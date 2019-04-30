Вертонген получил травму

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген получил повреждение в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Аякса».
На 31-й минуте в штрафной «Аякса» футболист столкнулся головой с одноклубником Тоби Алдервейрелдом. В итоге игрок повредил голову.
Вместо него на поле вышел Мусса Сиссоко.
Но все равно здоровья. Не будь их футбол станет чуть менее эмоциональным.
Но все равно здоровья. Не будь их футбол станет чуть менее эмоциональным.
Ян играет очень грубо и преднамеренно,его действия несут угрозу здоровья другим игрокам.Так что пусть лечится...
Ян играет очень грубо и преднамеренно,его действия несут угрозу здоровья другим игрокам.Так что пусть лечится...