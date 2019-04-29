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Дзюба - фанатам: «Спасибо за вашу доброту, переживания и поддержку»

29 апреля 2019, 10:11

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поздравил болельщиков команды с победой над «Крыльями Советов». Сообщалось, что футболист получил травму в концовке встречи.

Всем привет, хочу поздравить всех с победой. Спасибо за вашу доброту, переживания и поддержку, которая очень важна и нужна любому футболисту и человеку. Я вам благодарен.

Только вернулся из кино, посмотрел фильм «Игры разумов». Потрясающий фильм, нечего добавить. Кто не пойдет, тот мне не друг, я с вами не общаюсь, можете даже отписываться от меня.

Любите футбол, переживайте за сборную России, а клубные принадлежности уже на ваше усмотрение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😘

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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Все комментарии
kastites
kastites
   105 / 954
29 апреля в 18:39
ЗЕНИТ чемпион
Димoн
Димoн
   33 / 954
29 апреля в 13:22
Фанаты-Дзюбе: СПАСИБО ЗА ИГРУ!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
29 апреля в 11:59
Мы болельщики поздравляем Зенит с победой
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
29 апреля в 11:46
У Артёма доля в кинопрокате ???..)))

Не ожидал что он смотрит такие фильмы....
Думал что он поклонник бестолковых Марвеловских шумелок....
Приятно удивлён...
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
29 апреля в 11:07
ЗНАТНО ДЗЮБА ТРОЛЛЛЛИТТТТТ БАКЛАНОВ, НОСЯЩИХ КАМНИ ЗА ПАЗУХОЙ ДЛЯ ТОВАРИЩА АРТЁМА!
Катерина Измайлова
Катерина Измайлова
   77 / 954
29 апреля в 10:54
Возвращайся в Великий Спартак. Будешь Дырофееву между ушей грузить за шиворот.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
29 апреля в 10:45
Артёмка,Миллером умоляю:Сходи в Эрмитаж хоть раз!!!Хотя хрена -ли там делать ему...
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
29 апреля в 10:17
А что газ пром научил манекенов переживать??
ах хахах ахха
не знал!!!!
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