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Аджоев: «Каждый год у „Арсенала“ нулевой бюджет на трансферы»

29 апреля 2019, 10:34

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал тот факт, что его клубу приходится брать футболистов в аренду, а не заключать полноценные контракты.

Это действительно проблема. Мы каждое лето теряем по 7-8 футболистов, приходится создавать команду фактически заново. Стараемся, но это не так уж просто. У нас все три года, что я работаю в Туле, нулевой бюджет на трансферы. Все средства уходят на зарплаты, премиальные, перелеты, проживание, работу офиса, академии и т. д. И мы очень благодарны губернатору Тульской области Алексею Дюмину за то, что клуб крепко стоит на ногах в финансовом плане. Но на новичков у нас денег нет. А бесплатно сильного футболиста найти крайне трудно — их разбирают более богатые конкуренты, они просят серьезные подъемные. Вот и берем в аренду тех, кто чем-то не устраивает другие клубы.

В последнем туре РПЛ «Арсенал» разгромил «Спартак». Теперь туляки идут на шестом месте и претендуют на еврокубки. 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
29 апреля в 18:03
Держаться хорошо даже при таком раскладе
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
29 апреля в 15:48
тренеру только посочувствовать
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
29 апреля в 12:10
Удачи Арсеналу .
ZaZizu
ZaZizu
   615 / 954
29 апреля в 11:07
С бюджетом газпрома туляки были бы чемпионами!
Союзник противников
Союзник противников ответил Gelious
   17 / 954
29 апреля в 11:04
И при этом какие деньги выделятся по сути гос корпорациями московским клубам, которые совсем немногим сильнее. Лучше б в регионы отдавали, а не бесполезным транжирам
Что,в регионах меньше воруют? Просто кормовая база меньше."Анжи" с "Балтикой" ,"Томью" и "Лучами" всех мастей подтвердят
Gelious
Gelious
   474 / 954
29 апреля в 11:02
И при этом какие деньги выделятся по сути гос корпорациями московским клубам, которые совсем немногим сильнее. Лучше б в регионы отдавали, а не бесполезным транжирам
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
29 апреля в 11:01
"Спартак" и "Зенит" кадрами помогут,купив себе новых "доморощенных".Ну и Гинер пару подкинет.Злее команда будет : Брошенки против неверных любовников.
bsww
bsww
   326 / 954
29 апреля в 11:00
А что мешает подписывать договора аренды не на один, а на два или три сезона сразу. Тогда и сыгранность была и плата за разрыв аренды со стороны клуба-владельца игрока, если он им вдруг срочно понадобился. Как говорится, ничего личного, просто бизнес
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
29 апреля в 10:53
Грех жаловаться, Арсенал наконец стал крепким середняком
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
29 апреля в 10:52
Бюджет такой
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