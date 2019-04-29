Дзюба - фанатам: «Спасибо за вашу доброту, переживания и поддержку»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поздравил болельщиков команды с победой над «Крыльями Советов». Сообщалось, что футболист получил травму в концовке встречи.

Всем привет, хочу поздравить всех с победой. Спасибо за вашу доброту, переживания и поддержку, которая очень важна и нужна любому футболисту и человеку. Я вам благодарен.

Только вернулся из кино, посмотрел фильм «Игры разумов». Потрясающий фильм, нечего добавить. Кто не пойдет, тот мне не друг, я с вами не общаюсь, можете даже отписываться от меня.

Любите футбол, переживайте за сборную России, а клубные принадлежности уже на ваше усмотрение.