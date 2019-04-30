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Оздоев: «Я всегда уважительно относился к Орлову»

30 апреля 2019, 15:18

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как относится к критике со стороны футбольного комментатора Геннадия Орлова.

Честно – я всегда уважительно относился к Орлову, потому что он взрослый человек, и это его личное мнение. А еще могу сказать, что Геннадий Орлов, когда я играл в «Локомотиве», называл меня лучшим опорником России. Поэтому у меня нет вопросов – это работа такая: когда ты играешь хорошо, о тебе говорят хорошо, и наоборот. К этому нужно нормально относиться, просто есть некоторые вещи, которые нельзя говорить, существуют же рамки.

Ранее Орлов назвал «Зенит» «командой-звездой». 

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
30 апреля в 20:08
"зенька" ни в какие рамки не укладывается - Орлов поэтому и "звиздит" лазурятник и отдельных его персонажей! Стыдно Гене за "Зенит"!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 954
30 апреля в 16:25
Увы, ГСО уже, похоже, в старческой деменции...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   285 / 954
30 апреля в 15:44
Да уж, Гешка - мегаавторитет в этой области. Интересно, как он тебя сейчас погоняет ? Лучшим опорником Европы, наверно ?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 954
30 апреля в 15:42
ВОТ СПАРТАЧИ СОВСЕМ НЕ УВАЖАЮТ МНЕНИЕ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ
ТИПА РЕЙНГОЛЬДА ИЛИ БУБНОВА !
А ПРО МНЕНИЕ БЫВШЕГО БОССА ЧЕРВИЧЕНКО ВООБЩЕ МОЛЧУ...
ЧТО ТУТ СКАЖЕШЬ - ОДНИМ СЛОВОМ СВИНЬИ !

ГЫ-ГЫ
Аксинья
Аксинья
   52 / 954
30 апреля в 15:26
Оздоев: "Гена я тебя уважаю...ик...А ты меня уважаешь...ик..."
cska plus
cska plus
   18 / 954
30 апреля в 15:24
Грех на Гену обращать внимание.
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