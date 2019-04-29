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Аджоев: «Рад, что Дзюба тащит „Зенит“ к чемпионству. Он заслужил „золото“»

29 апреля 2019, 10:59

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев признался, что по-прежнему следит за нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой, который ранее играл в составе «канониров» на правах аренды.

Конечно слежу! И он за нами — тоже. Могу сказать определенно, что походку он после успешной игры на чемпионате мира не поменял. Всё такой же. Звонит мне частенько, поздравляет с победами, желает удачи. Артём не только большой футболист и мастер, но и большой человек.

Да, это был его последний шанс на переход. В «Зените» в нападающего перестали верить, а он мечтал о сборной и домашнем ЧМ. К счастью, удалось решить вопрос с арендой. Артём помнит, что для него сделали. А я рад, что он вновь забивает решающие мячи, тащит «Зенит» к чемпионству. Дзюба заслуживает того, чтобы выиграть наконец золотую медаль.

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Все комментарии
rector
rector
   876 / 954
29 апреля в 14:27
Приятно слышать подобные высказывания.
Дзюбиньё - красавчик!
Gloomy59
Gloomy59
   819 / 954
29 апреля в 13:57
Главное, чтобы Дзюбушка НЕ НАДОРВАЛСЯ!!!!
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 12:44
Дзюба тащит,"Зенит упирается, а Дзюба всё тащит и тащит.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   235 / 954
29 апреля в 12:36
Дзюбинатор
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
29 апреля в 12:02
Согласен с высказыванием Аджоева
kastites
kastites
   105 / 954
29 апреля в 11:30
ЗЕНИТ расскрыл Дзюбу
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
29 апреля в 11:28
К Дзюбе возможно относиться по разному, но нельзя не признать тот факт,, что на ЧМ-2018 он был один из лучших в сборной по игре, и первый по самоотдаче за сборную. В Зените это действительно боец, который ведёт команду в бой за собой. Да,на некоторое время сбился прицел, но он не унывал, старался, сражался и начал забивать в самый ответственный момент, в принципиальной дуэли с Краснодаром Сложно представить Зенит без Дзюбы. Дзюба-это Зенит. Зенит-это Дзюба.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
29 апреля в 11:21
Дзюба тащер. Гыгыгы
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Морозовский
   106 / 954
29 апреля в 11:11
Да, без Дзюбы "зенька" пустое место - дырка от бублика! А эти, нехорошие бакланы, ещё с него и капитанскую повязку сорвали, в благодарность наверное!
про дырку я б сказал про Морозовского. или Украина рядом мешает?
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
29 апреля в 11:03
Да, без Дзюбы "зенька" пустое место - дырка от бублика! А эти, нехорошие бакланы, ещё с него и капитанскую повязку сорвали, в благодарность наверное!
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