Акинфеев: «Игрокам ЦСКА по 20 лет. Самый старый пердун в команде – это я»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире «Россия 24» поделился мнением о нынешнем сезоне «армейцев». Прошлым летом ветераны клуба – Сергей Игнашевич, а также Алексей и Василий Березуцкие – завершили игровую карьеру, и состав ЦСКА пополнился несколькими молодыми футболистами.
Если мы наиграем на пятое место, значит, так тому и быть. Если на первое-второе-третье, то, пожалуйста – всё в наших руках, ногах. Не надо никого слушать: нужно брать и делать. Если быть объективным, то ЦСКА на данный момент не наиграл на Лигу чемпионов. Но впереди есть ещё четыре тура.
Чего не хватает ЦСКА? Стабильности? Да. Не забывайте, что людям в команде 19-21 год. Самый старый, извиняюсь за выражение, пердун в команде, это я. Потом идёт Кирилл Набабкин. Даже Георгию Щенникову на днях исполнилось 28 лет. Я думаю, больше всего результат зависит от психологии в голове. Год-два, и она выстроится. И всё станет, как во времена Валерия Георгиевича Газзаева: когда все были молодые и зелёные, а потом стали всё и вся.
Почему ЦСКА после Нового года стал больше пропускать? Это жизненные весы: в один период времени ты пропускаешь, в другой – нет. Если взять таблицу, то нам зыбили 18 голов – это лучший показатель лиги на данный момент. Не знаю, что будет через четыре тура.
Пока не ясно, что будет с [составом] ЦСКА. Ждём лета, будет какая-то перестройка. Есть вопросы по отдельным игрокам, которые в аренде. Нам нужно спокойно доиграть 4 тура, не смотря в таблицу: просто выходить и биться. Мне нравится, что болельщики спокойно воспринимают наши неудачи.
Акинфеев также признался, что после завершения игровой карьеры не хотел бы связывать свою дальнейшую жизнь с футболом.
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Что же им так уж особенно переживать? Не ахти как и тратятся на команду.
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Что же им так уж особенно переживать? Не ахти как и тратятся на команду.
Удачи ему и здоровья.
Удачи ему и здоровья.
правда, не на том уже уровне, но вполне надёжен( ЦСКА меньше всех клубов пропустил).
У вас красно- синяя аватарка, но похоже вы не наш. За чей клуб болеете?
правда, не на том уже уровне, но вполне надёжен( ЦСКА меньше всех клубов пропустил).
У вас красно- синяя аватарка, но похоже вы не наш. За чей клуб болеете?
В свое время играли стабильно хорошо, Акинфеев, Малафеев, Ладыгин, даже Шунин, а если вспомнить Селихова в Амкаре? Его там не беспокоили серьезные травмы и он тащил все что возможно. То что поставили памятник и не дали шансов другим, это бездари тренеры сборной.
В свое время играли стабильно хорошо, Акинфеев, Малафеев, Ладыгин, даже Шунин, а если вспомнить Селихова в Амкаре? Его там не беспокоили серьезные травмы и он тащил все что возможно. То что поставили памятник и не дали шансов другим, это бездари тренеры сборной.
При всех косяках( без этого не бывает у всех вратарей, в том числе и у Яшина)
Игорь лучший ( Свидетельство Клуб Льва Яшина).
При всех косяках( без этого не бывает у всех вратарей, в том числе и у Яшина)
Игорь лучший ( Свидетельство Клуб Льва Яшина).
Хорошо что он в сборной закончил. Потому что есть более достойные вратари, которые заслужили это место.
Хорошо что он в сборной закончил. Потому что есть более достойные вратари, которые заслужили это место.
Удачи.
Удачи.
Всё-таки, как бы мы не шутили в адрес Акинфеева, уважать его стоит - хотя бы за то, сколько лет он играет в цска и никуда не рвётся. Побольше бы таких воспитанников-патриотов!
Всё-таки, как бы мы не шутили в адрес Акинфеева, уважать его стоит - хотя бы за то, сколько лет он играет в цска и никуда не рвётся. Побольше бы таких воспитанников-патриотов!
ТРОЛЛЬ.
ТРОЛЛЬ.
Удачи ЦСКА и Игорю конкретно!!!
Удачи ЦСКА и Игорю конкретно!!!