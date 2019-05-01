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Йокич: «Евсеев приехал и сказал, что нужно делать»

01 мая 2019, 09:38

Защитник «Уфы» Боян Йокич рассказал о том, что изменилось в команде после прихода на пост главного тренера Вадима Евсеева

Мы изначально плохо начинали чемпионат. К тому же играли в Лиге Европы. Только у трех-четырех игроков был опыт в этом турнире. У нас  много матчей в Европе и после них мы не так удачно играли во внутреннем чемпионате. Сыграли в квалификации несколько матчей, а в РПЛ у нас уже была большая разница по очкам от других команд. Мы были в плохой ситуации. Когда нет результата всегда – убирают тренера. Томаров и Кириченко выкладывались на 100%, но команда была в плохом состоянии. К тому же они оба молодые тренеры. В таких ситуациях нужен специалист с опытом. Евсеев приехал и сказал, что нужно делать, как будем играть. Он поверил в нас и дал нам то, что у нас было с прошлого года. Сначала Вадим Евсеев спросил у нас: «Что случилось? Вы хорошая команда, в прошлом сезоне заняли шестое место, а сейчас что?». У нас почти ничего не изменилось. Продали Стоцкого, позже ушел Ваня Обляков. Сейчас у нас хорошие тренировки, дисциплина.

Ранее Йокич сравнил российский чемпионат с итальянской Серией А.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   189 / 954
01 мая в 13:41
Дети в автобусе же сами ничего не понимают
Байкал-38.
Байкал-38.
   231 / 954
01 мая в 10:22
Вадик умеет доходчиво объяснить.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
01 мая в 10:02
Теперь осталось только не вылететь.
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