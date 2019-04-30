Три фаната цска получили два года запрета на посещение матчей

Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов рассказал об итогах 26-го тура российского чемпионата.
На некоторых матчах были зафиксированы нарушения правил поведения зрителей, но службы безопасности сработали хорошо. На матче «Краснодар» — ЦСКА болельщики армейцев использовали пиротехнику, по результатам просмотра камер были задержаны три нарушителя. Два из них проживают в Краснодарском крае, один в Московской области. Все привлечены к административной ответственности и понесут наказание: двое суток ареста и два года запрета на посещение спортивных мероприятий.
Сейчас на стадионах действует система распознавания лиц, на этих двух турах попыток прохода не зафиксировано. В предыдущих турах восемь человек не было допущено к проходу на «Открытие Арену». В 24 туре на «РЖД Арену» не было допущено 4 человека.
это минус 20% к посещаемости))
это минус 20% к посещаемости))
А то вечно у них бандиты Спартаковцы,а они всегда такие молодцы и чистенькие,стыдно за лошадей
А то вечно у них бандиты Спартаковцы,а они всегда такие молодцы и чистенькие,стыдно за лошадей
Тогда вопрос к вам есть.
не смущает? В предыдущих турах восемь человек не было допущено к проходу на «Открытие Арену»
Ах да. Это же происки Гинера были, да? Ой. Или это судья организовал? Или кто там обычно виноват во всех ваших бедах?
лол
Тогда вопрос к вам есть.
не смущает? В предыдущих турах восемь человек не было допущено к проходу на «Открытие Арену»
Ах да. Это же происки Гинера были, да? Ой. Или это судья организовал? Или кто там обычно виноват во всех ваших бедах?
лол