Оздоев: «Я всегда уважительно относился к Орлову»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как относится к критике со стороны футбольного комментатора Геннадия Орлова.

Честно – я всегда уважительно относился к Орлову, потому что он взрослый человек, и это его личное мнение. А еще могу сказать, что Геннадий Орлов, когда я играл в «Локомотиве», называл меня лучшим опорником России. Поэтому у меня нет вопросов – это работа такая: когда ты играешь хорошо, о тебе говорят хорошо, и наоборот. К этому нужно нормально относиться, просто есть некоторые вещи, которые нельзя говорить, существуют же рамки.