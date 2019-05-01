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В Сети появились фотографии формы «Юве» в ретро стиле

01 мая 2019, 16:43

В Сеть попали фотографии новой формы «Ювентуса» на следующий сезон. 

Форма изготовлена в ретро-стиле и исключительно в черном цвете. В продаже будет доступна версия только с длинными рукавами.

Фотографии формы можно посмотреть по ссылке.

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил dzvinka
   476 / 954
вчера в 00:36
форма судей и кабинентуса одинаковы - все логично.
    Великий Государь
    Великий Государь ответил dzvinka
       834 / 954
    01 мая в 19:54
    форма судей и кабинентуса одинаковы - все логично.
      311
      311
         53 / 954
      01 мая в 19:52
      Форма черная, внутри формы негр, толерантненько!)
      dzvinka
      dzvinka
         67 / 954
      01 мая в 19:25
      форма судей и кабинентуса одинаковы - все логично.
      benderivan
      benderivan ответил juvenale
      01 мая в 18:35
      да на 90-91 похожа,но там полосок не было
      Так это просто стиль ретро, а не точная копия)
      Bavaria_M
      Bavaria_M
         386 / 954
      01 мая в 18:34
      Что то как то убого, и полосы вообще не в тему, хотя для середника сойдет
      mangoх12
      mangoх12
         33 / 954
      01 мая в 18:29
      Халат африканца
      KIENDGIN 1
      KIENDGIN 1
         259 / 954
      01 мая в 17:56
      Княжна бы более голубые цвета бы одобрила...
      allemz III
      allemz III ответил juvenale
         185 / 954
      01 мая в 17:29
      да на 90-91 похожа,но там полосок не было
      (2019/20) - https://pp.userapi.com/c844417/v844417184/1ef9f0/yqF2Sl7OFyc.jpg
      (2001/02) - https://pp.userapi.com/c844417/v844417184/1ef9f8/u4zrfjS5Gio.jpg

      ВИП на основе, так что не смогу прикрепить фотографии. Смотри по ссылке, я выделил красным цветом параметр, по которому определил.
      juvenale
      juvenale ответил ballak144
         38 / 954
      01 мая в 17:24
      скорее 90\91
      да на 90-91 похожа,но там полосок не было
      juvenale
      juvenale ответил allemz III
         38 / 954
      01 мая в 17:22
      2001/02
      не было там такой
      бибра
      бибра
         619 / 954
      01 мая в 17:19
      заметьте
      это форма для рефери, чтобы в спорных ситуациях сомнений не возникало
      ballak144
      ballak144 ответил allemz III
         405 / 954
      01 мая в 17:03
      2001/02
      скорее 90\91
      allemz III
      allemz III ответил juvenale
         185 / 954
      01 мая в 16:56
      что-то я такой формы не помню
      2001/02
      FILL3286
      FILL3286
         31 / 954
      01 мая в 16:52
      Тряпка((хахахахах
      juvenale
      juvenale
         38 / 954
      01 мая в 16:51
      что-то я такой формы не помню
      allemz III
      allemz III
         185 / 954
      01 мая в 16:47
      Из всех итальянских команд только на форму Интера нанесли дорожную разметку.
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