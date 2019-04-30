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Кавазашвили: « Что случилось в „Спартаке“? Я не могу понять»

30 апреля 2019, 12:36

Ветеран «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал свое мнение о ситуации в «Спартаке».

В команде сейчас не то состояние, не тот спартаковский дух, который был присущ ей постоянно. Уход Карреры из команды не поспособствовал тому, что в команде улучшился климат, несмотря на то, что Кононов серьезный тренер и чудесный человек. Почему он не может найти общий язык с футболистами, я не могу понять. Второе – это история с Глушаковым и отношения болельщиков с руководством клуба. Она имела очень большой отрицательный эффект. Сейчас вроде Кононов хочет наладить эти отношения, но не получается.

И третий вопрос. Я вспоминаю слова Кононова, когда ему журналисты задали вопрос о том, зачем он отпустил из команды некоторых своих игроков, того же Жано и Еременко, в частности. Его спросили: «А кто у вас будет играть?» Он ответил, что у него команда полностью укомплектована серьезными футболистами, и на ней не отразится уход этих ребят. После этого прошли сборы, была возможность за полгода наиграть какие-то ситуации, наладить оборону, сплоченность, чтобы футболисты понимали друг друга, когда надо выходить в атаку, когда обороняться. Но у меня такое впечатление, что ребята потеряли смысл игры. Они не знают, что делать. И я просто ошарашен, что случилось с тем «Спартаком», который всегда был ведущим клубом в плане тактики, ведения игры, взаимопонимания на поле. Где тот Глушаков, который был лидером команды и вел игру? Что случилось в команде? Я не могу понять.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил mikysss
   228 / 954
30 апреля в 20:18
Чё чё?? судьи за уши тянули? хм в первом круге в Сп-б судья за уши тянул так, что бомжи 4-2 выйграли, а КК за снос Промеса не показали... Хм... а еще Спартак целых два пенальти за сезон пробил, а в его ворота 8 было назначено хм как же так? судьи же тянули Спартак??? ... И если я поверю в честность локо потому что смородина свалила а Юрий палыч вернулся, то после купленного с потрохами Минского динамо, аферы тосно уфы и семака, не надо тут втирать что бомжевик что-то "честно" может, я молчу про господдержку ввп и газпрома
Если употребляется выражение "судьи тянут ща уши" это не значит что нужно тупо бравировать количеством назначенных пенальти
по поводу Динамо Минск - 1.Они играют не в чемпионате России 2.В том матче как бы Зеня остался в меньшинстве 3.Разве судьи там тащили Зенит?
И про какие аферы Тосно и Уфы идёт речь? Хотя в принципе можете не отвечать, если уж вы и царя сюда приплели, то дело дрянь
Ну и по классике - У Лукойла денег нет, все в Газпроме, ага)
mortid
mortid
   318 / 954
30 апреля в 18:47
Проклятие Червиченко, не иначе, по аналогии проклятия Белы Гуттманна в сторону Бенфики.
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 954
30 апреля в 16:56
Ну как что....Все возвращается рано или поздно на круги своя! Принцип бумеранга еще никто не отменял, в том числе и в футболе. Спартак вернулся на свои законные места)
denmig
denmig
   488 / 954
30 апреля в 16:53
Я могу! - С Нами случился Федун! Интересная такая болезнь! И вообще пора уже какую-нибудь такую болезнь назвать - Федун! Приходит врач, делает анализы и диагностирует! - У Вас - ФЕДУН! )))))))))))))))
RIR68
RIR68
   110 / 954
30 апреля в 16:14
швили плачет, спартачи ниже плачут. прям реки слёз в тарасовке)))
Димoн
Димoн
   32 / 954
30 апреля в 15:55
надоел этот Спартак) со своими хрюшками)давайте статьи о чемпионе Зените) сколько можно о плохом) пишите о хорошем)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   661 / 954
30 апреля в 15:16
Не знаю, не знаю. Как нейтральный болельщик скажу, что " Спартак " дурака на поле не валяет, ребята стараются, хотят выиграть и если бы не пропущенный мяч в последней игре, не было бы и уколов в их адрес. Просто "ругатели" команды забывают, что футболисты "народной команды" по уровню мастерства ничем не отличаются от условных "Арсенала", "Ростова", "Оренбурга", а ребята, которые играют за эти команды, не желают поднимать ручки вверх при одном названии -"Спартак". Неужели хулители этого не понимают?
Miaf
Miaf
   611 / 954
30 апреля в 15:06
Что за вранье, не хочет КОнонов налаживать климат и нормальное общение с болельщиками , гнать его метлой
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил МапС
   27 / 954
30 апреля в 14:31
Ну эти точно неприкасаемые. Они даже ВИПами одарены.
