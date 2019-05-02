Фердинанд: «Ошибка ван Дейка в первом голе - это преступление»

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за игру в эпизоде с первым голом в матче первого раунда полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0).
Ошибка ван Дейка. Он видит Суареса, который рукой показывает, куда нужно отдать пас. Это преступление.
Получается, что Линделёф и Смоллинг с Барселоной сыграли качественнее чем лучший защитник мира.
Получается, что Линделёф и Смоллинг с Барселоной сыграли качественнее чем лучший защитник мира.
Да на фото кажется, что Суарес спокойно показывает и ван Дейк ничего не делает, но если посмотреть видео в динамике, то сразу станет понятно, что движение руки было мимолетное и одновременное с движением в свободную зону.
Так о каком преступлении говорит Рио? Единственное, что мог сделать защитник это тупо сбить Суареса, да и то в данном эпизоде это маловероятно было бы сделать.
Да на фото кажется, что Суарес спокойно показывает и ван Дейк ничего не делает, но если посмотреть видео в динамике, то сразу станет понятно, что движение руки было мимолетное и одновременное с движением в свободную зону.
Так о каком преступлении говорит Рио? Единственное, что мог сделать защитник это тупо сбить Суареса, да и то в данном эпизоде это маловероятно было бы сделать.
PS Что вы все Дейка обвиняете, он не виноват, что Ливер остается Ливером, точно также как не виноват был Кариус в финале, что у Ливерки карма лузеров и она часто передается игрокам. Вспомните Джеррарда упавшего в матче с Челси, и привез гол и лишил шансов в 2014 году на титул.
PS Что вы все Дейка обвиняете, он не виноват, что Ливер остается Ливером, точно также как не виноват был Кариус в финале, что у Ливерки карма лузеров и она часто передается игрокам. Вспомните Джеррарда упавшего в матче с Челси, и привез гол и лишил шансов в 2014 году на титул.
леко не звездным составом, дошел до полуфинала ЛЧ, дал бой Барсе,да и в чемпионате,выглядит очень мощно.Может ему другой клуб надо возглавить?
леко не звездным составом, дошел до полуфинала ЛЧ, дал бой Барсе,да и в чемпионате,выглядит очень мощно.Может ему другой клуб надо возглавить?
После удара Суареса, встал, как вкопанный... В отличии от Месси, который не выключился из эпизода, принял отскок и завершил..:))
После удара Суареса, встал, как вкопанный... В отличии от Месси, который не выключился из эпизода, принял отскок и завершил..:))