...!!!!!!
    Сообщай куда следует...
    Но мне то об этом зачем????
    cvbn1
    cvbn1
       717 / 954
    29 апреля в 17:05
    Спартаку нужен забойщик свиней.
    makkie
    makkie
       11 / 954
    29 апреля в 17:01
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец
       304 / 954
    29 апреля в 16:51
    бомж ниже писал что все трансферы в точку,я ору)) какие трансферы? ракицкий и до этого был едва ли не лучшим в Шахтёре,Азмун и до этого феерил в Ростове,в Рубине был лишь спад,а негритенок неплохо так пылил за Боку,и перешёл к лазурным за 15 млн)) где тут селекция то?))
    Бутсы
    Бутсы ответил Jeck Denielse
       161 / 954
    29 апреля в 16:46
    )))) Вам совесть по определённым дням чтоль выдают...Или напрочь отобрали???? Сидит оправдашки лепит ....)))) Зениту не нужны ваши Москолево-Лапочкинские методы набора очков... Вы и при полностью лояльном судействе и в Тарасовке состряпанным календарем выше 5-го места запрыгнуть не можете.... 80% победок при удалении или пенальти....)))) Хорош самотроллиться.....И народ смешить....Судьи им помешали.....))))))) Да если б не ваши друзья судьи - были бы вы в таблице между Динамо и Крыльями...)))))
    Ты главное больше смайликов ставь, больше, это же так остроумно. Кто тут лепит оправдашки, и перед кем? Перед тобой что-ли? Кто то оправдывает что наш сезон провален? Вы смотрите на финише не обделайтесь, а то накупили судей, полтинник ногомячистов, своего человека во главу поставили, ведь смеху то будет. И да. С чем ты не согласен? С тем, что Дюков не ваш человек? С тем, что у вас самый большой выбор футболистов, что вам пришлось едва ли не половину по арендам отдавать? Или с тем, что Еськов ваш выкормыш? Но ты главное ставь больше смайликов, над тобой и твоими розово-лазурными очками давно весь соккер смеётся. В твоих глазах Зенит ведь - еврогранд, а в глазах остальных унылый мешок с баблом, который без подкупа и Минское Динамо пройти не может.

    Но ты главное скобочки ставить не забудь, и точки (а то раньше ты через каждое слово делал троеточие, что случилось, Вискарь?)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Бутсы
       8 / 954
    29 апреля в 16:37
    ))))
    Вам совесть по определённым дням чтоль выдают...Или напрочь отобрали????

    Сидит оправдашки лепит ....))))
    Зениту не нужны ваши Москолево-Лапочкинские методы набора очков...

    Вы и при полностью лояльном судействе и в Тарасовке состряпанным календарем выше 5-го места запрыгнуть не можете....
    80% победок при удалении или пенальти....))))

    Хорош самотроллиться.....И народ смешить....Судьи им помешали.....)))))))
    Да если б не ваши друзья судьи - были бы вы в таблице между Динамо и Крыльями...)))))
    Бутсы
    Бутсы ответил Jeck Denielse
       161 / 954
    29 апреля в 16:10
    Почитал тут... Ну никак оправдашки московских не тянут на разницу в 18 очков в таблице...)))) Короче...... удачи Рубину сегодня...))))
    А ты чему так рад то? Тому, что Зенит имея 50 человек в составе, ручного Еськова, поставщика очков в виде Оренбурга, и всё это при Дюкове, идёт к "чемпионству"? Грош ему цена.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 954
    29 апреля в 15:50
    Почитал тут...
    Ну никак оправдашки московских не тянут на разницу в 18 очков в таблице...))))

