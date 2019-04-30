Ребров признался, что у «Спартака» присутствует нервозность

Голкипер «Спартака» Артем Ребров признался, что у московской команды присутствует нервозность. Вчера московская команда сыграла вничью с «Рубином».

Почему «Спартак» пытался сохранить счет 1:0? Нет какой-то уверенности в своих силах, присутствует нервозность в действиях. Нет человека, который мог бы на поле всех расставить по своим местам. Ещенко добавил импульса, когда вышел на замену, но этого не хватило. Трибуны кричали «сколько можно»? А что они еще могут кричать?