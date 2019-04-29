Червиченко: «„Спартаку“ нужен хирург, а он бегает по бабкам и шаманам»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нынешнем состоянии команды.

Знаете, бывает так, что больной, когда ему надо делать операцию, проводить сложное хирургическое вмешательство, а он вместо этого начинает бегать по бабкам, шаманам, экстрасенсам. Он время теряет, думает, что вылечится примочками. Вот это похоже на историю спартаковскую.