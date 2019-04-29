Аджоев: «Рад, что Дзюба тащит „Зенит“ к чемпионству. Он заслужил „золото“»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев признался, что по-прежнему следит за нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой, который ранее играл в составе «канониров» на правах аренды.
Конечно слежу! И он за нами — тоже. Могу сказать определенно, что походку он после успешной игры на чемпионате мира не поменял. Всё такой же. Звонит мне частенько, поздравляет с победами, желает удачи. Артём не только большой футболист и мастер, но и большой человек.
Да, это был его последний шанс на переход. В «Зените» в нападающего перестали верить, а он мечтал о сборной и домашнем ЧМ. К счастью, удалось решить вопрос с арендой. Артём помнит, что для него сделали. А я рад, что он вновь забивает решающие мячи, тащит «Зенит» к чемпионству. Дзюба заслуживает того, чтобы выиграть наконец золотую медаль.
Дзюбиньё - красавчик!
Дзюбиньё - красавчик!