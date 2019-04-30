Кавазашвили: « Что случилось в „Спартаке“? Я не могу понять»

Ветеран «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал свое мнение о ситуации в «Спартаке».
В команде сейчас не то состояние, не тот спартаковский дух, который был присущ ей постоянно. Уход Карреры из команды не поспособствовал тому, что в команде улучшился климат, несмотря на то, что Кононов серьезный тренер и чудесный человек. Почему он не может найти общий язык с футболистами, я не могу понять. Второе – это история с Глушаковым и отношения болельщиков с руководством клуба. Она имела очень большой отрицательный эффект. Сейчас вроде Кононов хочет наладить эти отношения, но не получается.
И третий вопрос. Я вспоминаю слова Кононова, когда ему журналисты задали вопрос о том, зачем он отпустил из команды некоторых своих игроков, того же Жано и Еременко, в частности. Его спросили: «А кто у вас будет играть?» Он ответил, что у него команда полностью укомплектована серьезными футболистами, и на ней не отразится уход этих ребят. После этого прошли сборы, была возможность за полгода наиграть какие-то ситуации, наладить оборону, сплоченность, чтобы футболисты понимали друг друга, когда надо выходить в атаку, когда обороняться. Но у меня такое впечатление, что ребята потеряли смысл игры. Они не знают, что делать. И я просто ошарашен, что случилось с тем «Спартаком», который всегда был ведущим клубом в плане тактики, ведения игры, взаимопонимания на поле. Где тот Глушаков, который был лидером команды и вел игру? Что случилось в команде? Я не могу понять.
по поводу Динамо Минск - 1.Они играют не в чемпионате России 2.В том матче как бы Зеня остался в меньшинстве 3.Разве судьи там тащили Зенит?
И про какие аферы Тосно и Уфы идёт речь? Хотя в принципе можете не отвечать, если уж вы и царя сюда приплели, то дело дрянь
Ну и по классике - У Лукойла денег нет, все в Газпроме, ага)
по поводу Динамо Минск - 1.Они играют не в чемпионате России 2.В том матче как бы Зеня остался в меньшинстве 3.Разве судьи там тащили Зенит?
И про какие аферы Тосно и Уфы идёт речь? Хотя в принципе можете не отвечать, если уж вы и царя сюда приплели, то дело дрянь
Ну и по классике - У Лукойла денег нет, все в Газпроме, ага)
Но инфа не моя, а с одного спартаковского ресурса. Ничего личного.
Но инфа не моя, а с одного спартаковского ресурса. Ничего личного.
И что значит после ЧМ и Дзюбы? Типо Дзюба хорошо сыграл и ему одному подарили чемпионство, а заодно Зениту? А почему не Акинфееву?
Спартачей тянули за уши судьи, в юбилейный сезон
В этом году Зенит никто не тянул (приведите примеры, дабы не пустословить), даже наоборот, в очных встречах Спартак-Зенит судейки были на стороне хрюнов. Это аргументированно и по факту
И что значит после ЧМ и Дзюбы? Типо Дзюба хорошо сыграл и ему одному подарили чемпионство, а заодно Зениту? А почему не Акинфееву?
Спартачей тянули за уши судьи, в юбилейный сезон
В этом году Зенит никто не тянул (приведите примеры, дабы не пустословить), даже наоборот, в очных встречах Спартак-Зенит судейки были на стороне хрюнов. Это аргументированно и по факту
Вчера на одном спартаковском ресурсе прочитал следующее.
Досрочный разрыв контракта с Кононовым грозит клубу выплатой большой компенсацией.
Перед Кононовым стояли 3 задачи:
1. Дойти до 1/4 финала ЛЕ (мимо)
2. Выиграть кубок России (мимо)
3. Попасть в ЛЧ (почти мимо)
В случае, если ни одна задача не будет выполнена, то контракт расторгается без компенсации.
Ну короче поняли да чем щас команда занимается?))
так что, Кононов до конца сезона останется, Спартак в ЛЧ не попадет и судя по всему в ЛЕ тоже.
Вчера на одном спартаковском ресурсе прочитал следующее.
Досрочный разрыв контракта с Кононовым грозит клубу выплатой большой компенсацией.
Перед Кононовым стояли 3 задачи:
1. Дойти до 1/4 финала ЛЕ (мимо)
2. Выиграть кубок России (мимо)
3. Попасть в ЛЧ (почти мимо)
В случае, если ни одна задача не будет выполнена, то контракт расторгается без компенсации.
Ну короче поняли да чем щас команда занимается?))
так что, Кононов до конца сезона останется, Спартак в ЛЧ не попадет и судя по всему в ЛЕ тоже.