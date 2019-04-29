Червиченко: «„Спартаку“ нужен хирург, а он бегает по бабкам и шаманам»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нынешнем состоянии команды.
Знаете, бывает так, что больной, когда ему надо делать операцию, проводить сложное хирургическое вмешательство, а он вместо этого начинает бегать по бабкам, шаманам, экстрасенсам. Он время теряет, думает, что вылечится примочками. Вот это похоже на историю спартаковскую.
А как вам последний спектакль под названием «совет директоров», который завершился совершенно алогично? Был поставлен жирный крест на этом сезоне. Уходят люди, которые в принципе довольно неплохо справлялись со своей работой (спортивный директор Сергей Родионов и вице-президент клуба Наиль Измайлов). Не скажу, что они отлично работали, раз «Спартак» не в тройке. Но свои обязанности выполняли очень хорошо. Зато на посту остается человек, который, на мой взгляд, просто губит команду. У «Спартака» нет ни стиля, ни игры, ни характера, ни-че-го. А сейчас последует доигрывание сезона с элементами внутренней вражды. Понятное дело, что летом многих игроков выставят на трансфер. В серпентарии единомышленников этот клубок сейчас начнет прямо копошиться в негативном плане. Я не думаю, что «Спартаку» даже пятую строчку в таблице удастся удержать, хотя, конечно, всё возможно. Судьи ведь неплохо относятся и к «Спартаку», а график не такой сложный, каким мог быть. Но сейчас в команде начнется апатия, а те игроки, которые понимают, что уже, в любом случае, покидают «Спартак», начнут себя беречь. Зачем им убиваться и травмы получать в борьбе за пятое место РПЛ, если нужно новые контракты подписывать?
Хирург - уже поздно.
Хирург - уже поздно.
И два пенальти и автогол не помогли набрать Локо 9 очков в трех играх ???
Да ты лучше не меня "вчерашнего" читай.....А Червиченко сегодня........Там вроде все по делу....Без предвзятости...
Все....Всем пока....никого не хотел задеть...Если что извиняйте........Я на сейшн...До завтра....
Чуть не забыл....Удачи Рубину... )))))))
И два пенальти и автогол не помогли набрать Локо 9 очков в трех играх ???
Да ты лучше не меня "вчерашнего" читай.....А Червиченко сегодня........Там вроде все по делу....Без предвзятости...
Все....Всем пока....никого не хотел задеть...Если что извиняйте........Я на сейшн...До завтра....
Чуть не забыл....Удачи Рубину... )))))))
Вся страна два дня ликовала...
Зря ты вообще эту тему (судейства) поднял....Ну не ваше это...Даже Адриано знает...Надо не играть а лежать и руки к судье протягивать....Так больше шансов обострить игру..))
Я понимаю твое негодование по поводу разницы в таблице между нашими командами....18 очков....
Но зачем ты вместо вопросов а команде которая бесславно проиграла 3 матча из 4-х ищешь виноватых в Питере который более чем достойно играет и забил 18 голов за последние 6 матчей.... ????
Не хорошая.....Не уважаемая не правильная у тебя позиция....
Если Питер впереди на 18 очков значит всё куплено...)))
Я вообще не верю в подкупы судей на данном уровне...Какие то может личные пристрастия у них и имеются...Живые люди.. давно в футболе....Кто то им больше симпатичен кто то меньше по разным причинам...Но не финансовым...
Не в том лесу грибы ищешь....
Но если что то знаешь...Или видел...Передачу чемоданчика...Подкуп...Взятку...Не скрывай...!!!!!!
Сообщай куда следует...
Но мне то об этом зачем????
Вся страна два дня ликовала...
Зря ты вообще эту тему (судейства) поднял....Ну не ваше это...Даже Адриано знает...Надо не играть а лежать и руки к судье протягивать....Так больше шансов обострить игру..))
Я понимаю твое негодование по поводу разницы в таблице между нашими командами....18 очков....
Но зачем ты вместо вопросов а команде которая бесславно проиграла 3 матча из 4-х ищешь виноватых в Питере который более чем достойно играет и забил 18 голов за последние 6 матчей.... ????
