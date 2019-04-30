РПЛ - о драке фанатов «Спартака»: «Как петухи, набросились и разбежались»

Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов рассказал про организацию матча 25-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Спартак» (3:0).

На матче были зафиксированы нарушения правил поведения болельщиков – конечно, со стороны болельщиков «Спартака»: пиротехника, сидение на ограждении сектора. Если сравнивать с предыдущими матчами, то все отметили, что данный матч был проведён более успешно. Это касается и прохода зрителей на трибуны, и покидания трибун после матча.



Были локальные столкновения на подходе к стадиону, но это нельзя назвать дракой. Скорее, как петухи, набросились и разбежались. Я разговаривал с представителем полиции, он также отметил, что матч прошёл с точки зрения безопасности успешно.