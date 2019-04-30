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Акинфеев: «Пока не хочу становиться тренером»

30 апреля 2019, 23:25

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что еще не думал о жизни после завершения игровой карьеры.

Я на данный момент не хочу быть тренером, не хочу свою дальнейшую жизнь связывать с футболом. Я не вижу себя ни в какой роли. После завершения карьеры хочу выдохнуть, отдохнуть, поваляться на диване. А дальше посмотрим.

Недавно футболист снялся в в клипе группы «Руки Вверх!». 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
01 мая в 03:45
Ещё лет пять в рамке можно постоять.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   6 / 954
01 мая в 00:09
Ну тут всякое бывает. Взять хоть тех же авторов бумаги 14.
Карпин стал (дважды обыграл чемпионов 2016/17), Мостовой и близко не стал.
LOpp
LOpp
   24 / 954
30 апреля в 23:47
Почему каждый, посредственный футболист уверен, что станет тренером (успешным тренером)?
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