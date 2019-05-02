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Фердинанд: «Ошибка ван Дейка в первом голе - это преступление»

вчера, 09:48
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за игру в эпизоде с первым голом в матче первого раунда полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0).

Ошибка ван Дейка. Он видит Суареса, который рукой показывает, куда нужно отдать пас. Это преступление.

 

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   108 / 954
вчера в 14:59
Ван Дейк внёс существенный вклад в два гола Барселоны.
Получается, что Линделёф и Смоллинг с Барселоной сыграли качественнее чем лучший защитник мира.
Karkaz
Karkaz
   540 / 954
вчера в 14:41
По факту Ван Дэйк ошибся, можно только его оправдывать
Penokkio
Penokkio
   822 / 954
вчера в 14:28
«Лучший защитник мира», господа! Прошу любить и жаловать!
удав
удав
   129 / 954
вчера в 13:24
бедняга Клопп -останется опять без трофеев
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
вчера в 13:08
еще на Энфилде трешку пропустят
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Звезда по имени Солнце
   795 / 954
вчера в 12:12
Всё таки тут больше надо говорить о гениальности паса Жорди Альбы и фантастическом отрыве Суареса. Да на фото кажется, что Суарес спокойно показывает и ван Дейк ничего не делает, но если посмотреть видео в динамике, то сразу станет понятно, что движение руки было мимолетное и одновременное с движением в свободную зону. Так о каком преступлении говорит Рио? Единственное, что мог сделать защитник это тупо сбить Суареса, да и то в данном эпизоде это маловероятно было бы сделать.
Поддержу, всё-таки уровень сыгранности таких игроков как Альба, Суарес и Месси сейчас находится на запредельном уровне, пожалуй лучшая связка в мире (в плане взаимопонимания и взаимодействия на поле) на данный момент.
cska1948
cska1948
   94 / 954
вчера в 12:01
А удар Салаха с линии ворот в штангу, это ЧТО? Или звезда вне критики?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   127 / 954
вчера в 11:36
Всё таки тут больше надо говорить о гениальности паса Жорди Альбы и фантастическом отрыве Суареса.
Да на фото кажется, что Суарес спокойно показывает и ван Дейк ничего не делает, но если посмотреть видео в динамике, то сразу станет понятно, что движение руки было мимолетное и одновременное с движением в свободную зону.
Так о каком преступлении говорит Рио? Единственное, что мог сделать защитник это тупо сбить Суареса, да и то в данном эпизоде это маловероятно было бы сделать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Конунг Рагнар
   19 / 954
вчера в 11:30
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 954
    вчера в 11:28
    В "Бутырку"!
    faneng
    faneng
    вчера в 11:12
    Конечно, ван Дейк и Матип играли вчера неплохо, но два гола - их вина.
    DXTK
    DXTK
       141 / 954
    вчера в 10:53
    Ван Дейк просто испугался, что Луис Покусает его, если не позволит забить.

    PS Что вы все Дейка обвиняете, он не виноват, что Ливер остается Ливером, точно также как не виноват был Кариус в финале, что у Ливерки карма лузеров и она часто передается игрокам. Вспомните Джеррарда упавшего в матче с Челси, и привез гол и лишил шансов в 2014 году на титул.
    Rizo1
    Rizo1
       260 / 954
    вчера в 10:47
    Столько "диванных экспертов" развелось нынче ..как собак не резанных!
    Palex
    Palex
       49 / 954
    вчера в 10:32
    Я вот о другом подумал. Какой все таки классный тренер Клопп,если с таким,да
    леко не звездным составом, дошел до полуфинала ЛЧ, дал бой Барсе,да и в чемпионате,выглядит очень мощно.Может ему другой клуб надо возглавить?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    вчера в 10:21
    Любой защитник когда нибудь обязательно привозит!!!
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Scuderia Ferrari
       545 / 954
    вчера в 10:19
    ван дырк только против Борнмута, Хаддерсфилда, Лестера герой. В АПЛ все играют не на то, чтобы не пропускать, а на то, чтобы ван дырка не обводили. Набиватель мусорной статы.
      lobsterdam
      lobsterdam
         220 / 954
      вчера в 10:17
      Как можно критиковать "лучшего игрока АПЛ", который очень смотрится в смокинге, а вот на поле его не видно!
      particular
      particular
         1 / 954
      вчера в 10:09
      Да и в первом голе Месси он пассивно "поучаствовал"..:))
      После удара Суареса, встал, как вкопанный... В отличии от Месси, который не выключился из эпизода, принял отскок и завершил..:))
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         6 / 954
      вчера в 10:00
      ван дырк только против Борнмута, Хаддерсфилда, Лестера герой. В АПЛ все играют не на то, чтобы не пропускать, а на то, чтобы ван дырка не обводили. Набиватель мусорной статы.
      STVA 1
      STVA 1
         43 / 954
      вчера в 09:56
      Все ошибаются и тому же Фердинанду тоже можно при желании припомнить . В полуфинале ЛЧ все ошибки разглядываются под микроскопом .
      ceret
      ceret
         357 / 954
      вчера в 09:55
      Этот игрок года привез 2 гола вчера
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         19 / 954
      вчера в 09:54
      Фердинанду похоже лавры ВанДейка не по душе,при чем тут он ,когда на классе гол
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