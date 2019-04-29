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Журналисты признали Стерлинга лучшим игроком АПЛ в этом сезоне

29 апреля 2019, 12:50

Ассоциация футбольных журналистов Англии признала нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга лучшим игроком АПЛ в этом сезоне.

Футболист набрал 62% голосов, опередив защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и своего одноклубника Серхио Агуэро.

Ван Дейк же был признан лучшим игроком по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии.

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   471 / 954
29 апреля в 16:55
когда то такие бегунки хорошо работали на плантациях) а теперь им дают игрока года апл)
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
29 апреля в 16:52
Стерлинг не лучший
Van Vanovich
Van Vanovich ответил DXTK
   198 / 954
29 апреля в 14:56
видимо негры глосовали........ скоро в футболе будет так, если собьют на поле как0-го то черного или если судья черному покажет желтую или не дай бог еще и красную, то их обвинят в расизме. По этому не только Стерлинг получил вторую награду, и еще пешехода Погба в символическую сборную поставили, испугавшись что их осудят за не справедливость к неграм. Браво ФА.
нашел тут Ариец))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
29 апреля в 13:05
Проще было бы называть Стерлинга сразу Черным Повелителем лиги и не париться.

В год, когда Азар чуть ли не в жало вытащил "Челси", видимо, на место в ЛЧ, Стерлингу отдадут почти все награды.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 954
29 апреля в 13:05
Погба был лучше
Left Boy
Left Boy
   223 / 954
29 апреля в 13:04
заслужил. ван крысейка по блату вытянули
DXTK
DXTK
   140 / 954
29 апреля в 12:58
видимо негры глосовали........

скоро в футболе будет так, если собьют на поле как0-го то черного или если судья черному покажет желтую или не дай бог еще и красную, то их обвинят в расизме. По этому не только Стерлинг получил вторую награду, и еще пешехода Погба в символическую сборную поставили, испугавшись что их осудят за не справедливость к неграм. Браво ФА.
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