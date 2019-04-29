Дзюба - фанатам: «Спасибо за вашу доброту, переживания и поддержку»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поздравил болельщиков команды с победой над «Крыльями Советов». Сообщалось, что футболист получил травму в концовке встречи.
Всем привет, хочу поздравить всех с победой. Спасибо за вашу доброту, переживания и поддержку, которая очень важна и нужна любому футболисту и человеку. Я вам благодарен.
Только вернулся из кино, посмотрел фильм «Игры разумов». Потрясающий фильм, нечего добавить. Кто не пойдет, тот мне не друг, я с вами не общаюсь, можете даже отписываться от меня.
Любите футбол, переживайте за сборную России, а клубные принадлежности уже на ваше усмотрение.
Не ожидал что он смотрит такие фильмы....
Думал что он поклонник бестолковых Марвеловских шумелок....
Приятно удивлён...
Не ожидал что он смотрит такие фильмы....
Думал что он поклонник бестолковых Марвеловских шумелок....
Приятно удивлён...
ах хахах ахха
не знал!!!!
ах хахах ахха
не знал!!!!