Йокич: «Евсеев приехал и сказал, что нужно делать»

Защитник «Уфы» Боян Йокич рассказал о том, что изменилось в команде после прихода на пост главного тренера Вадима Евсеева.

Мы изначально плохо начинали чемпионат. К тому же играли в Лиге Европы. Только у трех-четырех игроков был опыт в этом турнире. У нас много матчей в Европе и после них мы не так удачно играли во внутреннем чемпионате. Сыграли в квалификации несколько матчей, а в РПЛ у нас уже была большая разница по очкам от других команд. Мы были в плохой ситуации. Когда нет результата всегда – убирают тренера. Томаров и Кириченко выкладывались на 100%, но команда была в плохом состоянии. К тому же они оба молодые тренеры. В таких ситуациях нужен специалист с опытом. Евсеев приехал и сказал, что нужно делать, как будем играть. Он поверил в нас и дал нам то, что у нас было с прошлого года. Сначала Вадим Евсеев спросил у нас: «Что случилось? Вы хорошая команда, в прошлом сезоне заняли шестое место, а сейчас что?». У нас почти ничего не изменилось. Продали Стоцкого, позже ушел Ваня Обляков. Сейчас у нас хорошие тренировки, дисциплина.