    Короче...... удачи Рубину сегодня...))))
    Заполярный
    Заполярный ответил Sysanin101
       282 / 954
    29 апреля в 15:49
    Спартак "чемпион" по скандальному судейству в свою пользу!!! Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО! Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!! И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место. Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! Таким образом, на НЕДАВНЕМ печальном заседании совета директоров ФК «Спартак-Москва» было косвенно ПРИЗНАНО, что спартаковцы стали чемпионами благодаря административному и судейскому ресурсу РФС, а не игровому. На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! - Ранее, в конце того сезона, а ныне покойный Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный и судейский ресурс. - Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды. - Ранее Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона 2016/17". Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр." У кого есть мозги, да ПОЙМЁТ! В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса! Федун тогда БРОСИЛ к ногам судей бешеные ДЕНЬГИ и они помогли Спартаку украсть золото чемпионата у ЦСКА и у Зенита!!! Судьи, за счёт скандалов в пользу Спартака, выключили ЦСКА и Зенит в борьбе за золото чемпионата, согласно ЦЕНЫ вопроса. На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака: - Европу - ПРОВАЛИЛИ! - Кубок России - ПРОВАЛИЛИ! - Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ! ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!! Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон - второй подряд!!! Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
    ТЕБЯ БЫ В АНТАРКТИДУ, ВЕСЬ ЛЕД БЫ РАСТОПИЛ.
    Бутсы
    Бутсы ответил Parovoznic
       161 / 954
    29 апреля в 15:48
    Багаж Аленичева?))))) Не, судьи здесь ни при чём, думаю. Просто в том сезоне все были ещё хуже Спартака. Зенит и ЦСКА "искали свою игру". Палыч тока что пришёл в Локомотив и наводил там порядок после Ольги Юрьевны, чтоб она была здорова. В Краснодаре был ещё Шалимов (нынешний "мусаевский" Краснодар в том сезоне порвал бы всех в клочья). И тут - Спартак, как из звезды на лыжах... В общем, Спартак выиграл в тот год закономерно, кмк. Не потому, что Спартак был хорош, а потому, что конкуренты плохи. В общем, дело в конкурентах, а не в Будогосском или Егорове. ИМХО, канеш...
    А, ты его слушай больше, этого Сусанина. У него каждый пост - Спартак, Федун, Судьи, и капс через слово. Причём так верещит как буд-то свои кровные отдавал.
    Узбагоеный
    Узбагоеный
       100 / 954
    29 апреля в 15:47
    Спартаку поможет тогда, когда Федун его продаст и отойдет от дел.
    Заполярный
    Заполярный ответил kust07
       282 / 954
    29 апреля в 15:45
    Червиченко нужен психиатр
    НЕ ПОМОЖЕТ
    Parovoznic
    Parovoznic ответил Sysanin101
       57 / 954
    29 апреля в 15:31
    То, что что-то НЕ ЛАДНО в датском (спартаковском, прим. автора) "королевстве", и причём уже давно, ВСЕМ известно. 1. Кононову предложили поработать в Спартаке и он правильно сделал, что согласился. Другое дело, какое наследство ему досталось от Карреры и временщиков. Вот это и есть ГЛАВНЫЙ вопрос пробуксовки Спартака и Кононова. "У "СПАРТАКА" с Каррерой никогда НЕ БЫЛО стабильной ИГРЫ. Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне 2016/17! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю игру в Спартаке поставил Дмитрий Аленичев, а Каррера присвоил себе ЧУЖИЕ заслуги. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака" в скандальном судейском сезоне 2016/17! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом! Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!! - Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять! Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ! Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА! Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна! А когда помощь судей, согласно цены вопроса, не приносит Спартаку результата, то Каррера и Кононов СДУЛИСЬ вместе со Спартаком!
    Багаж Аленичева?)))))

    Не, судьи здесь ни при чём, думаю.
    Просто в том сезоне все были ещё хуже Спартака. Зенит и ЦСКА "искали свою игру". Палыч тока что пришёл в Локомотив и наводил там порядок после Ольги Юрьевны, чтоб она была здорова. В Краснодаре был ещё Шалимов (нынешний "мусаевский" Краснодар в том сезоне порвал бы всех в клочья).
    И тут - Спартак, как из звезды на лыжах...
    В общем, Спартак выиграл в тот год закономерно, кмк. Не потому, что Спартак был хорош, а потому, что конкуренты плохи.
    В общем, дело в конкурентах, а не в Будогосском или Егорове.
    ИМХО, канеш...
    Озеров
    Озеров ответил Sysanin101
       90 / 954
    29 апреля в 15:23
    Спартак "чемпион" по скандальному судейству в свою пользу!!! Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО! Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!! И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место. Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! Таким образом, на НЕДАВНЕМ печальном заседании совета директоров ФК «Спартак-Москва» было косвенно ПРИЗНАНО, что спартаковцы стали чемпионами благодаря административному и судейскому ресурсу РФС, а не игровому. На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! - Ранее, в конце того сезона, а ныне покойный Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный и судейский ресурс. - Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды. - Ранее Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона 2016/17". Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр." У кого есть мозги, да ПОЙМЁТ! В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса! Федун тогда БРОСИЛ к ногам судей бешеные ДЕНЬГИ и они помогли Спартаку украсть золото чемпионата у ЦСКА и у Зенита!!! Судьи, за счёт скандалов в пользу Спартака, выключили ЦСКА и Зенит в борьбе за золото чемпионата, согласно ЦЕНЫ вопроса. На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака: - Европу - ПРОВАЛИЛИ! - Кубок России - ПРОВАЛИЛИ! - Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ! ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!! Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон - второй подряд!!! Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
    Так много слов

