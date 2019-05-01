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Акинфеев: «Игрокам ЦСКА по 20 лет. Самый старый пердун в команде – это я»

01 мая 2019, 04:14

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире «Россия 24» поделился мнением о нынешнем сезоне «армейцев». Прошлым летом ветераны клуба – Сергей Игнашевич, а также Алексей и Василий Березуцкие – завершили игровую карьеру, и состав ЦСКА пополнился несколькими молодыми футболистами.

Если мы наиграем на пятое место, значит, так тому и быть. Если на первое-второе-третье, то, пожалуйста – всё в наших руках, ногах. Не надо никого слушать: нужно брать и делать. Если быть объективным, то ЦСКА на данный момент не наиграл на Лигу чемпионов. Но впереди есть ещё четыре тура. 

Чего не хватает ЦСКА? Стабильности? Да. Не забывайте, что людям в команде 19-21 год. Самый старый, извиняюсь за выражение, пердун в команде, это я. Потом идёт Кирилл Набабкин. Даже Георгию Щенникову на днях исполнилось 28 лет. Я думаю, больше всего результат зависит от психологии в голове. Год-два, и она выстроится. И всё станет, как во времена Валерия Георгиевича Газзаева: когда все были молодые и зелёные, а потом стали всё и вся. 

Почему ЦСКА после Нового года стал больше пропускать? Это жизненные весы: в один период времени ты пропускаешь, в другой – нет. Если взять таблицу, то нам зыбили 18 голов – это лучший показатель лиги на данный момент. Не знаю, что будет через четыре тура. 

Пока не ясно, что будет с [составом] ЦСКА. Ждём лета, будет какая-то перестройка. Есть вопросы по отдельным игрокам, которые в аренде. Нам нужно спокойно доиграть 4 тура, не смотря в таблицу: просто выходить и биться. Мне нравится, что болельщики спокойно воспринимают наши неудачи.

Акинфеев также признался, что после завершения игровой карьеры не хотел бы связывать свою дальнейшую жизнь с футболом. 

