Пресс-атташе «Спартака»: «Не бросайте „Спартак“, не предавайте!»

Исполняющий обязанности пресс-атташе «Спартака» Филипп Папенков обратился к болельщикам клуба.
Я попал в «Спартак» в начале нынешнего сезона. Но кажется, что прошла вечность – настолько много пережито событий и стрессов. Не осуждаю журналистов, которые круглосуточно нагнетают и «набрасывают» – это их работа, сам недавно был в этой шкуре. Тема «Спартака» всегда востребована, а о совести у каждого представления свои.
Но очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем-2017 это дико злит. Но я верю, что уже скоро все наладится. Этот сезон-испытание уйдет в прошлое, и первым снова будет «Спартак»! Не бросайте его, не предавайте!
В матче 26-го тура РПЛ «красно-белые» сыграли вничью с «Рубином» и по итогам сезона рискуют остаться без еврокубков.
Ты, Филипчпок - дуRа4ок! Дело ж разве в бросании клуба!??? ))) - Смешной такой! Посмотри лучше на тех, кто тебе зарплату кидает на карту !
Ты, Филипчпок - дуRа4ок! Дело ж разве в бросании клуба!??? ))) - Смешной такой! Посмотри лучше на тех, кто тебе зарплату кидает на карту !
а работать эффективно собираетесь ?
а работать эффективно собираетесь ?
Совсем недавно орали что вам нахрен не нужны болельщики
Теперь нас же в предательстве уличают
Ребята вы там у себя в руководстве определитесь
Вам самим то казлам Спартак нужен?
А мы уж как нибудь и без ваших словоблудий управимся
Совсем недавно орали что вам нахрен не нужны болельщики
Теперь нас же в предательстве уличают
Ребята вы там у себя в руководстве определитесь
Вам самим то казлам Спартак нужен?
А мы уж как нибудь и без ваших словоблудий управимся
Другие команды типа не команды....сделал вывод что КАФЕЛЬ высокомерный нытик пускающий сопли
Другие команды типа не команды....сделал вывод что КАФЕЛЬ высокомерный нытик пускающий сопли
С такими вредителями и враги не нужны...
С такими вредителями и враги не нужны...