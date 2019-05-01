В Сети появились фотографии формы «Юве» в ретро стиле

В Сеть попали фотографии новой формы «Ювентуса» на следующий сезон.
Форма изготовлена в ретро-стиле и исключительно в черном цвете. В продаже будет доступна версия только с длинными рукавами.
Фотографии формы можно посмотреть по ссылке.
В Сеть попали фотографии новой формы «Ювентуса» на следующий сезон.
Форма изготовлена в ретро-стиле и исключительно в черном цвете. В продаже будет доступна версия только с длинными рукавами.
Фотографии формы можно посмотреть по ссылке.
(2001/02) - https://pp.userapi.com/c844417/v844417184/1ef9f8/u4zrfjS5Gio.jpg
ВИП на основе, так что не смогу прикрепить фотографии. Смотри по ссылке, я выделил красным цветом параметр, по которому определил.
(2001/02) - https://pp.userapi.com/c844417/v844417184/1ef9f8/u4zrfjS5Gio.jpg
ВИП на основе, так что не смогу прикрепить фотографии. Смотри по ссылке, я выделил красным цветом параметр, по которому определил.
это форма для рефери, чтобы в спорных ситуациях сомнений не возникало
это форма для рефери, чтобы в спорных ситуациях сомнений не возникало