Журналисты признали Стерлинга лучшим игроком АПЛ в этом сезоне

Ассоциация футбольных журналистов Англии признала нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга лучшим игроком АПЛ в этом сезоне.
Футболист набрал 62% голосов, опередив защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и своего одноклубника Серхио Агуэро.
Ван Дейк же был признан лучшим игроком по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии.
В год, когда Азар чуть ли не в жало вытащил "Челси", видимо, на место в ЛЧ, Стерлингу отдадут почти все награды.
В год, когда Азар чуть ли не в жало вытащил "Челси", видимо, на место в ЛЧ, Стерлингу отдадут почти все награды.
скоро в футболе будет так, если собьют на поле как0-го то черного или если судья черному покажет желтую или не дай бог еще и красную, то их обвинят в расизме. По этому не только Стерлинг получил вторую награду, и еще пешехода Погба в символическую сборную поставили, испугавшись что их осудят за не справедливость к неграм. Браво ФА.
скоро в футболе будет так, если собьют на поле как0-го то черного или если судья черному покажет желтую или не дай бог еще и красную, то их обвинят в расизме. По этому не только Стерлинг получил вторую награду, и еще пешехода Погба в символическую сборную поставили, испугавшись что их осудят за не справедливость к неграм. Браво ФА.