    А смысла 0

    Зачем столько писать

    Бери пример с паралельного

    Два слова равноценны твоему опусу

    Ну и смысл было мозоли натерать?
    Sysanin101
    Sysanin101 ответил Parovoznic
       284 / 954
    29 апреля в 15:15
    Спартачи, вы сами виноваты в ваших проблемах. Ну, или ваш Федун. Когда у одной проститутки есть тёрки с тренером, то гнать из команды надо проститутку, а не тренера. Кста, у нас Палыч с Самедовым так и поступил в своё время. Результат- на рыло. P.S. Говорил я вам: эта проститутка ещё принесёт вам срач в команду. Нет же, не слушали, хамили, оскорбляли....
    То, что что-то НЕ ЛАДНО в датском (спартаковском, прим. автора) "королевстве", и причём уже давно, ВСЕМ известно.
    1. Кононову предложили поработать в Спартаке и он правильно сделал, что согласился.
    Другое дело, какое наследство ему досталось от Карреры и временщиков.
    Вот это и есть ГЛАВНЫЙ вопрос пробуксовки Спартака и Кононова.

    "У "СПАРТАКА" с Каррерой никогда НЕ БЫЛО стабильной ИГРЫ.
    Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне 2016/17!
    Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
    Всю игру в Спартаке поставил Дмитрий Аленичев, а Каррера присвоил себе ЧУЖИЕ заслуги.

    Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
    Вот реальное место "Спартака" в скандальном судейском сезоне 2016/17!

    На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!

    А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!

    Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
    - Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
    Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ!

    Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА!
    Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна!
    А когда помощь судей, согласно цены вопроса, не приносит Спартаку результата, то Каррера и Кононов СДУЛИСЬ вместе со Спартаком!
    Sysanin101
    Sysanin101
       284 / 954
    29 апреля в 15:11
    Спартак "чемпион" по скандальному судейству в свою пользу!!!

    Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
    Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
    И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
    Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!

    Таким образом, на НЕДАВНЕМ печальном заседании совета директоров ФК «Спартак-Москва» было косвенно ПРИЗНАНО, что спартаковцы стали чемпионами благодаря административному и судейскому ресурсу РФС, а не игровому.
    На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!

    - Ранее, в конце того сезона, а ныне покойный Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный и судейский ресурс.
    - Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
    - Ранее Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона 2016/17".
    Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр."

    У кого есть мозги, да ПОЙМЁТ!
    В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса!
    Федун тогда БРОСИЛ к ногам судей бешеные ДЕНЬГИ и они помогли Спартаку украсть золото чемпионата у ЦСКА и у Зенита!!!
    Судьи, за счёт скандалов в пользу Спартака, выключили ЦСКА и Зенит в борьбе за золото чемпионата, согласно ЦЕНЫ вопроса.
    На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!

    Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!

    И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака:
    - Европу - ПРОВАЛИЛИ!
    - Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
    - Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
    ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
    Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон - второй подряд!!!
    Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
    Parovoznic
    Parovoznic
       57 / 954
    29 апреля в 15:01
    Спартачи, вы сами виноваты в ваших проблемах. Ну, или ваш Федун.
    Когда у одной проститутки есть тёрки с тренером, то гнать из команды надо проститутку, а не тренера.
    Кста, у нас Палыч с Самедовым так и поступил в своё время. Результат- на рыло.

    P.S. Говорил я вам: эта проститутка ещё принесёт вам срач в команду.
    Нет же, не слушали, хамили, оскорбляли....
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