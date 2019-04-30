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Три фаната ЦСКА получили два года запрета на посещение матчей

30 апреля 2019, 13:36
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов рассказал об итогах 26-го тура российского чемпионата.

На некоторых матчах были зафиксированы нарушения правил поведения зрителей, но службы безопасности сработали хорошо. На матче «Краснодар» — ЦСКА болельщики армейцев использовали пиротехнику, по результатам просмотра камер были задержаны три нарушителя. Два из них проживают в Краснодарском крае, один в Московской области. Все привлечены к административной ответственности и понесут наказание: двое суток ареста и два года запрета на посещение спортивных мероприятий.

Сейчас на стадионах действует система распознавания лиц, на этих двух турах попыток прохода не зафиксировано. В предыдущих турах восемь человек не было допущено к проходу на «Открытие Арену». В 24 туре на «РЖД Арену» не было допущено 4 человека.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 954
30 апреля в 16:53
Строго, конечно! Раньше многое сходило с рук буйным и неуравновешенным фанатам. Но теперь другие времена)
RIR68
RIR68 ответил LOpp
   110 / 954
30 апреля в 16:21
Три фаната цска получили два года запрета на посещение матчей это минус 20% к посещаемости))
вчера все были впечетлены заполняемостью открывашки)))
cska plus
cska plus
   18 / 954
30 апреля в 16:04
Правильное решение.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   89 / 954
30 апреля в 15:47
Забавно, пиротехнику используют все и всегда, а наказывают только армейцев, а скотины, выламывающие кресла, это белые и пушистые пупсики, да?
Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс ответил LOpp
   46 / 954
30 апреля в 15:13
У цска нет трёх фанатов
Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   46 / 954
30 апреля в 15:13
Им феррари не разрешает плохо о других клубах говорить, а неугодных строго наказывает. Только Спартак можно ненавидеть. Что за стадо.....
Jum13
Jum13 ответил Домагой
   48 / 954
30 апреля в 15:01
Вазген, ну вот как ты так? И Манго с Джумом зачем подставил?
О - свиноклон, пока )))
Катерина Измайлова
Катерина Измайлова
   77 / 954
30 апреля в 14:54
Наш великий Федун молоток. Неугодных строго наказывать. Скоро вся РФПЛ будет под Голубую Луну маршировать, а перед матчами через микрофон слушать Червиченко.
морозз
морозз
   95 / 954
30 апреля в 14:42
Троим сделали эмбарго, конский стадион опустел и начал покрываться паутиной!
ziborock
ziborock
   35 / 954
30 апреля в 14:39
3 клона Манго?!)
LOpp
LOpp
   24 / 954
30 апреля в 14:22
Три фаната цска получили два года запрета на посещение матчей


это минус 20% к посещаемости))
MAUS
MAUS ответил Союзник противников
   70 / 954
30 апреля в 14:21
Правильно! А когда до ГазАрены доберётесь,мы там каждый матч пироманами любуемся!
там не пиротехника летит, там стробоскопы с виража летели))))
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   79 / 954
30 апреля в 14:10
И что кони скажут??
А то вечно у них бандиты Спартаковцы,а они всегда такие молодцы и чистенькие,стыдно за лошадей
Союзник противников
Союзник противников ответил djemStar
   20 / 954
30 апреля в 14:06
О, свинки вылезли. Тогда вопрос к вам есть. не смущает? В предыдущих турах восемь человек не было допущено к проходу на «Открытие Арену» Ах да. Это же происки Гинера были, да? Ой. Или это судья организовал? Или кто там обычно виноват во всех ваших бедах? лол
Свинья вне подозрений,как жена цезаря.
djemStar
djemStar
   436 / 954
30 апреля в 14:06
О, свинки вылезли.
Тогда вопрос к вам есть.
не смущает? В предыдущих турах восемь человек не было допущено к проходу на «Открытие Арену»
Ах да. Это же происки Гинера были, да? Ой. Или это судья организовал? Или кто там обычно виноват во всех ваших бедах?
лол
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
30 апреля в 14:03
Правильно! А когда до ГазАрены доберётесь,мы там каждый матч пироманами любуемся!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
30 апреля в 13:57
Правильное решение! Пора заканчивать кормить КДК!!!
Домагой
Домагой
   635 / 954
30 апреля в 13:48
Вазген, ну вот как ты так? И Манго с Джумом зачем подставил?
Footbolista
Footbolista
   10 / 954
30 апреля в 13:44
Там наверное ошибка...один из них проживает в Красноярском крае)...+ клон его или манекен)...
mikysss
mikysss ответил spartach091
   146 / 954
30 апреля в 13:42
Манекены в шоке
и клоны тоже)))
161регион
161регион
   187 / 954
30 апреля в 13:42
Три белых коня,эх три белых коня.....
mikysss
mikysss
   146 / 954
30 апреля в 13:42
два "фаната цдк" проживают в Краснодарском крае??? угага как коняжки себе присваивают армию болельщиков))))) играли быки с конями, а эти двое фанаты цдк оказывается
Footbolista
Footbolista
   10 / 954
30 апреля в 13:41
Стыдно за лошадей...
NbKA555
NbKA555
   50 / 954
30 апреля в 13:40
Сразу пол армии болельщиков ограничили в посещение матчей.Жестоко!Остальные четверо тут на Соккере
spartach091
spartach091
   218 / 954
30 апреля в 13:39
Манекены в шоке
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