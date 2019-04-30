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Ребров признался, что у «Спартака» присутствует нервозность

30 апреля 2019, 10:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Голкипер «Спартака» Артем Ребров признался, что у московской команды присутствует нервозность. Вчера московская команда сыграла вничью с «Рубином».

Почему «Спартак» пытался сохранить счет 1:0? Нет какой-то уверенности в своих силах, присутствует нервозность в действиях. Нет человека, который мог бы на поле всех расставить по своим местам. Ещенко добавил импульса, когда вышел на замену, но этого не хватило. Трибуны кричали «сколько можно»? А что они еще могут кричать?

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Все комментарии
viv
viv
   265 / 954
30 апреля в 13:40
Любовник штанг нервничает.....Максименко три дырки нервничает, Семьлихов нервничает.....пора искать вратаря с крепкими нервами....
LOpp
LOpp
   24 / 954
30 апреля в 12:51
Ребров даже на лавке нервничает
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 954
30 апреля в 11:54
Нервозность? Глядя на Кононова там паника!
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
30 апреля в 11:46
Айртон косячит
Evilhuman
Evilhuman
   28 / 954
30 апреля в 11:20
Даже карманные судьи уже бессильны и не знают что делать, тянут на пятое место как могут весь сезон своими свистками, но спартак стремится к своему законному шестому
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 954
30 апреля в 11:01
ЧЁ НЕРВНИЧАТЬ-ТО ?
ЗАРПЛАТА КАПАЕТ, ПИДЖАК МАКСИМУМ ПОРУГАЕТ ИНТЕЛЛИГЕНТНО ))))

ГЫ-ГЫ
minai
minai
   328 / 954
30 апреля в 10:54
К такому выводу он пришёл путём сложных логических умозаключений.
Димoн
Димoн
   32 / 954
30 апреля в 10:46
зачем нервничать) шестое место Спартак себе обеспечил)))
GGGringOOO
GGGringOOO
   783 / 954
30 апреля в 10:43
Спартак ведь мастера удерживать минимальный счёт, один забили и хватит.
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