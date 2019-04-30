Акинфеев: «Пока не хочу становиться тренером»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что еще не думал о жизни после завершения игровой карьеры.
Я на данный момент не хочу быть тренером, не хочу свою дальнейшую жизнь связывать с футболом. Я не вижу себя ни в какой роли. После завершения карьеры хочу выдохнуть, отдохнуть, поваляться на диване. А дальше посмотрим.
Недавно футболист снялся в в клипе группы «Руки Вверх!».
Карпин стал (дважды обыграл чемпионов 2016/17), Мостовой и близко не стал.
Карпин стал (дважды обыграл чемпионов 2016/17), Мостовой и близко не стал.