Деградирует сайт. Лет 10-ть назад я выбрал Соккер, среди разнообразия сайтов с футбольными новостями, практически не заходя ни на что другое больше, чем на десять минут. Но судя по всему пора сделать новый выбор, всё лучшее что было, сейчас просто загубили нынешние владельцы.
МапС
МапС ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   81 / 954
30 апреля в 14:26
А фанатам каких клубов так писать разрешено? Видел, что многое безнаказанно позволяется фанатам коней и бомжей. Эти клубы с Соккером может быть какие-то договорённости имеют?
Ну эти точно неприкасаемые. Они даже ВИПами одарены.
МапС
МапС ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   81 / 954
30 апреля в 14:15
Судя по тому, что они даже ответить не могут, наши предположения недалеки от истины. Вероятно и правда кому-то здесь позволено многое, а кому-то ничего. Это так по-российски.
Да уж.... соккер избирателен. К каждому свой индивидуальный подход.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил mikysss
   27 / 954
30 апреля в 14:10
меня постоянно банят тут за безобидные комменты, типа угроза и все такое, я привык уже
Судя по тому, что они даже ответить не могут, наши предположения недалеки от истины. Вероятно и правда кому-то здесь позволено многое, а кому-то ничего. Это так по-российски.
mikysss
mikysss ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   146 / 954
30 апреля в 14:05
А фанатам каких клубов так писать разрешено? Видел, что многое безнаказанно позволяется фанатам коней и бомжей. Эти клубы с Соккером может быть какие-то договорённости имеют?
меня постоянно банят тут за безобидные комменты, типа угроза и все такое, я привык уже
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил МапС
   27 / 954
30 апреля в 14:04
Это зависит от твоей клубной принадлежности.
А фанатам каких клубов так писать разрешено? Видел, что многое безнаказанно позволяется фанатам коней и бомжей. Эти клубы с Соккером может быть какие-то договорённости имеют?
mikysss
mikysss ответил Azu-Killah37
   146 / 954
30 апреля в 14:01
Паровозам и бомжам юбилеи не нужны, всё в честной борьбе И что значит после ЧМ и Дзюбы? Типо Дзюба хорошо сыграл и ему одному подарили чемпионство, а заодно Зениту? А почему не Акинфееву? Спартачей тянули за уши судьи, в юбилейный сезон В этом году Зенит никто не тянул (приведите примеры, дабы не пустословить), даже наоборот, в очных встречах Спартак-Зенит судейки были на стороне хрюнов. Это аргументированно и по факту
Чё чё?? судьи за уши тянули? хм в первом круге в Сп-б судья за уши тянул так, что бомжи 4-2 выйграли, а КК за снос Промеса не показали... Хм... а еще Спартак целых два пенальти за сезон пробил, а в его ворота 8 было назначено хм как же так? судьи же тянули Спартак??? ... И если я поверю в честность локо потому что смородина свалила а Юрий палыч вернулся, то после купленного с потрохами Минского динамо, аферы тосно уфы и семака, не надо тут втирать что бомжевик что-то "честно" может, я молчу про господдержку ввп и газпрома
МапС
МапС ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   81 / 954
30 апреля в 14:01
Уважаемые модераторы, я могу писать любому юзеру: "...выдерни из волосатой опы волосок..." и мне за это бана не будет? Я правильно понимаю?
Это зависит от твоей клубной принадлежности.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   27 / 954
30 апреля в 13:57
Уважаемые модераторы, я могу писать любому юзеру: "...выдерни из волосатой опы волосок..." и мне за это бана не будет? Я правильно понимаю?
классный руководитель
классный руководитель ответил Союзник противников
   383 / 954
30 апреля в 13:54
Хорошо,что ты задыхаешься на свежем воздухе правды! Вентилируй лёгкие,пока я жив!
Какой-то каламбур. Сам-то понял что написал?
МапС
МапС ответил За адекватность
   81 / 954
30 апреля в 13:52
Может и так, а может быть так "Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца. Мне нравится, как он взаимодействует с командой, как он строит игру. Но ему нужно время — чудес не бывает, — сказал Федун. ( февраль 2019). В любом случае еще 4 матча он будет у руля, а там время покажет.
Федуну нужны показатели команды (финансовый эффект) и ручной тренер. А эти вещи несовместимы.
Союзник противников
Союзник противников ответил классный руководитель
   20 / 954
30 апреля в 13:51
Чё, бомбануло что ли? Всю ветку дымом закоптил.
Хорошо,что ты задыхаешься на свежем воздухе правды! Вентилируй лёгкие,пока я жив!
За адекватность
За адекватность ответил МапС
   68 / 954
30 апреля в 13:44
Согласен с тобой, особенно про возвращение Карреры. Но инфа не моя, а с одного спартаковского ресурса. Ничего личного.
