ГлавнаяНовости

Пресс-атташе «Спартака»: «Не бросайте „Спартак“, не предавайте!»

30 апреля 2019, 13:25

Исполняющий обязанности пресс-атташе «Спартака» Филипп Папенков обратился к болельщикам клуба.

Я попал в «Спартак» в начале нынешнего сезона. Но кажется, что прошла вечность – настолько много пережито событий и стрессов. Не осуждаю журналистов, которые круглосуточно нагнетают и «набрасывают» – это их работа, сам недавно был в этой шкуре. Тема «Спартака» всегда востребована, а о совести у каждого представления свои.

Но очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем-2017 это дико злит. Но я верю, что уже скоро все наладится. Этот сезон-испытание уйдет в прошлое, и первым снова будет «Спартак»! Не бросайте его, не предавайте!

В матче 26-го тура РПЛ «красно-белые» сыграли вничью с «Рубином» и по итогам сезона рискуют остаться без еврокубков.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии1
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии2
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
PITER_1
PITER_1
   223 / 959
01 мая в 07:45
карму не обманешь, вперед к 16 летнему позору
Эльдар Эльдаров
Эльдар Эльдаров ответил mortid
   826 / 959
30 апреля в 23:15
Ну настоящие болельщики не предадут никогда, даже если Спартак вылетит в ФНЛ. Только вот сколько можно смотреть на Спартак стоящий "раком"? Или руководство решило так, раз уж нас называют хрюшками, то и "ходить" будем как хрюшки, на четырёх копытах, хвост крючком, очко пяточком, суй Арсенал по самые "помидоры". Так не пойдёт, господа.
так руководство устраивает перемены... наберитесь терпения
mortid
mortid
   324 / 959
30 апреля в 18:56
Ну настоящие болельщики не предадут никогда, даже если Спартак вылетит в ФНЛ. Только вот сколько можно смотреть на Спартак стоящий "раком"? Или руководство решило так, раз уж нас называют хрюшками, то и "ходить" будем как хрюшки, на четырёх копытах, хвост крючком, очко пяточком, суй Арсенал по самые "помидоры". Так не пойдёт, господа.
Gunther
Gunther ответил Брулин
30 апреля в 17:46
Руководители клуба пошли против болельщиков и теперь пожинают плоды. Они думали, что все это не серьезно. Все клубы мира считаются с фанатами, кроме дурака Федуна.
ну те кто пошли против уже скоро в клубе работать не будут. Очевидно что для Федуна мнение болел не пустой звук
Брулин
Брулин
   29 / 959
30 апреля в 17:28
Руководители клуба пошли против болельщиков и теперь пожинают плоды. Они думали, что все это не серьезно. Все клубы мира считаются с фанатами, кроме дурака Федуна.
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
30 апреля в 16:55
Первым будет Спартак? До юбилея Симоняна еще 8 лет, так что не так и скоро) Надеюсь, что пупсики никогда не станут чемпионами и верю, что они когда-нибудь окажутся в ФНЛ!
denmig
denmig
   531 / 959
30 апреля в 16:51
Уже скоро уволим кононоа и найдем очередного тренеришку!??? Ну подождем!
Ты, Филипчпок - дуRа4ок! Дело ж разве в бросании клуба!??? ))) - Смешной такой! Посмотри лучше на тех, кто тебе зарплату кидает на карту !
RIR68
RIR68
   113 / 959
30 апреля в 16:19
Филипок, собери всех на первомай на открывашке, пожарьте свининки в центральном круге, дай им выломать пару кресел, сломать ворота, и всё наладится! Учись работать с ПТУшниками. Бочка бормотухи и полный порядок!!!
112910415
112910415
   97 / 959
30 апреля в 15:53
да не бросаем, не бросаем
а работать эффективно собираетесь ?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 959
30 апреля в 15:40
Это похоже на предсмертные слова перед вылетом в ФНЛ
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   214 / 959
30 апреля в 15:38
Не к тем людям обращаетесь ,любезный ! Поверните свою голову к Федуну и тоже самое ,но в другую сторону !
Jum13
Jum13
   52 / 959
30 апреля в 15:02
Не бросайте спартак, он играет как умеет )))
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
30 апреля в 14:41
"Да, сейчас сложный период." "Восстание рабов под предводительством Глушака" победило с молчаливого согласия руководства, Карреру слили несмотря на возмущение многих болельщиков клуба, когда он начал резать по-живому, с Кононовым ошиблись (надеюсь пока), на чуть ли не демарши болельщиков старались не обращать внимание, а теперь в "сложный период" обращения к болельщикам толкаете. Слегка лицемерно.А настоящие болельщики любого клуба никогда не отвернутся от команды. Может в чем то не прав, абсолютно субъективное мнение.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
30 апреля в 14:19
Дружным строем за Федуна!
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   218 / 959
30 апреля в 14:12
на колени еще встань
Lu4nik
Lu4nik ответил 161регион
30 апреля в 14:11
Да,заболтало что то мясных.....во всем виноват миллеровский банщик)))
а может, туборговский?))))))))))))))
kust07
kust07
   82 / 959
30 апреля в 14:09
сами виноваты,не в состоянии наладить рабочий процесс
Серж 5454
Серж 5454
30 апреля в 14:09
Гнилое руководство давно нас бросило, облизывают и сосут у своего иуды дениски
Aris
Aris
   415 / 959
30 апреля в 13:55
Уважаемый, болельщики никогда не бросали и не предавали, и не продавали ……. Разберетесь у себя, кто за что отвечает ??? и кому, и что продает, и предает???
МКС
МКС
   162 / 959
30 апреля в 13:49
Что случилось