Не хорошая.....Не уважаемая не правильная у тебя позиция....
Если Питер впереди на 18 очков значит всё куплено...)))
Я вообще не верю в подкупы судей на данном уровне...Какие то может личные пристрастия у них и имеются...Живые люди.. давно в футболе....Кто то им больше симпатичен кто то меньше по разным причинам...Но не финансовым...
Не в том лесу грибы ищешь....
Но если что то знаешь...Или видел...Передачу чемоданчика...Подкуп...Взятку...Не скрывай...!!!!!!
Сообщай куда следует...
Но мне то об этом зачем????
Но ты главное скобочки ставить не забудь, и точки (а то раньше ты через каждое слово делал троеточие, что случилось, Вискарь?)
Но ты главное скобочки ставить не забудь, и точки (а то раньше ты через каждое слово делал троеточие, что случилось, Вискарь?)
Вам совесть по определённым дням чтоль выдают...Или напрочь отобрали????
Сидит оправдашки лепит ....))))
Зениту не нужны ваши Москолево-Лапочкинские методы набора очков...
Вы и при полностью лояльном судействе и в Тарасовке состряпанным календарем выше 5-го места запрыгнуть не можете....
80% победок при удалении или пенальти....))))
Хорош самотроллиться.....И народ смешить....Судьи им помешали.....)))))))
Да если б не ваши друзья судьи - были бы вы в таблице между Динамо и Крыльями...)))))
Вам совесть по определённым дням чтоль выдают...Или напрочь отобрали????
Сидит оправдашки лепит ....))))
Зениту не нужны ваши Москолево-Лапочкинские методы набора очков...
Вы и при полностью лояльном судействе и в Тарасовке состряпанным календарем выше 5-го места запрыгнуть не можете....
80% победок при удалении или пенальти....))))
Хорош самотроллиться.....И народ смешить....Судьи им помешали.....)))))))
Да если б не ваши друзья судьи - были бы вы в таблице между Динамо и Крыльями...)))))
Ну никак оправдашки московских не тянут на разницу в 18 очков в таблице...))))
Короче...... удачи Рубину сегодня...))))
Ну никак оправдашки московских не тянут на разницу в 18 очков в таблице...))))
Короче...... удачи Рубину сегодня...))))
Не, судьи здесь ни при чём, думаю.
Просто в том сезоне все были ещё хуже Спартака. Зенит и ЦСКА "искали свою игру". Палыч тока что пришёл в Локомотив и наводил там порядок после Ольги Юрьевны, чтоб она была здорова. В Краснодаре был ещё Шалимов (нынешний "мусаевский" Краснодар в том сезоне порвал бы всех в клочья).
И тут - Спартак, как из звезды на лыжах...
В общем, Спартак выиграл в тот год закономерно, кмк. Не потому, что Спартак был хорош, а потому, что конкуренты плохи.
В общем, дело в конкурентах, а не в Будогосском или Егорове.
ИМХО, канеш...
Не, судьи здесь ни при чём, думаю.
Просто в том сезоне все были ещё хуже Спартака. Зенит и ЦСКА "искали свою игру". Палыч тока что пришёл в Локомотив и наводил там порядок после Ольги Юрьевны, чтоб она была здорова. В Краснодаре был ещё Шалимов (нынешний "мусаевский" Краснодар в том сезоне порвал бы всех в клочья).
И тут - Спартак, как из звезды на лыжах...
В общем, Спартак выиграл в тот год закономерно, кмк. Не потому, что Спартак был хорош, а потому, что конкуренты плохи.
В общем, дело в конкурентах, а не в Будогосском или Егорове.
ИМХО, канеш...
А смысла 0
Зачем столько писать
Бери пример с паралельного
Два слова равноценны твоему опусу
Ну и смысл было мозоли натерать?
А смысла 0
Зачем столько писать
Бери пример с паралельного
Два слова равноценны твоему опусу
Ну и смысл было мозоли натерать?
1. Кононову предложили поработать в Спартаке и он правильно сделал, что согласился.
Другое дело, какое наследство ему досталось от Карреры и временщиков.
Вот это и есть ГЛАВНЫЙ вопрос пробуксовки Спартака и Кононова.
