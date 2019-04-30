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Вертонген получил травму

30 апреля 2019, 22:57
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген получил повреждение в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

На 31-й минуте в штрафной «Аякса» футболист столкнулся головой с одноклубником Тоби Алдервейрелдом. В итоге игрок повредил голову.

Вместо него на поле вышел Мусса Сиссоко.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил azkan
   264 / 954
01 мая в 15:23
Да, действительно игрок с гнильцой. Как и Эррера и Янг и Коста. Но все равно здоровья. Не будь их футбол станет чуть менее эмоциональным.
ещё Рамоса надо в этот пантеон внести.
barcamilan
barcamilan ответил заDOOMчивый
   487 / 954
01 мая в 08:01
есть личности к которым нет сочувствия к полученным травмам,это вот этот персонаж и ДКоста. Так что пусть подольше лечится.... а вот Кейна конечно жалко, костолом Дельф всё сделал,что бы он не играл в п-ф.
чем тебе вертонген не понравился?))
azkan
azkan ответил заDOOMчивый
   154 / 954
01 мая в 00:33
есть личности к которым нет сочувствия к полученным травмам,это вот этот персонаж и ДКоста. Так что пусть подольше лечится.... а вот Кейна конечно жалко, костолом Дельф всё сделал,что бы он не играл в п-ф.
Да, действительно игрок с гнильцой. Как и Эррера и Янг и Коста.
Но все равно здоровья. Не будь их футбол станет чуть менее эмоциональным.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Y.N.W.A.
   264 / 954
01 мая в 00:04
Неправильный подход. В первую очередь он человек.
так а что там? ну с дуру врезался в голову своего же игрока, разбил об его голову нос,ну может лёгкое сотрясение мозга,он же нормально поднялся.... Таким гнилым людям мало чего плохого бывает. Помню Коста когда ещё за Атлетико играл, перед Чемпионатом Мира за пару месяцев, врезался в штангу на всей скорости, прибежали врачи,я уже думал там открытый перелом. Диего вынесли с поля и он был на Чемпионате.... А вот тот же Кейн, вроде бы и эпизод е критичный,а парень выбыл и надолго.
Ян играет очень грубо и преднамеренно,его действия несут угрозу здоровья другим игрокам.Так что пусть лечится...
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил заDOOMчивый
   55 / 954
30 апреля в 23:09
Неправильный подход. В первую очередь он человек.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
30 апреля в 23:04
Здоровья и скорейшего возвращения на поле
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   264 / 954
30 апреля в 23:00
есть личности к которым нет сочувствия к полученным травмам,это вот этот персонаж и ДКоста. Так что пусть подольше лечится.... а вот Кейна конечно жалко, костолом Дельф всё сделал,что бы он не играл в п-ф.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
30 апреля в 22:59
Здоровья!
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