Совсем недавно орали что вам нахрен не нужны болельщики

Теперь нас же в предательстве уличают

Ребята вы там у себя в руководстве определитесь

Вам самим то казлам Спартак нужен?

А мы уж как нибудь и без ваших словоблудий управимся
NbKA555
NbKA555
   48 / 959
30 апреля в 13:46
Мы никогда не бросаем команду,на протяжение долгих лет без трофеев,в горе и радости.А вот руководство нас давно бросило...
spartak never die
spartak never die
   505 / 959
30 апреля в 13:42
Никогда мы не бросим Спартак!Лично я плюю в лицо Федуну и горе менеджерам превратившим великий клуб в середняка и вечного лузера.При чем у меня стойкое понимание,что делается это целенаправленно.
161регион
161регион
   191 / 959
30 апреля в 13:39
Читал интервью мясного тенесиста,слишком он высокого о себе мнения.....скулит как бикса....стонет что Спартак проигрывает даже Туле и Ростову....а он хочет видеть как Спартак играет с Ливерпулем,Челси и т.д......
Другие команды типа не команды....сделал вывод что КАФЕЛЬ высокомерный нытик пускающий сопли
mikysss
mikysss
   143 / 959
30 апреля в 13:38
Спартак предает тупое руководство, ОПГ и экшперты. Болельщики, коих миллионы в стране и в мире никогда не бросят клуб - хреновый из тебя пресс-аташе
Klаsse
Klаsse
   397 / 959
30 апреля в 13:36
Филипп, ты попутал немного. С таким обращением нужно к руководству клуба выступать, а не к болельщикам.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
30 апреля в 13:34
Если Симонян доживёт до 100 лет, то Спартак снова будет первым.
161регион
161регион
   191 / 959
30 апреля в 13:31
Да,заболтало что то мясных.....во всем виноват миллеровский банщик)))
ДСА
ДСА
   132 / 959
30 апреля в 13:30
Настоящие болельщики не отвернутся.
makkie
makkie
   11 / 959
30 апреля в 13:29
Тут нужно напомнить, что предатели не на трибунах, а в руководстве.
С такими вредителями и враги не нужны...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100