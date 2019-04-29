Аджоев: «Каждый год у „Арсенала“ нулевой бюджет на трансферы»

29 апреля 2019, 10:34

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал тот факт, что его клубу приходится брать футболистов в аренду, а не заключать полноценные контракты.

Это действительно проблема. Мы каждое лето теряем по 7-8 футболистов, приходится создавать команду фактически заново. Стараемся, но это не так уж просто. У нас все три года, что я работаю в Туле, нулевой бюджет на трансферы. Все средства уходят на зарплаты, премиальные, перелеты, проживание, работу офиса, академии и т. д. И мы очень благодарны губернатору Тульской области Алексею Дюмину за то, что клуб крепко стоит на ногах в финансовом плане. Но на новичков у нас денег нет. А бесплатно сильного футболиста найти крайне трудно — их разбирают более богатые конкуренты, они просят серьезные подъемные. Вот и берем в аренду тех, кто чем-то не устраивает другие клубы.