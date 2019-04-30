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РПЛ - о драке фанатов «Спартака»: «Как петухи, набросились и разбежались»

30 апреля 2019, 14:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов рассказал про организацию матча 25-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Спартак» (3:0).

На матче были зафиксированы нарушения правил поведения болельщиков – конечно, со стороны болельщиков «Спартака»: пиротехника, сидение на ограждении сектора. Если сравнивать с предыдущими матчами, то все отметили, что данный матч был проведён более успешно. Это касается и прохода зрителей на трибуны, и покидания трибун после матча.

Были локальные столкновения на подходе к стадиону, но это нельзя назвать дракой. Скорее, как петухи, набросились и разбежались. Я разговаривал с представителем полиции, он также отметил, что матч прошёл с точки зрения безопасности успешно.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   153 / 954
сегодня в 12:06
Подкинули на 🍰 десерт) 😠 для веселия коне51ой братии)) 😊
Gessenschaft
Gessenschaft
   506 / 954
сегодня в 11:56
А ПОЧЕМУ КАК? ПЕТУХИ И ЕСТЬ. НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗА СПАРТАК НЕ БОЛЕЕТ!
saha100
saha100
   133 / 954
сегодня в 10:18
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Лучший игрок Федуна
       57 / 954
    01 мая в 06:34
    Свинопетухи?
    Исмет
    Исмет
       535 / 954
    01 мая в 05:28
    30н Акинфеев
    kastites
    kastites
       104 / 954
    30 апреля в 22:04
    Петухи однозначно
    parallels
    parallels
       3 / 954
    30 апреля в 20:45
    parallels
    parallels
       3 / 954
    30 апреля в 20:44
    я тут был, стыдно за петушиный спартак писал)
    mortid
    mortid ответил Лучший игрок Федуна
       318 / 954
    30 апреля в 19:12
    На пост главного тренера его, этот хоть клевать в башку будет.
    Fleischjager
    Fleischjager ответил Семак иди сюда
       354 / 954
    30 апреля в 17:21
    петухи в СИЗО сидят и суда ждут
    что ответишь когда выйдут ?
    Лучший игрок Федуна
    Лучший игрок Федуна
       532 / 954
    30 апреля в 17:03
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       92 / 954
    30 апреля в 16:52
    Как же за них стыдно.....Ну точно про болельщиков Спартака! Причем, там наверняка есть петухи в прямом смысле этого слова:)
    RIR68
    RIR68
       110 / 954
    30 апреля в 16:34
    курочек ка-бе просьба не обижать)))
    denmig
    denmig
       488 / 954
    30 апреля в 16:32
    Где Кокорин и Мамаев!??? Они должны снова быстро отреагировать на неприличное и оскорбительное слово!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    30 апреля в 16:13
    Вот оно как, оказывается, называется...
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       64 / 954
    30 апреля в 16:13
    Именно как петухи! В зоновском смысле!
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       12 / 954
    30 апреля в 16:03
    Назвал как есть :))
    Юрниекс
    Юрниекс
       316 / 954
    30 апреля в 15:56
    Лагородных свиней...петухами???? Наверное были основания...Что там глушаков в бане с пупсиками вытворяет, никто не знает..
    Лакшери
    Лакшери
       197 / 954
    30 апреля в 15:55
    Спетухи в этом сезоне частенько раком стоят))
    Лакшери
    Лакшери
       197 / 954
    30 апреля в 15:54
    СПЕТУХ МОСКВА АХАХАХХАХ
    161регион
    161регион
       187 / 954
    30 апреля в 15:44
    Жесткое сравнение)))
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       23 / 954
    30 апреля в 15:40
    Петухи в Бутырке.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       58 / 954
    30 апреля в 15:34
    Стыдно за фанатов спартака! Страшная Стыдоба!
    cska plus
    cska plus
       18 / 954
    30 апреля в 15:26
    Хрющи часто изображают себя петухами.
    ABir
    ABir
       172 / 954
    30 апреля в 15:15
    Заголовок статьи не о чем, так как по словам представителя полиции матч был успешным с точки зрения безопасности
    Кейптаунский Аякс
    Кейптаунский Аякс ответил Jum13
       46 / 954
    30 апреля в 15:10
    А где твоя подручная катерина измайлова?
    Кейптаунский Аякс
    Кейптаунский Аякс ответил МКС
       46 / 954
    30 апреля в 15:10
    На байкалов темка рассчитана
    Jum13
    Jum13
       48 / 954
    30 апреля в 15:08
    "Как" в данном случае неуместно )))
    Димoн
    Димoн
       32 / 954
    30 апреля в 14:52
    снова Спартак) снова фанаты неадекваты Спартака)))
    МКС
    МКС
       142 / 954
    30 апреля в 14:46
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