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   74 / 954
01 мая в 21:04
Мне нравится, что болельщики спокойно воспринимают наши неудачи.
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Что же им так уж особенно переживать? Не ахти как и тратятся на команду.
Palex
Palex ответил Drossel
   49 / 954
01 мая в 20:46
Особенно Малафеев,был надежен в матче с Португалией.
RIR68
RIR68
   110 / 954
01 мая в 19:51
Игорю спасибо и ждём продолжения карьеры. А назвать Набабкина легендой только самый велики троль смог бы)))
drug01
drug01
   120 / 954
01 мая в 18:34
Держи марку Игорь!
Суеверный
Суеверный
   223 / 954
01 мая в 16:12
Игорь, все понятно. Только позаботься о приемнике. Это только кажется, что всех уроем. Может быть и уроем, но не всех же. Нужно позаботиться о планомерной смене состава с прицелом стать снова "командой лейтенантов".
Parovoznic
Parovoznic
   56 / 954
01 мая в 14:19
Ну, сказал всё по делу, разумно!
Армейская душа
Армейская душа ответил Garrincha58
   562 / 954
01 мая в 13:16
фу фу вот развонялся то
Это свиньи на ветку зашли
МапС
МапС
   81 / 954
01 мая в 13:02
    Drossel
    Drossel ответил la_masia
       669 / 954
    01 мая в 12:23
    Я настолько молод что видел как дупло единолично привозил мячи на ровном месте в ворота сборной и цска. Недавний матч с Краснодаром. 1 мяч Акинфеевский. 33 года а понимания игры нет, ногами как не играл так и не научится играть. Хорошо что он в сборной закончил. Потому что есть более достойные вратари, которые заслужили это место.
    согласен полностью хоть все его и боготворят но он не раз подводил в ответственный момент за сборную, даже Малафеев в своё время понадёжней был а ставили всё равно игорька.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       23 / 954
    01 мая в 12:14
    Гарик ещё лет пять попе-дит.
    Удачи ему и здоровья.
    Garrincha58
    Garrincha58
       320 / 954
    01 мая в 12:11
    фу фу вот развонялся то
    serh62
    serh62 ответил Дед за ЦСКА
       78 / 954
    01 мая в 12:08
    У Игоря были дважды были порваны кресты, после таких травм бросают футбол, а он играет. правда, не на том уже уровне, но вполне надёжен( ЦСКА меньше всех клубов пропустил). У вас красно- синяя аватарка, но похоже вы не наш. За чей клуб болеете?
    не нужно метать бисер перед свиньями. русская пословица. этот человек никогда адекватно не сможет оценивать игру или даже какие то жизненные ситуации и принципы. такие люди очень уперты в своем мнении, они думают что правы. такие ставят свое мнение превыше своего, не понимая что они просто смешны и жалки
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил la_masia
       37 / 954
    01 мая в 12:04
    За какой период времени лучший? В свое время играли стабильно хорошо, Акинфеев, Малафеев, Ладыгин, даже Шунин, а если вспомнить Селихова в Амкаре? Его там не беспокоили серьезные травмы и он тащил все что возможно. То что поставили памятник и не дали шансов другим, это бездари тренеры сборной.
    У Игоря были дважды были порваны кресты, после таких травм бросают футбол, а он играет.
    правда, не на том уже уровне, но вполне надёжен( ЦСКА меньше всех клубов пропустил).
    У вас красно- синяя аватарка, но похоже вы не наш. За чей клуб болеете?
    serh62
    serh62 ответил la_masia
       78 / 954
    01 мая в 12:01
    У тебя дупло даже на твоей картинке нарисовано.
    сначала научись общаться по человечески , а потом пиши. не думаю , что твоя персона, хоть чуть чуть значимей того. кого ты обзываешь.
    la_masia
    la_masia ответил serh62
       149 / 954
    01 мая в 11:53
    У тебя дупло даже на твоей картинке нарисовано.
    la_masia
    la_masia ответил Дед за ЦСКА
       149 / 954
    01 мая в 11:51
    За какой период времени лучший?
    В свое время играли стабильно хорошо, Акинфеев, Малафеев, Ладыгин, даже Шунин, а если вспомнить Селихова в Амкаре? Его там не беспокоили серьезные травмы и он тащил все что возможно. То что поставили памятник и не дали шансов другим, это бездари тренеры сборной.
    serh62
    serh62 ответил la_masia
       78 / 954
    01 мая в 11:45
    Я настолько молод что видел как дупло единолично привозил мячи на ровном месте в ворота сборной и цска. Недавний матч с Краснодаром. 1 мяч Акинфеевский. 33 года а понимания игры нет, ногами как не играл так и не научится играть. Хорошо что он в сборной закончил. Потому что есть более достойные вратари, которые заслужили это место.
    если Акинфеев дупло, то ЧТО есть ты???
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил la_masia
       37 / 954
