Аджоев: «Рад, что Дзюба тащит „Зенит“ к чемпионству. Он заслужил „золото“»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев признался, что по-прежнему следит за нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой, который ранее играл в составе «канониров» на правах аренды.

Конечно слежу! И он за нами — тоже. Могу сказать определенно, что походку он после успешной игры на чемпионате мира не поменял. Всё такой же. Звонит мне частенько, поздравляет с победами, желает удачи. Артём не только большой футболист и мастер, но и большой человек.