Три фаната цска получили два года запрета на посещение матчей

Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов рассказал об итогах 26-го тура российского чемпионата.

На некоторых матчах были зафиксированы нарушения правил поведения зрителей, но службы безопасности сработали хорошо. На матче «Краснодар» — ЦСКА болельщики армейцев использовали пиротехнику, по результатам просмотра камер были задержаны три нарушителя. Два из них проживают в Краснодарском крае, один в Московской области. Все привлечены к административной ответственности и понесут наказание: двое суток ареста и два года запрета на посещение спортивных мероприятий.