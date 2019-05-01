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В Сеть попала новая форма «Манчестер Юнайтед»

01 мая 2019, 11:09

В Сеть попали фотографии новой формы «Манчестер Юнайтед», в которой команда будет выступать в следующем сезоне. 

Новый комплект формы сохранил оригинальные цвета клуба. Фотографии можно посмотреть по ссылке

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   127 / 954
01 мая в 13:05
Вид какой то траурный
Foxes
Foxes
   273 / 954
01 мая в 12:59
Пойдет.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
01 мая в 12:23
Так себе!
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
01 мая в 11:57
Нормуль
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   505 / 954
01 мая в 11:57
Попала))) Уже месяц как показали)))
El Dassory
El Dassory
   221 / 954
01 мая в 11:51
Розовая больше подходит тому футболу который показывает клуб.
311
311
   53 / 954
01 мая в 11:18
Про двадцатилетие требла не забыли, уважили Сульшера!)
OMG
OMG
   443 / 954
01 мая в 11:15
Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, —
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, —
Пришел невод с фотографиями новой формы
С непростой формой, — «Манчестер Юнайтед»
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