    01 мая в 11:35
    Я настолько молод что видел как дупло единолично привозил мячи на ровном месте в ворота сборной и цска. Недавний матч с Краснодаром. 1 мяч Акинфеевский. 33 года а понимания игры нет, ногами как не играл так и не научится играть. Хорошо что он в сборной закончил. Потому что есть более достойные вратари, которые заслужили это место.
    Назовите лучшего вратаря РПЛ .
    При всех косяках( без этого не бывает у всех вратарей, в том числе и у Яшина)
    Игорь лучший ( Свидетельство Клуб Льва Яшина).
    la_masia
    la_masia ответил Дед за ЦСКА
       149 / 954
    01 мая в 11:25
    Я настолько молод что видел как дупло единолично привозил мячи на ровном месте в ворота сборной и цска. Недавний матч с Краснодаром. 1 мяч Акинфеевский. 33 года а понимания игры нет, ногами как не играл так и не научится играть.
    Хорошо что он в сборной закончил. Потому что есть более достойные вратари, которые заслужили это место.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил la_masia
       37 / 954
    01 мая в 11:21
    И что это даст? Дупло перестанет быть дуплом?
    Сударь, Вы слишком молоды и не видали как в 1949 году в игре с Зенитом молодой Лёва пропустил гол от Зураба Шехреля (вратарь Зенита). Зураб с рук выбил мяч из своей вратарской и забил гол. Кроме того, уже получив Золотой мяч у Лёвы были такие косяки, что болельщики на Динамо ему кричали: Лёва, не мастерись! .
    serh62
    serh62 ответил Константин Белых
       78 / 954
    01 мая в 11:05
    По другому Игорян хотел сказать. Пятое место дак пятое.. Свои 3 миллиона евро мне и так дадут.. И будут давать пока на костылях ходить не начну..Еврей продаст Фернандеса-а продавать придется в отсутствие ЛЧ. Плюс Влашич уйдет. И кони в след сезоне будут не опаснее Динамо.. Как то так.
    все вы по осени гоготали, что ЦСКА будет во второй десятке. а мы выше вас. теперь у вас надежды, что ЦСКА ослабнет, на следующий сезон. спартак уже второй десяток лет смотрит нам под хвост, и все надеется что не сам играть научится, а ЦСКА ослабнет. ну, ну....надейтесь и ждите. а ЦСКА между тем будет смотреть на спартак сверху вниз.
    la_masia
    la_masia ответил Дед за ЦСКА
       149 / 954
    01 мая в 11:04
    И что это даст? Дупло перестанет быть дуплом?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       37 / 954
    01 мая в 11:04
    Добавить нечего.
    Удачи.
    makkie
    makkie
       11 / 954
    01 мая в 11:04
    Адекватно и по полочкам)
    Всё-таки, как бы мы не шутили в адрес Акинфеева, уважать его стоит - хотя бы за то, сколько лет он играет в цска и никуда не рвётся. Побольше бы таких воспитанников-патриотов!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил la_masia
       37 / 954
    01 мая в 11:00
    Тем более. Яшин в его годы наиграл на ЗМ, а дупло на 5 место в РПЛ.
    Загляни в Клуб Льва Яшина.
    ТРОЛЛЬ.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    01 мая в 10:50
    Спокойное , вполне адекватное интервью!!! Без понтов и невыполнимых обещаний!!!
    Удачи ЦСКА и Игорю конкретно!!!
    Footbolista
    Footbolista ответил Palex
       10 / 954
    01 мая в 10:37
    И все таки до 41 года был в сборной..не сбегал как Игорян)...в 32...
    Константин Белых
    Константин Белых ответил Jeck Denielse
       310 / 954
    01 мая в 10:19
    Некоторые судя по результатам с Тулой и Рубином - и сейчас "не опаснее Динамо"...)))) Как бы там нибыло ...с Влашичем...без Влашича...с Марио...без Марио...у ЦСКА так отлажена селекционная работа что даже полная перезагрузка не даёт понижение общего уровня команды....или по твоему два безответных гола Арнора Сирурдссона в недавнем дерби случайность ??? ))) Это не в ЦСКА а в другой команде отъезд Промеса может откинуть клуб в центр таблицы... У Леннорыча же всё под контролем...)))
    Да но конская стратегия случайных аренд без трансферов уже исчерпала себя. У Спартака хоть деньги есть и вследующем сезоне вернемся значительно сильнее. А вот у коней последний ликвид Фернандес и то вы хотите его забрать и заберете! Но такой расклад и Спартаку и Зениту выгоден-отсутствие ЦСКА как реального конкурента. А на счет дерби-молодцы они конеш но и мы за последние 2-3 года трешки им ложили. Но это все временно!
    la_masia
    la_masia ответил Palex
       149 / 954
    01 мая в 10:03
    Тем более. Яшин в его годы наиграл на ЗМ, а дупло на 5 место в РПЛ.
    Palex
    Palex ответил la_masia
       49 / 954
    01 мая в 09:55
    Он о возрасте сказал и никого не сравнивал.
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