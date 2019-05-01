Акинфеев: «Игрокам ЦСКА по 20 лет. Самый старый пердун в команде – это я»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире «Россия 24» поделился мнением о нынешнем сезоне «армейцев». Прошлым летом ветераны клуба – Сергей Игнашевич, а также Алексей и Василий Березуцкие – завершили игровую карьеру, и состав ЦСКА пополнился несколькими молодыми футболистами.

Если мы наиграем на пятое место, значит, так тому и быть. Если на первое-второе-третье, то, пожалуйста – всё в наших руках, ногах. Не надо никого слушать: нужно брать и делать. Если быть объективным, то ЦСКА на данный момент не наиграл на Лигу чемпионов. Но впереди есть ещё четыре тура.

Чего не хватает ЦСКА ? Стабильности? Да. Не забывайте, что людям в команде 19-21 год. Самый старый, извиняюсь за выражение, пердун в команде, это я. Потом идёт Кирилл Набабкин. Даже Георгию Щенникову на днях исполнилось 28 лет. Я думаю, больше всего результат зависит от психологии в голове. Год-два, и она выстроится. И всё станет, как во времена Валерия Георгиевича Газзаева: когда все были молодые и зелёные, а потом стали всё и вся.

Почему ЦСКА после Нового года стал больше пропускать? Это жизненные весы: в один период времени ты пропускаешь, в другой – нет. Если взять таблицу, то нам зыбили 18 голов – это лучший показатель лиги на данный момент. Не знаю, что будет через четыре тура.