"У "СПАРТАКА" с Каррерой никогда НЕ БЫЛО стабильной ИГРЫ.
Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне 2016/17!
Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
Всю игру в Спартаке поставил Дмитрий Аленичев, а Каррера присвоил себе ЧУЖИЕ заслуги.
Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
Вот реальное место "Спартака" в скандальном судейском сезоне 2016/17!
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
- Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ!
Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА!
Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна!
А когда помощь судей, согласно цены вопроса, не приносит Спартаку результата, то Каррера и Кононов СДУЛИСЬ вместе со Спартаком!
1. Кононову предложили поработать в Спартаке и он правильно сделал, что согласился.
Другое дело, какое наследство ему досталось от Карреры и временщиков.
Вот это и есть ГЛАВНЫЙ вопрос пробуксовки Спартака и Кононова.
"У "СПАРТАКА" с Каррерой никогда НЕ БЫЛО стабильной ИГРЫ.
Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне 2016/17!
Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
Всю игру в Спартаке поставил Дмитрий Аленичев, а Каррера присвоил себе ЧУЖИЕ заслуги.
Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
Вот реальное место "Спартака" в скандальном судейском сезоне 2016/17!
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
- Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ!
Всё вернулось НА КРУГИ СВОЯ и Федун остался у разбитого спартаковского КОРЫТА!
Судейские скандалы в пользу Спартака, как луч СВЕТА в ТЁМНОМ спартаковском царстве Федуна!
А когда помощь судей, согласно цены вопроса, не приносит Спартаку результата, то Каррера и Кононов СДУЛИСЬ вместе со Спартаком!
Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
Таким образом, на НЕДАВНЕМ печальном заседании совета директоров ФК «Спартак-Москва» было косвенно ПРИЗНАНО, что спартаковцы стали чемпионами благодаря административному и судейскому ресурсу РФС, а не игровому.
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
- Ранее, в конце того сезона, а ныне покойный Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный и судейский ресурс.
- Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
- Ранее Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона 2016/17".
Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр."
У кого есть мозги, да ПОЙМЁТ!
В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса!
Федун тогда БРОСИЛ к ногам судей бешеные ДЕНЬГИ и они помогли Спартаку украсть золото чемпионата у ЦСКА и у Зенита!!!
Судьи, за счёт скандалов в пользу Спартака, выключили ЦСКА и Зенит в борьбе за золото чемпионата, согласно ЦЕНЫ вопроса.
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон - второй подряд!!!
Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд, и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, но сдвигов НЕ БЫЛО!
Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!!
И только в сезоне 2016/17, когда Федун забросал и закидал судей миллионными деньгами, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место.
Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
Таким образом, на НЕДАВНЕМ печальном заседании совета директоров ФК «Спартак-Москва» было косвенно ПРИЗНАНО, что спартаковцы стали чемпионами благодаря административному и судейскому ресурсу РФС, а не игровому.
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
- Ранее, в конце того сезона, а ныне покойный Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный и судейский ресурс.
- Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
- Ранее Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона 2016/17".
Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр."
У кого есть мозги, да ПОЙМЁТ!
В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса!
Федун тогда БРОСИЛ к ногам судей бешеные ДЕНЬГИ и они помогли Спартаку украсть золото чемпионата у ЦСКА и у Зенита!!!
Судьи, за счёт скандалов в пользу Спартака, выключили ЦСКА и Зенит в борьбе за золото чемпионата, согласно ЦЕНЫ вопроса.
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон - второй подряд!!!
Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
Когда у одной проститутки есть тёрки с тренером, то гнать из команды надо проститутку, а не тренера.
Кста, у нас Палыч с Самедовым так и поступил в своё время. Результат- на рыло.
P.S. Говорил я вам: эта проститутка ещё принесёт вам срач в команду.
Нет же, не слушали, хамили, оскорбляли....
Когда у одной проститутки есть тёрки с тренером, то гнать из команды надо проститутку, а не тренера.
Кста, у нас Палыч с Самедовым так и поступил в своё время. Результат- на рыло.
P.S. Говорил я вам: эта проститутка ещё принесёт вам срач в команду.
Нет же, не слушали, хамили, оскорбляли....