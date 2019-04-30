Пресс-атташе «Спартака»: «Не бросайте „Спартак“, не предавайте!»

Исполняющий обязанности пресс-атташе «Спартака» Филипп Папенков обратился к болельщикам клуба.

Я попал в «Спартак» в начале нынешнего сезона. Но кажется, что прошла вечность – настолько много пережито событий и стрессов. Не осуждаю журналистов, которые круглосуточно нагнетают и «набрасывают» – это их работа, сам недавно был в этой шкуре. Тема «Спартака» всегда востребована, а о совести у каждого представления свои.

Но очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем-2017 это дико злит. Но я верю, что уже скоро все наладится. Этот сезон-испытание уйдет в прошлое, и первым снова будет «Спартак»! Не бросайте его, не предавайте!