Йокич: «Русский чемпионат очень похож на итальянский, почти нет разницы»

Защитник «Уфы» Боян Йокич сравнил российский чемпионат с итальянской Серией А.

Русский чемпионат очень похож на итальянский, разницы практически нет. Может быть, в Серии А есть топ-команды как «Ювентус», «Милан», «Интер», несколько больших команд, которые и делают эту лигу более знаменитой. Просто у них есть очень сильные традиции. И если игроку говорят, что он подпишет контракт с «Ювентусом», он сразу едет подписывать. Результаты в Серии А тоже похожи на российские – 1:0, 1:1.