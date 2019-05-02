Робертсон: «Думаю, мы относительно хорошо справились с Месси»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон после поражения от «Барселоны» (0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов отметил, что оборона «красных» неплохо справилась с нападающим Лионелем Месси, который оформил дубль в ворота мерсисайдцев.

Мы знаем, насколько хорош Месси, и не собираемся прятаться от этого факта. Он лучший игрок в мире, но я думаю, что мы относительно хорошо с ним справились.

Он забил в пустые ворота, а его удар со штрафного – это мировой класс, и вы не в состоянии помешать этому голу. Сколько раз он уже забивал подобные мячи?

Это первоклассный футболист, но я надеюсь, что нам удастся сдержать его во вторник. Давайте посмотрим, что мы сможем сделать.