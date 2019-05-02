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Робертсон: «Думаю, мы относительно хорошо справились с Месси»

вчера, 07:22
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон после поражения от «Барселоны» (0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов отметил, что оборона «красных» неплохо справилась с нападающим Лионелем Месси, который оформил дубль в ворота мерсисайдцев.

Мы знаем, насколько хорош Месси, и не собираемся прятаться от этого факта. Он лучший игрок в мире, но я думаю, что мы относительно хорошо с ним справились.

Он забил в пустые ворота, а его удар со штрафного – это мировой класс, и вы не в состоянии помешать этому голу. Сколько раз он уже забивал подобные мячи?

Это первоклассный футболист, но я надеюсь, что нам удастся сдержать его во вторник. Давайте посмотрим, что мы сможем сделать.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   320 / 954
вчера в 17:58
два и они якобы с ним справились да только два должен был забивать Дембеле вышедший на замену на 8 минут
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
вчера в 14:58
Замкнуть отскок с метра в пустые либо забить со штрафного. Вот и весь ваш Штрафесси!
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   278 / 954
вчера в 14:31
Ну если не считать того что он забил два гола и практически вывел команду в финал, а с его передач должны были забивать ещё минимум три то да можно сказать,что справились.
Roman73
Roman73
   123 / 954
вчера в 13:49
Да они справились , за исключением второго гола с добивания.
Они провели черту у линии штрафной , за которую не пустили Месси.
Но Лео хватило пространства и перед штрафной, чтобы сделать разницу.
И дать в конце голевой на глупого Дембеле.
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 954
вчера в 12:57
Если и дома с ним справитесь то,пропустите от него всего 1 гол.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
вчера в 12:29
Всего двушка :)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   124 / 954
вчера в 11:45
Ливерпуль сыграл отлично,с Барсой только одна игра была на этом уровне-с Реалом на комп ноу.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
вчера в 11:31
Неплохо справились? Ну это если только сравнивать с 0:7 мясных от Ливерпуля!
viv
viv
   265 / 954
вчера в 11:25
Вы вообще не справились с Месси....
ESPANOL
ESPANOL
   319 / 954
вчера в 10:55
Хочу пожелать Ливерпулю еще раз так же неплохо справиться с Месси!
Evilhuman
Evilhuman
   28 / 954
вчера в 10:38
Сколько гном должен был забить,чтобы вы сказали,что не справились...он все же не салах,который в пустые ворота попасть не может
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 954
вчера в 10:20
МЮ, оказывается, тоже неплохо справился: тоже 2 от Месси получил!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   182 / 954
вчера в 09:59
Помечтать можно
starche
starche
   201 / 954
вчера в 09:38
Не тем местом думаешь.
VIPded
VIPded
   282 / 954
вчера в 09:30
Относительно хорошо Ливер только с Пищевиком сыграть смог... )))
da da da
da da da
   233 / 954
вчера в 09:26
ну в первом тайме да,Месси терял мяч часто и лез в обводки бестолковые в основном.
во втором тайме лучше и в целом по активнее сыграл.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
вчера в 09:15
Два мяча вынули, но в целом справились. Не пять же, и то хлеб партизанам...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Vera - Waltham Forest
   285 / 954
вчера в 09:10
"относительно хорошо" ??? Интересно какой бы был результата матча если бы справились бы плохо ?
Элементарно ! Удвой результат.
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest
   366 / 954
вчера в 09:07
"относительно хорошо" ??? Интересно какой бы был результата матча если бы справились бы плохо ?
4QPY
4QPY
   581 / 954
вчера в 08:24
Ключевое слово ОТНОСИТЕЛЬНО 😂😂😂
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   322 / 954
вчера в 08:20
В целом правильно говорит. Так-то пятерочку вполне могли увезти. Ну а в пустые ворота все равно забивать надо.
SHMEL
SHMEL
   162 / 954
вчера в 08:13
Ну да,ну да....Сдержали,всего-то два мяча,плюс в концовочке пас на Дембеле...
beefs
beefs
   196 / 954
вчера в 08:04
А сколько будет если не справятся?.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
вчера в 07:49
Очень)))
Jack Dawson
Jack Dawson
вчера в 07:36
Ахахахахах) Согласен. Хорошо справились)
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
вчера в 07:32
Можно тол ко посмеяться.
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