Может и так, а может быть так "Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца. Мне нравится, как он взаимодействует с командой, как он строит игру. Но ему нужно время — чудес не бывает, — сказал Федун. ( февраль 2019). В любом случае еще 4 матча он будет у руля, а там время покажет.
МапС
МапС ответил mikysss
   81 / 954
30 апреля в 13:38
Какая ЛЧ, братиша???? с ума сошел??? Этим инвалидам с кононом в ЛЕ бы пробиться, а вот был бы Федун умнее разогнал бы ОПГ и вернул Карреру за хорошие деньги...
Согласен с тобой, особенно про возвращение Карреры.
Но инфа не моя, а с одного спартаковского ресурса. Ничего личного.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил mikysss
   228 / 954
30 апреля в 13:37
а какой юбилей был у паровозов в прошлом году? какой юбилей у бомжей в этом году? никакого? ок, тогда Спартак с юбилеем, а бомжам газпром купил печиненство сразу после ЧМ и дзюбы, а паровозам повезло
Паровозам и бомжам юбилеи не нужны, всё в честной борьбе
И что значит после ЧМ и Дзюбы? Типо Дзюба хорошо сыграл и ему одному подарили чемпионство, а заодно Зениту? А почему не Акинфееву?
Спартачей тянули за уши судьи, в юбилейный сезон
В этом году Зенит никто не тянул (приведите примеры, дабы не пустословить), даже наоборот, в очных встречах Спартак-Зенит судейки были на стороне хрюнов. Это аргументированно и по факту
классный руководитель
классный руководитель ответил Союзник противников
   383 / 954
30 апреля в 13:36
Чё, бомбануло что ли? Всю ветку дымом закоптил.
МапС
МапС ответил mikysss
   81 / 954
30 апреля в 13:35
а какой юбилей был у паровозов в прошлом году? какой юбилей у бомжей в этом году? никакого? ок, тогда Спартак с юбилеем, а бомжам газпром купил печиненство сразу после ЧМ и дзюбы, а паровозам повезло
У бомжей был юбилей в 1984-м. Стопудовая инфа.
mikysss
mikysss ответил МапС
   146 / 954
30 апреля в 13:33
Пост одного из пользователей соккера: Вчера на одном спартаковском ресурсе прочитал следующее. Досрочный разрыв контракта с Кононовым грозит клубу выплатой большой компенсацией. Перед Кононовым стояли 3 задачи: 1. Дойти до 1/4 финала ЛЕ (мимо) 2. Выиграть кубок России (мимо) 3. Попасть в ЛЧ (почти мимо) В случае, если ни одна задача не будет выполнена, то контракт расторгается без компенсации. Ну короче поняли да чем щас команда занимается?)) так что, Кононов до конца сезона останется, Спартак в ЛЧ не попадет и судя по всему в ЛЕ тоже.
Какая ЛЧ, братиша???? с ума сошел??? Этим инвалидам с кононом в ЛЕ бы пробиться, а вот был бы Федун умнее разогнал бы ОПГ и вернул Карреру за хорошие деньги...
mikysss
mikysss ответил Azu-Killah37
   146 / 954
30 апреля в 13:27
Юбилей кончился, а так это та же команда, ничего нового с ней не произошло
а какой юбилей был у паровозов в прошлом году? какой юбилей у бомжей в этом году? никакого? ок, тогда Спартак с юбилеем, а бомжам газпром купил печиненство сразу после ЧМ и дзюбы, а паровозам повезло
МапС
МапС
   81 / 954
30 апреля в 13:26
Пост одного из пользователей соккера:
Вчера на одном спартаковском ресурсе прочитал следующее.
Досрочный разрыв контракта с Кононовым грозит клубу выплатой большой компенсацией.
Перед Кононовым стояли 3 задачи:
1. Дойти до 1/4 финала ЛЕ (мимо)
2. Выиграть кубок России (мимо)
3. Попасть в ЛЧ (почти мимо)
В случае, если ни одна задача не будет выполнена, то контракт расторгается без компенсации.
Ну короче поняли да чем щас команда занимается?))
так что, Кононов до конца сезона останется, Спартак в ЛЧ не попадет и судя по всему в ЛЕ тоже.
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
30 апреля в 13:24
Это случилось давно :Пришёл политработник Федун,перекрестившийся из пропагандистов марксистско-ленинских идей в портфеленосца Алекперова,далее-в миллиардера топ-20 России.Судьба долго смотрела на это и нанесла ответный удар.
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
30 апреля в 13:24
За черной полосой обычно идет белая полоса. Хотя вчера сложилось впечатление, что в составе "Спартака" какие-то сомнамбулы, а не футболисты (за редким исключением) бродили по полю непонятно с какой целью. Ну а болельщикам клуба терпения, хотя понятно, что " неладно что-то в датском королевстве."
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