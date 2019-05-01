В Сеть попала новая форма «Манчестер Юнайтед»

В Сеть попали фотографии новой формы «Манчестер Юнайтед», в которой команда будет выступать в следующем сезоне.
Новый комплект формы сохранил оригинальные цвета клуба. Фотографии можно посмотреть по ссылке.
В Сеть попали фотографии новой формы «Манчестер Юнайтед», в которой команда будет выступать в следующем сезоне.
Новый комплект формы сохранил оригинальные цвета клуба. Фотографии можно посмотреть по ссылке.
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, —
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, —
Пришел невод с фотографиями новой формы
С непростой формой, — «Манчестер Юнайтед»
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, —
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, —
Пришел невод с фотографиями новой формы
С непростой формой, — «Манчестер Юнайтед»