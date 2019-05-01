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Йокич: «Русский чемпионат очень похож на итальянский, почти нет разницы»

01 мая 2019, 09:35

Защитник «Уфы» Боян Йокич сравнил российский чемпионат с итальянской Серией А.

Русский чемпионат очень похож на итальянский, разницы практически нет. Может быть, в Серии А есть топ-команды как «Ювентус», «Милан», «Интер», несколько больших команд, которые и делают эту лигу более знаменитой. Просто у них есть очень сильные традиции. И если игроку говорят, что он подпишет контракт с «Ювентусом», он сразу едет подписывать. Результаты в Серии А тоже похожи на российские – 1:0, 1:1.

Команды хорошо подкованы тактически. В АПЛ лучшие игроки мира, в Ла Лиге играют в самый красивый футбол. Остальные лиги более или менее похожи. Может быть, игроки охотнее едут из Южной Америки в Италию, а в Россию поедут меньше, потому что они думают, что это далеко, другая страна. В итоге эти футболисты сначала приезжают в Европу, а затем в Россию.

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Все комментарии
Lagartina Yershov
Lagartina Yershov
   734 / 954
01 мая в 16:53
Ерунду сказал...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
01 мая в 11:01
Кабинеты и судейские произволы, на этом сходства заканчиваются!
дурман
дурман
   90 / 954
01 мая в 10:44
Это что за чемпионат "русский" ????
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
01 мая в 10:23
он имел ввиду, что в лидерах кабинетный проект
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   128 / 954
01 мая в 10:16
))))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   681 / 954
01 мая в 09:39
С такими понятиями ему только играть в Уфе.
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